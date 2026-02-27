قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قيادي بـ حماس: اللجنة المصرية بغزة أنهت فوضى المساعدات.. و«أصحاب الأرض» يجسد الواقع
تناولوا كنافة بالعسل.. إصابة 4 أشخاص بتسمم غذائي في سوهاج
هل يجوز الصيام عن المتوفى الذي لم يقضِ أيامه؟.. دينا أبو الخير تجيب| فيديو
احقنوا الدمـ اء.. أول تعليق من حماس على التوترات بين باكستان وأفغانستان
هتفرحنا وتوصل كأس العالم.. الدردير يوجه رسالة لنادي الزمالك
مصر تتابع بقلق بالغ التطورات بين باكستان وأفغانستان وتدعو إلى التهدئة
الشرطة أنقذت المهندس من الأهالي.. سيارة تحمل علم إسرائيل تدهس الناس بكرداسة | القصة الكاملة
الصحة: فحص 9.3 مليون طفل ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن ضعف السمع لدى حديثي الولادة
«العاشر من رمضان».. "خارطة طريق" للجيل الجديد لمواجهة التحديات
بصمة حشرية تفك شفرات الجريمة .. بحث عالمي جديد لكلية العلوم جامعة القاهرة
الجيش الأفغاني ينفذ عمليات انتقامية ضد نقاط عسكرية باكستانية
مركز التميز العلمي والتكنولوجي يستقبل وفد الأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

ملايين الدولارات تشعل صراع دوري الأبطال والكونفدرالية

دوري ابطال افريقيا
دوري ابطال افريقيا
منتصر الرفاعي

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم رسميًا رفع القيمة المالية لجوائز بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية بدءًا من النسخة الجارية، والتي تقام منافسات الدور ربع النهائي بها خلال شهر مارس المقبل في خطوة تعكس توجهًا لتعزيز العوائد المالية للأندية المشاركة.

جوائز دوري أبطال أفريقيا

وفقًا للائحة الجديدة، سيحصل بطل دوري أبطال أفريقيا على 6 ملايين دولار، بينما ينال الوصيف مليوني دولار.

كما يحصل الفريقان الخاسران في نصف النهائي على مليون و200 ألف دولار لكل منهما، مقابل 900 ألف دولار للخاسرين في ربع النهائي و700 ألف دولار لأصحاب المركزين الثالث والرابع في دور المجموعات.

ويمثل الكرة المصرية في البطولة كل من النادي الأهلي ونادي بيراميدز حيث يلتقي الأهلي مع الترجي الرياضي التونسي في ربع النهائي بينما يواجه بيراميدز فريق الجيش الملكي في الدور ذاته.

مكافآت الكونفدرالية

وفي بطولة كأس الكونفدرالية، تقرر حصول البطل على 4 ملايين دولار، مقابل مليون دولار للوصيف، و750 ألف دولار للخاسرين في نصف النهائي، و550 ألف دولار للخاسرين في ربع النهائي، و400 ألف دولار لصاحبي المركزين الثالث والرابع في دور المجموعات.

ويشارك من مصر في الكونفدرالية كل من نادي الزمالك والنادي المصري البورسعيدي إذ يلتقي الزمالك مع أوتوهو الكونغولي فيما يواجه المصري فريق شباب بلوزداد الجزائري في الدور ربع النهائي.

وتأتي زيادة الجوائز في إطار سعي «كاف» لرفع القيمة التسويقية للبطولتين وتحفيز الأندية على المنافسة بقوة في الأدوار الإقصائية.

المزيد

