ملايين الدولارات تشعل صراع دوري الأبطال والكونفدرالية

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم رسميًا رفع القيمة المالية لجوائز بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية بدءًا من النسخة الجارية، والتي تقام منافسات الدور ربع النهائي بها خلال شهر مارس المقبل في خطوة تعكس توجهًا لتعزيز العوائد المالية للأندية المشاركة.

جوائز دوري أبطال أفريقيا

وفقًا للائحة الجديدة، سيحصل بطل دوري أبطال أفريقيا على 6 ملايين دولار، بينما ينال الوصيف مليوني دولار.

كما يحصل الفريقان الخاسران في نصف النهائي على مليون و200 ألف دولار لكل منهما، مقابل 900 ألف دولار للخاسرين في ربع النهائي و700 ألف دولار لأصحاب المركزين الثالث والرابع في دور المجموعات.

ويمثل الكرة المصرية في البطولة كل من النادي الأهلي ونادي بيراميدز حيث يلتقي الأهلي مع الترجي الرياضي التونسي في ربع النهائي بينما يواجه بيراميدز فريق الجيش الملكي في الدور ذاته.

مكافآت الكونفدرالية

وفي بطولة كأس الكونفدرالية، تقرر حصول البطل على 4 ملايين دولار، مقابل مليون دولار للوصيف، و750 ألف دولار للخاسرين في نصف النهائي، و550 ألف دولار للخاسرين في ربع النهائي، و400 ألف دولار لصاحبي المركزين الثالث والرابع في دور المجموعات.

ويشارك من مصر في الكونفدرالية كل من نادي الزمالك والنادي المصري البورسعيدي إذ يلتقي الزمالك مع أوتوهو الكونغولي فيما يواجه المصري فريق شباب بلوزداد الجزائري في الدور ربع النهائي.

وتأتي زيادة الجوائز في إطار سعي «كاف» لرفع القيمة التسويقية للبطولتين وتحفيز الأندية على المنافسة بقوة في الأدوار الإقصائية.