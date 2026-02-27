الصحة: فحص 9.3 مليون طفل ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن ضعف السمع لدى حديثي الولادة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، فحص 9 ملايين و367 ألفا و813 طفلا حديث الولادة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع، منذ انطلاقها في سبتمبر 2019.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد مراكز الإحالة السمعية ارتفع إلى 34 مركزا بجميع المحافظات، مجهزة بأحدث الأجهزة والمستلزمات الطبية لتقديم خدمات المبادرة بكفاءة عالية.

تحويل 498 ألفاً و172 طفلاً

وأشار إلى تحويل 498 ألفا و172 طفلا لإعادة الفحص التأكيدي بعد أسبوع من الفحص الأول في نفس الوحدة الصحية، مع إجراء زراعة قوقعة أذن لـ3129 حالة، وتركيب 12 ألفا و507 سماعات طبية، وتقديم علاج دوائي لـ23 ألفا و433 طفلا.

وأكد أن المبادرة تهدف إلى توسيع التغطية الصحية الشاملة وتقديم رعاية عالية الجودة للأطفال حديثي الولادة، باستخدام أحدث أساليب الكشف والعلاج، تماشياً مع مبادرات 100 مليون صحة ورؤية مصر 2030.

ولفت إلى زيادة عدد وحدات الفحص السمعي إلى 3825 وحدة صحية تغطي جميع المحافظات، إذ يتم الفحص من يوم الولادة وحتى عمر 28 يوما، موضحا أن عدم اجتياز الاختبار الثاني لا يعني الإصابة بضعف السمع، بل يشير إلى الحاجة لفحوصات متقدمة في مراكز الإحالة.

وأضاف أن الوزارة دربت أطقم التمريض على جهاز الانبعاث الصوتي، ومدخلي البيانات على تسجيل بيانات الأطفال عبر الموقع الإلكتروني للمبادرة، لإنشاء ملف صحي متكامل لكل طفل يشمل حالته السمعية، مع إدراج خانة الفحص السمعي في شهادات الميلاد.

وتستقبل الوزارة استفسارات المواطنين حول المبادرة عبر الخط الساخن 15335 الخاص بمبادرات «100 مليون صحة».