قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تناولوا كنافة بالعسل.. إصابة 4 أشخاص بتسمم غذائي في سوهاج
هل يجوز الصيام عن المتوفى الذي لم يقضِ أيامه؟.. دينا أبو الخير تجيب| فيديو
احقنوا الدمـ اء.. أول تعليق من حماس على التوترات بين باكستان وأفغانستان
هتفرحنا وتوصل كأس العالم.. الدردير يوجه رسالة لنادي الزمالك
مصر تتابع بقلق بالغ التطورات بين باكستان وأفغانستان وتدعو إلى التهدئة
الشرطة أنقذت المهندس من الأهالي.. سيارة تحمل علم إسرائيل تدهس الناس بكرداسة | القصة الكاملة
الصحة: فحص 9.3 مليون طفل ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن ضعف السمع لدى حديثي الولادة
«العاشر من رمضان».. "خارطة طريق" للجيل الجديد لمواجهة التحديات
بصمة حشرية تفك شفرات الجريمة .. بحث عالمي جديد لكلية العلوم جامعة القاهرة
الجيش الأفغاني ينفذ عمليات انتقامية ضد نقاط عسكرية باكستانية
مركز التميز العلمي والتكنولوجي يستقبل وفد الأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحري
النادي الأهلي يتفوق على عمالقة أوروبا في التصنيف العالمي الجديد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الصحة: فحص 9.3 مليون طفل ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن ضعف السمع لدى حديثي الولادة

حديثي الولادة
حديثي الولادة
عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، فحص 9 ملايين و367 ألفا و813 طفلا حديث الولادة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع، منذ انطلاقها في سبتمبر 2019.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد مراكز الإحالة السمعية ارتفع إلى 34 مركزا بجميع المحافظات، مجهزة بأحدث الأجهزة والمستلزمات الطبية لتقديم خدمات المبادرة بكفاءة عالية.

تحويل 498 ألفاً و172 طفلاً 

وأشار إلى تحويل 498 ألفا و172 طفلا لإعادة الفحص التأكيدي بعد أسبوع من الفحص الأول في نفس الوحدة الصحية، مع إجراء زراعة قوقعة أذن لـ3129 حالة، وتركيب 12 ألفا و507 سماعات طبية، وتقديم علاج دوائي لـ23 ألفا و433 طفلا.

وأكد أن المبادرة تهدف إلى توسيع التغطية الصحية الشاملة وتقديم رعاية عالية الجودة للأطفال حديثي الولادة، باستخدام أحدث أساليب الكشف والعلاج، تماشياً مع مبادرات 100 مليون صحة ورؤية مصر 2030.

ولفت إلى زيادة عدد وحدات الفحص السمعي إلى 3825 وحدة صحية تغطي جميع المحافظات، إذ يتم الفحص من يوم الولادة وحتى عمر 28 يوما، موضحا أن عدم اجتياز الاختبار الثاني لا يعني الإصابة بضعف السمع، بل يشير إلى الحاجة لفحوصات متقدمة في مراكز الإحالة.

وأضاف أن الوزارة دربت أطقم التمريض على جهاز الانبعاث الصوتي، ومدخلي البيانات على تسجيل بيانات الأطفال عبر الموقع الإلكتروني للمبادرة، لإنشاء ملف صحي متكامل لكل طفل يشمل حالته السمعية، مع إدراج خانة الفحص السمعي في شهادات الميلاد.

وتستقبل الوزارة استفسارات المواطنين حول المبادرة عبر الخط الساخن 15335 الخاص بمبادرات «100 مليون صحة».

الصحة ضعف السمع حديثي الولادة وزارة الصحة والسكان رئيس الجمهورية الإحالة السمعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاهلي

الصفقة تمت.. لاعب الأهلي يوقع لـ الزمالك 4 مواسم

كشف اللغز فى القضية باعترافات دعاء زوجة شقيق خطيب المجنى عليها

بعد اعتراف المتهمة.. تفاصيل جديدة في واقعة مصرع عروس بورسعيد داخل منزل الزوجية

السيارة لحظة الحادث

مهندس زراعي يدهس مواطنين بسيارة تحمل علم اسرائيل بكرداسة.. صور

السيارة عقب الحادث

طحنوه ضرب وكسروا عربيته.. عقاب أهالي كرداسة لقائد سيارة العلم الإسرائيلي

زيزو

فرج عامر يثير الجدل: سيناريو زيزو يتكرر في يناير

مي عز الدين

مي عز الدين تدخل العناية المركزة بعد اجراء عملية جراحية

اشرف اباظة

وفاة أشرف وجيه أباظة نجل ليلى مراد

مباراة الأهلي والزمالك

الأهلي في ورطة.. فيفا ينصف الزمالك في ملف ضم نجم سوبر

ترشيحاتنا

الشاب الفقيد

سقط بين أصدقائه.. القصة الكاملة لوفاة شاب بأزمة قلبية خلال مباراة كرة قدم بسوهاج

اللواء محمد علوان محافظ أسيوط

دورات مجانية في "المهن الخضراء" بقرى حياة كريمة بـ أسيوط

جولة تفقدية لوكيل وزارة الصحة بالأقصر بمستشفى الحميات لمتابعة جودة الخدمات الطبية

جولة تفقدية لوكيل وزارة الصحة بالأقصر بمستشفى الحميات لمتابعة جودة الخدمات الطبية

بالصور

بورش تطرح سيارة 7 راكب لمنافسة آودي Q3

بورش
بورش
بورش

فيديو

جانب من الحادث بسوهاج

رصاص ونار.. فيديو يوثق انتقام شاب من أحد أقاربه وإحراق سيارته في سوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد