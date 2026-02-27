قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مقيد من ذوي الاحتياجات الخاصة.. الزراعيين تكشف مفاجآت عن «مهندس كرداسة»
الفيفا يوافق علي تغيير جنسية أوكونكو من الإنجليزية للنيجيرية
حكم صيام من أصبح جنبًا وهل يصح صومه؟.. الإفتاء تجيب
ناقد رياضي يفجر مفاجأة بشأن حكم مباراة الإسماعيلي وسيراميكا كليوباترا
مش قصده.. القبض على موظف خلع كشاف إضاءه من داخل قطار
قيادي بـ حماس: اللجنة المصرية بغزة أنهت فوضى المساعدات.. و«أصحاب الأرض» يجسد الواقع
تناولوا كنافة بالعسل.. إصابة 4 أشخاص بتسمم غذائي في سوهاج
هل يجوز الصيام عن المتوفى الذي لم يقضِ أيامه؟.. دينا أبو الخير تجيب| فيديو
احقنوا الدمـ اء.. أول تعليق من حماس على التوترات بين باكستان وأفغانستان
هتفرحنا وتوصل كأس العالم.. الدردير يوجه رسالة لنادي الزمالك
مصر تتابع بقلق بالغ التطورات بين باكستان وأفغانستان وتدعو إلى التهدئة
الشرطة أنقذت المهندس من الأهالي.. سيارة تحمل علم إسرائيل تدهس الناس بكرداسة | القصة الكاملة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

احقنوا الدمـ اء.. أول تعليق من حماس على التوترات بين باكستان وأفغانستان

حماس
حماس
محمود نوفل

علقت حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) على التوترات بين أفغانستان وباكستان قائلة “تابعنا ببالغ القلق، التوترات الأخيرة بين باكستان وأفغانستان”.

وأضافت الحركة في بيان لها "وانطلاقاً من حرصنا على وحدة الصف وجمع الكلمة، ندعو الأشقاء في البلدين إلى ضبط النفس، وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية، والعمل على حقن الدماء وتجنيب المنطقة مزيداً من التصعيد.

وتابعت الحركة: إن ما يجمع الشعبين الشقيقين من عقيدةٍ واحدة، ودينٍ جامع، وروابط تاريخية وثيقة، أكبر من أي خلافٍ عابر.

وأمضت الحركة: وعليه، فإننا نحثّ على اللجوء إلى الحوار البنّاء، وتقديم المصلحة العليا للأمة، والعمل الجاد على رأب الصدع، بما يحقق السلم والاستقرار ويحفظ الدماء.

وزادت : وفي الوقت الذي يسعى فيه الكيان الإسرائيلي إلى بناء تحالفاتٍ جديدة ومحاولة فكّ عزلته الدولية في أعقاب جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبها بحق شعبنا في غزة، فإن الأمة أحوج ما تكون إلى التماسك والوحدة.

وخُتم البيان بالقول : إذ إن واجب المرحلة يقتضي جمع الصف، وتوحيد الكلمة، وتعزيز أواصر التضامن بين الدول والشعوب الإسلامية.‏

حماس باكستان أفغانستان الاحتلال غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاهلي

الصفقة تمت.. لاعب الأهلي يوقع لـ الزمالك 4 مواسم

كشف اللغز فى القضية باعترافات دعاء زوجة شقيق خطيب المجنى عليها

بعد اعتراف المتهمة.. تفاصيل جديدة في واقعة مصرع عروس بورسعيد داخل منزل الزوجية

السيارة لحظة الحادث

مهندس زراعي يدهس مواطنين بسيارة تحمل علم اسرائيل بكرداسة.. صور

السيارة عقب الحادث

طحنوه ضرب وكسروا عربيته.. عقاب أهالي كرداسة لقائد سيارة العلم الإسرائيلي

مي عز الدين

مي عز الدين تدخل العناية المركزة بعد اجراء عملية جراحية

اشرف اباظة

وفاة أشرف وجيه أباظة نجل ليلى مراد

مباراة الأهلي والزمالك

الأهلي في ورطة.. فيفا ينصف الزمالك في ملف ضم نجم سوبر

الميراث

حبس وغرامة 100 ألف جنيه.. عقوبات رادعة لممتنعي تسليم الميراث الشرعي

ترشيحاتنا

منسق معرض «لغز مصر» ستيفن روفييه

ستيفن روفييه: «لغز مصر» يجمع بين ثبات الزمن وصخب الحاضر في ثنائية بصرية تعكس الهوية المصرية

محافظة القاهرة

البدائل المتاحة للباعة الجائلين بعد توجيهات محافظ القاهرة بإزالة إشغالات شارع الجلاء.. فيديو

رئيس باكستان

رئيس باكستان: طالبان مسؤولة عن الهجمات الإرهابية ولن يفلتوا من العقاب

بالصور

بورش تطرح سيارة 7 راكب لمنافسة آودي Q3

بورش
بورش
بورش

فيديو

جانب من الحادث بسوهاج

رصاص ونار.. فيديو يوثق انتقام شاب من أحد أقاربه وإحراق سيارته في سوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد