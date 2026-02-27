مدرب بنين يكشف سر اختيار غينيا وفلسطين للمواجهات الودية

كشف الألماني جيرنوت روهر المدير الفني لمنتخب بنين سر اختيار غينيا وفلسطين للمواجهات الودية خلال شهر مارس

وأضاف في تصريحات صحفية “ لا يمكننا دائمًا اختيار المنافسين كما نشاء، فنحن لسنا من كبار منتخبات كرة القدم التي تملك رفاهية ذلك نختار من بين العروض التي تصلنا و وقع اختيارنا على غينيا، وهو منتخب قوي يضم لاعبين مميزين يلعب بعضهم في الدوري الإنجليزي ودوريات كبرى أخرى صحيح أنهم لم يشاركوا في كأس أمم إفريقيا الأخيرة، لكن لديهم دافع كبير لإثبات أحقيتهم بالتواجد في النسخة المقبلة ”

وتابع "سنواجه أيضًا فلسطين، وهو منتخب نادرًا ما أتيحت لنا فرصة اللعب ضده خوض مباراة أمام منتخب من منطقة مختلفة في العالم يمنحنا تجارب جديدة ومفيدة "