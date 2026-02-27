مصر تتابع بقلق بالغ التطورات بين باكستان وأفغانستان وتدعو إلى التهدئة

تتابع جمهورية مصر العربية بقلق بالغ تصاعد التوترات والاشتباكات الحدودية بين باكستان وأفغانستان، التي شهدت امس اشتباكات عسكرية اسفرت عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين.

وتناشد مصر جميع الأطراف بضرورة التحلي بأقصى درجات ضبط النفس، وتؤكد مصر أهمية بذل كافة المساعي الدبلوماسية الممكنة لتحقيق التهدئة ونزع فتيل الأزمة، تفادياً لانزلاق المنطقة إلي مزيد من التصعيد، وتشدد على أهمية تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية لتسوية الخلافات، بما يصون أمن واستقرار المنطقة.

وفى إطار الاتصالات لمتابعة التطورات المتلاحقة فى المنطقة ومساعي خفض التصعيد، أجرى د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج اتصالًا هاتفيا مع السيد محمد إسحاق دار، نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية يوم الجمعة ٢٧ فبراير، حيث استمع إلى شرح مفصل من الوزير الباكستاني حول حقيقة الأوضاع والتطورات

وقد أعرب الوزير عبد العاطى من جانبه عن قلق مصر البالغ من التطورات الأخيرة، ودعا إلى التهدئة وضبط النفس بما يسهم فى خفض التصعيد وتجنيب المنطقة مزيد من التوتر وعدم الاستقرار.