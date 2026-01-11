قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد لقاء سويدان.. ماذا يحدث للجسم بعد الإصابة بالعصب السابع؟
«الغندور» : حسام حسن تحمّل ضغوطات كبيرة.. وشخصيته صنعت الفارق مع مصر
احتفالات داخلية بغرفة الملابس تعكس روح الانتصار بصفوف منتخب مصر .. شاهد
«سيعوضك العوض الجميل».. أول تعليق من مصطفى محمد بعد مشاركته آخر مباريات منتخب مصر
مصر وفلسطين تبحثان تنفيذ خطة غزة وتوحيد الأراضي الفلسطينية
حسابات السيتي تحتفي بـ عمر مرموش بعد تألقه الإفريقي بكأس الأمم
يا راااجل.. وسام أبو علي يعلق على هدف رامي ربيعة بعد التأهل لنصف نهائي أمم إفريقيا
دعماً لوحدة وسيادة الصومال … وزير الخارجية يلتقي نظيره الصومالي
مباريات قوية اليوم في كأس عاصمة مصر .. والقنوات الناقلة
غرامة تصل لـ مليون جنيه عقوبة تهريب امرأة أو شخص من ذوي الإعاقة بالهجرة غير الشرعية|تفاصيل
تصعيد مُرتقب .. نيويورك تايمز: خيارات عسكرية على طاولة ترامب لضرب إيران
مواعيد مباريات اليوم الأحد 11 - 1 - 2026 .. والقنوات الناقلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بسبب جرينلاند .. أوروبا تلوّح بعقوبات على شركات أمريكية

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
محمد على

يستعدّ الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على شركات أمريكية في حال لم تتراجع الولايات المتحدة عن مطالبها بشأن جرينلاند، وفقًا لصحيفة التليجراف البريطانية.

وفق  هذه الخطط، قد يقيّد الاتحاد الأوروبي داخل أراضيه نشاط عمالقة التكنولوجيا الأمريكيين، بما في ذلك شركات جوجل ومايكروسوفت وإكس.

 كما قد تطال القيود بنوكًا وشركات مالية أمريكية.
في المقابل، ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كلف بالفعل قيادة العمليات الخاصة المشتركة بإعداد خطة لغزو جرينلاند.
 

لكن قالت الصحيفة وفق مصادرها أن القادة العسكريين يرفضون مثل هذه العملية.

الاتحاد الأوروبي عقوبات أمريكية شركات أمريكية جرينلاند

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

قنوات مجانية لمشاهدة مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار

لقطة من الحريق

صرخات ورعـ.ـب.. «إطفاء الجيزة» تنقذ إمبابة من كارثة بإخماد حريق هائل التهم عقارًا | شاهد

القبض على قاتل زوجته بجسر السويس بعد هروب شهرين ونصف

القبض على قاتل زوجته بجسر السويس بعد هروب شهرين ونصف | تفاصيل وصور

حسام حسن

اتحاد الكرة: حسام حسن سيقود منتخب مصر بكأس العالم 2026.. والشكر لمدرب ليفربول لهذا السبب

مباراة المغرب ونيجيريا

موعد مباراة نيجيريا والمغرب فى نصف كأس أمم إفريقيا والقنوات الناقلة

منتخب مصر الوطني

باليوم والساعة.. موعد مباراة مصر والسنغال فى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا والقنوات الناقلة

شيرين عبد الوهاب

الست محتاجة مساعدة .. عمرو أديب: أرجوكم حد يلحق شيرين عبد الوهاب

أسعار الدواجن

بعد الإجراءات الحكومية الأخيرة .. تراجع أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

ترشيحاتنا

دعاء ليلة الإسراء والمعراج

دعاء ليلة الإسراء والمعراج .. ردد أفضل 110 أدعية تقضي لك 1000 حاجة

دار الإفتاء

باحثة بدار الإفتاء تحذر من خطورة عالم السوشيال ميديا ..ماذا قالت ؟

د. سلامة داود

رئيس جامعة الأزهر يوضح أسرار ذكر النبي بالنبوة قبل اسمه في الحديث الشريف

بالصور

مصرع شخص مجهول الهوية وإصابة 7 آخرين في حادث تصادم بالدقهلبة

ارشيفيه
ارشيفيه
ارشيفيه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

المزيد