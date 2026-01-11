بسبب جرينلاند .. أوروبا تلوّح بعقوبات على شركات أمريكية

يستعدّ الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على شركات أمريكية في حال لم تتراجع الولايات المتحدة عن مطالبها بشأن جرينلاند، وفقًا لصحيفة التليجراف البريطانية.

وفق هذه الخطط، قد يقيّد الاتحاد الأوروبي داخل أراضيه نشاط عمالقة التكنولوجيا الأمريكيين، بما في ذلك شركات جوجل ومايكروسوفت وإكس.

كما قد تطال القيود بنوكًا وشركات مالية أمريكية.

في المقابل، ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كلف بالفعل قيادة العمليات الخاصة المشتركة بإعداد خطة لغزو جرينلاند.



لكن قالت الصحيفة وفق مصادرها أن القادة العسكريين يرفضون مثل هذه العملية.