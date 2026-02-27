قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

تعليم جنوب سيناء تحتفي بإنجاز جديد

مدير تعليم جنوب سيناء يكرم المتفوقين
مدير تعليم جنوب سيناء يكرم المتفوقين
ايمن محمد


كرّم مجلس أمناء تعليم جنوب سيناء، برئاسة المهندس مصطفى كمال زرد، الدكتورة وفاء محمد رضا، مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، تقديرًا لجهودها عقب حصول المديرية على المركز الخامس على مستوى الجمهورية في مسابقة أوائل الطلاب للمرحلة الثانوية، في إنجاز يعكس تميز المنظومة التعليمية بالمحافظة.


وأُقيمت مراسم التكريم بمكتب مدير المديرية بديوان عام مديرية التربية والتعليم، بحضور سامي الجندي، مدير الشئون التنفيذية، ومحمد ثابت، موجه عام التربية الاجتماعية، حيث تم تكريم فريق أوائل الطلاب تقديرًا لأدائهم المشرف وتمثيلهم المحافظة بصورة لائقة على مستوى الجمهورية.
وسلّمت الدكتورة وفاء محمد رضا، إلى جانب رئيس مجلس الأمناء، شهادات التقدير لأعضاء الفريق الفائز، وهم: محمد محمود بدير عبد العزيز، سيف حسين أحمد، محمد محمود عبد النعيم، أحمد ياسر نبيه، كريم عبد الحكيم صبحي، جنا حسن عبد العال، عمر خالد سالم، شمس إبراهيم عبد الله، وجنات عمرو الشحات.
كما شهدت الفعالية تكريم الطالبة جنى ربيع رأفت، بمدرسة الشهيد عمرو شكري الإعدادية، لفوزها في مسابقة الشعر، بحضور عدد من أولياء أمور الطلاب، في أجواء اتسمت بالفخر والاعتزاز بما تحقق من نتائج متميزة.


وشمل التكريم عزيزة الشام، مدير التعليم الثانوي، وعددًا من الأخصائيين الاجتماعيين بمكتب توجيه التربية الاجتماعية، هم: هدى عبده محمد، محمد السيد ذكي، ناصر يوسف عبد الرازق، ومحمود خيري، إلى جانب فتحي شحاتة، مدير مدرسة الشهيد محمود ناجي الثانوية العسكرية، تقديرًا لدورهم في دعم الفريق ومتابعة الطلاب.
وفي لفتة تقديرية متبادلة، تم تكريم المهندس مصطفى كمال زرد تقديرًا لدعمه للعملية التعليمية ومساندته للأنشطة والمسابقات الطلابية.
وأعربت الدكتورة وفاء محمد رضا عن اعتزازها بما حققه طلاب جنوب سيناء من مركز متقدم على مستوى الجمهورية، مؤكدةً استمرار دعم المديرية للطلاب الموهوبين والمتفوقين، ومتمنيةً لهم دوام النجاح والتوفيق في مسيرتهم التعليمية المقبلة.

