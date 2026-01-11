قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جريمة صادمة تهز المجتمع الأمريكي | رجل يقتـ.ـل والده وعمّه وإخوته في ولاية ميسيسيبي
مظلوم عبدي : تفاهم دولي لإنهاء المعارك وتأمين المدنيين في حلب
صورة تاريخية.. محمد صلاح بجانب مرموش وربيعة احتفالاً بالفوز على كوت ديفوار | شاهد
هل يعود العالم إلى منطق القوة؟.. أستاذ قانون دولي: تهديدات ترامب لجرينلاند والصين تهدد بتفكك الناتو وفتح باب حرب عالمية
ترامب يطلب خطة لغزو جرينلاند .. والجنرالات يُحذّرون من تبعات خطيرة
ضمنتها ومدفعتش.. القصة الكاملة لاتهام وفاء مكي في محضر رسمي من صديقتها بسبب «لاب توب»
إعفاء ذوي الإعاقة من الضريبة الجمركية على المواد الطبية .. طبقًا للقانون
الفراعنة شكّلوا عقدة تاريخية للأفيال.. الفنان فتوح أحمد: السنغال سيكون خصمًا سهلاً لمنتخب مصر
بـ 3 «ديفيليهات».. هاني البحيري يخطف الأنظار بعروضه الضخمة لربيع وصيف 2026 في أذربيجان واليونان والسعودية|صور
احتفال من القلب بتأهل الفراعنة.. خليل البلوشى يُعلّق بعد فوز منتخب مصر على كوت ديفوار
الكيف بقى أون لاين .. حبس شاب أعلن عن بيع الحشيش على فيسبوك
أخبار العالم

جريمة صادمة تهز المجتمع الأمريكي | رجل يقتـ.ـل والده وعمّه وإخوته في ولاية ميسيسيبي

محمد على

قتل رجل (سيتم إخضاعه لفحص عقلي) ستة أشخاص في ولاية ميسيسيبي الأمريكية، من بينهم والده وعمه وثلاثة من إخوته، إضافة إلى طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات.

أسفرت عملية إطلاق نار عشوائي في ثلاثة مواقع عن مقتل ستة أشخاص في مقاطعة كلاي بولاية ميسيسيبي، في قضية وصفها المسؤولون بأنها واحدة من أبشع الجرائم في الذاكرة الحديثة.

وقد تم القبض على المشتبه به بتهمة القتل.

قال قائد شرطة مقاطعة كلاي، إيدي سكوت، للصحفيين يوم السبت، إن أعمار الضحايا تتراوح بين فتاة تبلغ من العمر 7 سنوات ورجل يبلغ من العمر 67 عامًا. وأضاف أنه لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات أخرى.

وأوضح سكوت: "في هذه المرحلة، لا نعرف دافع هذه الأفعال". ومن بين الضحايا والد المتهم وعمه وشقيقه.

كما أشار إلى أن الطفلة البالغة من العمر سبع سنوات، والتي لم يُكشف عن اسمها، كانت على صلة قرابة بالمتهم. وأضاف سكوت: "لقد هز هذا الأمر مجتمعنا حقًا، وبالنسبة لي، بعد ما يقرب من 30 عامًا، فهذه واحدة من أصعب الحالات التي اضطررنا للعمل فيها".

بحسب مكتب الشريف، يُتهم داريكا مور، البالغ من العمر 24 عامًا، بإطلاق النار في الموقع الأول قبيل الساعة السابعة مساءً، ما أسفر عن مقتل والده وعمه وشقيقه برصاصات في الرأس. وأوضح سكوت أن الأدلة وشهادات الشهود تدفع المحققين للاعتقاد بأن مور هو مطلق النار الوحيد.

وقال الشريف سكوت إن مور اتهم بالقتل من الدرجة الأولى، ولكن من المتوقع أن يتم رفع التهمة إلى القتل العمد مع توجيه تهم إضافية لاحقًا.

وأضاف المدعي العام سكوت كولوم، استنادًا إلى الطبيعة المتطرفة للجرائم، أن مكتبه سيسعى إلى إنزال عقوبة الإعدام بمور.

ميسيسيبي ضحاياه والد القاتل عمه وثلاثة من إخوته ستة أشخاص مقاطعة كلاي

