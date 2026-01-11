جريمة صادمة تهز المجتمع الأمريكي | رجل يقتـ.ـل والده وعمّه وإخوته في ولاية ميسيسيبي

قتل رجل (سيتم إخضاعه لفحص عقلي) ستة أشخاص في ولاية ميسيسيبي الأمريكية، من بينهم والده وعمه وثلاثة من إخوته، إضافة إلى طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات.

أسفرت عملية إطلاق نار عشوائي في ثلاثة مواقع عن مقتل ستة أشخاص في مقاطعة كلاي بولاية ميسيسيبي، في قضية وصفها المسؤولون بأنها واحدة من أبشع الجرائم في الذاكرة الحديثة.

وقد تم القبض على المشتبه به بتهمة القتل.

قال قائد شرطة مقاطعة كلاي، إيدي سكوت، للصحفيين يوم السبت، إن أعمار الضحايا تتراوح بين فتاة تبلغ من العمر 7 سنوات ورجل يبلغ من العمر 67 عامًا. وأضاف أنه لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات أخرى.

وأوضح سكوت: "في هذه المرحلة، لا نعرف دافع هذه الأفعال". ومن بين الضحايا والد المتهم وعمه وشقيقه.

كما أشار إلى أن الطفلة البالغة من العمر سبع سنوات، والتي لم يُكشف عن اسمها، كانت على صلة قرابة بالمتهم. وأضاف سكوت: "لقد هز هذا الأمر مجتمعنا حقًا، وبالنسبة لي، بعد ما يقرب من 30 عامًا، فهذه واحدة من أصعب الحالات التي اضطررنا للعمل فيها".

بحسب مكتب الشريف، يُتهم داريكا مور، البالغ من العمر 24 عامًا، بإطلاق النار في الموقع الأول قبيل الساعة السابعة مساءً، ما أسفر عن مقتل والده وعمه وشقيقه برصاصات في الرأس. وأوضح سكوت أن الأدلة وشهادات الشهود تدفع المحققين للاعتقاد بأن مور هو مطلق النار الوحيد.

وقال الشريف سكوت إن مور اتهم بالقتل من الدرجة الأولى، ولكن من المتوقع أن يتم رفع التهمة إلى القتل العمد مع توجيه تهم إضافية لاحقًا.

وأضاف المدعي العام سكوت كولوم، استنادًا إلى الطبيعة المتطرفة للجرائم، أن مكتبه سيسعى إلى إنزال عقوبة الإعدام بمور.