صكوك الأضاحي.. توزيع 4 أطنان لحوم على الأسر الأولى بالرعاية بكفر الشيخ

واصلت مديرية أوقاف كفر الشيخ، اليوم الجمعة، تسليم 4 أطنان من لحوم صكوك الأوقاف لمديرية التضامن الاجتماعي لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية في 10 مراكز مختلفة، في إطار تعزيز الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء عن المواطنين بالتعاون المشترك مع وزارة الأوقاف.

يأتي هذا تحت رعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والمهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، وتوجيهات الدكتور السيد حسين عبد الباري، رئيس القطاع الديني، وبإشراف الدكتور رمضان عبد السميع إبراهيم، مدير مديرية أوقاف كفر الشيخ، ضمن خطة المديرية لدعم الفئات الأكثر احتياجا.

جاء تسليم اللحوم في حضور اللواء محمد شعير، سكرتير عام مساعد محافظة كفر الشيخ، والسيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والشيخ عبد القادر سليم، مدير عام إدارة الدعوة.

وأكدت مديرية أوقاف كفر الشيخ، استمرار تنفيذ أنشطتها الدعوية والتثقيفية والمجتمعية في كافة مراكز المحافظة، انطلاقًا من دورها في خدمة المجتمع وتلبية احتياجات المواطنين، بما يُسهم في ترسيخ القيم السمحة وبناء جيل واعٍ.