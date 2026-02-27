قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تناولوا كنافة بالعسل.. إصابة 4 أشخاص بتسمم غذائي في سوهاج
هل يجوز الصيام عن المتوفى الذي لم يقضِ أيامه؟.. دينا أبو الخير تجيب| فيديو
احقنوا الدمـ اء.. أول تعليق من حماس على التوترات بين باكستان وأفغانستان
هتفرحنا وتوصل كأس العالم.. الدردير يوجه رسالة لنادي الزمالك
مصر تتابع بقلق بالغ التطورات بين باكستان وأفغانستان وتدعو إلى التهدئة
الشرطة أنقذت المهندس من الأهالي.. سيارة تحمل علم إسرائيل تدهس الناس بكرداسة | القصة الكاملة
الصحة: فحص 9.3 مليون طفل ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن ضعف السمع لدى حديثي الولادة
«العاشر من رمضان».. "خارطة طريق" للجيل الجديد لمواجهة التحديات
بصمة حشرية تفك شفرات الجريمة .. بحث عالمي جديد لكلية العلوم جامعة القاهرة
الجيش الأفغاني ينفذ عمليات انتقامية ضد نقاط عسكرية باكستانية
مركز التميز العلمي والتكنولوجي يستقبل وفد الأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحري
النادي الأهلي يتفوق على عمالقة أوروبا في التصنيف العالمي الجديد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

صكوك الأضاحي.. توزيع 4 أطنان لحوم على الأسر الأولى بالرعاية بكفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ
محمود زيدان

واصلت مديرية أوقاف كفر الشيخ، اليوم الجمعة، تسليم 4 أطنان من لحوم صكوك الأوقاف لمديرية التضامن الاجتماعي لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية في 10 مراكز مختلفة، في إطار تعزيز الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء عن المواطنين بالتعاون المشترك مع وزارة الأوقاف.

يأتي هذا تحت رعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والمهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، وتوجيهات الدكتور السيد حسين عبد الباري، رئيس القطاع الديني، وبإشراف الدكتور رمضان عبد السميع إبراهيم، مدير مديرية أوقاف كفر الشيخ، ضمن خطة المديرية لدعم الفئات الأكثر احتياجا.

جاء تسليم اللحوم في  حضور اللواء محمد شعير، سكرتير عام مساعد محافظة كفر الشيخ، والسيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والشيخ عبد القادر سليم، مدير عام إدارة الدعوة.

وأكدت مديرية أوقاف كفر الشيخ، استمرار تنفيذ أنشطتها الدعوية والتثقيفية والمجتمعية في كافة مراكز المحافظة، انطلاقًا من دورها في خدمة المجتمع وتلبية احتياجات المواطنين، بما يُسهم في ترسيخ القيم السمحة وبناء جيل واعٍ.

كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ أخبار كفر الشيخ أوقاف كفر الشيخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاهلي

الصفقة تمت.. لاعب الأهلي يوقع لـ الزمالك 4 مواسم

كشف اللغز فى القضية باعترافات دعاء زوجة شقيق خطيب المجنى عليها

بعد اعتراف المتهمة.. تفاصيل جديدة في واقعة مصرع عروس بورسعيد داخل منزل الزوجية

السيارة لحظة الحادث

مهندس زراعي يدهس مواطنين بسيارة تحمل علم اسرائيل بكرداسة.. صور

السيارة عقب الحادث

طحنوه ضرب وكسروا عربيته.. عقاب أهالي كرداسة لقائد سيارة العلم الإسرائيلي

زيزو

فرج عامر يثير الجدل: سيناريو زيزو يتكرر في يناير

مي عز الدين

مي عز الدين تدخل العناية المركزة بعد اجراء عملية جراحية

اشرف اباظة

وفاة أشرف وجيه أباظة نجل ليلى مراد

مباراة الأهلي والزمالك

الأهلي في ورطة.. فيفا ينصف الزمالك في ملف ضم نجم سوبر

ترشيحاتنا

بنين

مدرب بنين يكشف سر اختيار غينيا وفلسطين للمواجهات الودية

دوري ابطال افريقيا

ملايين الدولارات تشعل صراع دوري الأبطال والكونفدرالية

فودي ديالو

من هو فودي ديالو؟ قصة نجم برشلونة القادم

بالصور

بورش تطرح سيارة 7 راكب لمنافسة آودي Q3

بورش
بورش
بورش

فيديو

جانب من الحادث بسوهاج

رصاص ونار.. فيديو يوثق انتقام شاب من أحد أقاربه وإحراق سيارته في سوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد