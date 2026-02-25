محافظ كفر الشيخ يناقش طلبات المواطنين مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ| صور

عقد المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، اجتماعًا مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بمقر ديوان عام المحافظة، لمناقشة عدد من الملفات الحيوية ومشكلات الدوائر، بهدف وضع خريطة متكاملة للحلول وتحقيق تنمية حقيقية يشعر بها المواطن في حياته اليومية.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، وأحمد قائد مدير إدارة الاتصال السياسي وشؤون مجلسي النواب والشيوخ.

فى بداية اللقاء، حرص أعضاء مجلسي النواب والشيوخ على تقديم التهنئة للمهندس إبراهيم مكي بمناسبة توليه مسؤولية محافظ كفرالشيخ، متمنين له دوام التوفيق والسداد في مهام عمله، ومؤكدين دعمهم الكامل لجهود المحافظة خلال المرحلة المقبلة، والعمل جنبًا إلى جنب مع الجهاز التنفيذي لتحقيق تطلعات المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات والتنمية في مختلف مراكز ومدن المحافظة.

شهد اللقاء مناقشة عدد من المشروعات الخدمية والتنموية في قطاعات التعليم، الصحة، الطرق، الإسكان، الزراعة، مياه الشرب والصرف الصحي، الغاز الطبيعي، ومشروعات «حياة كريمة»، فضلًا عن ملفات التصالح، وتقنين أراضي الدولة، ومواجهة التعديات، وتحسين البيئة، ودعم الاستثمار وخلق فرص العمل.

أكد محافظ كفر الشيخ، أن هذا اللقاء يأتي في إطار بناء جسور تواصل فعّالة ومستدامة بين السلطة التنفيذية والتشريعية، والاستماع إلى نبض الشارع من خلال ممثلي الشعب، والتعرف على مشكلات المواطنين بمختلف الدوائر والعمل على حلها بشكل واقعي وسريع، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاتف الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لدعم مسيرة التنمية الشاملة بالمحافظة.

وأشار محافظ كفرالشيخ إلى أهمية التنسيق المستمر بين جميع الجهات، بما يسهم في دفع المشروعات التنموية والخدمية إلى الأمام، وتحقيق استجابات فاعلة لمطالب المواطنين، وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم بمختلف القطاعات، موضحًا أن هناك رؤية موحدة ومسئولية مشتركة تهدف إلى تقديم خدمات تليق بأهالي كفرالشيخ وتحقيق تنمية مستدامة على أرض الواقع.

وأضاف محافظ كفرالشيخ قائلًا: «كلنا فريق عمل واحد نحو هدف واحد هو راحة المواطن، والتغيير الحقيقي في جودة الخدمات بيبدأ لما كل واحد فينا يشتغل بتفاني وإخلاص علشان بلدنا وأهالينا».

وأعرب محافظ كفرالشيخ عن تطلعه لأن تكون هذه اللقاءات دافعًا لمزيد من الإخلاص والعمل الوطني الجاد في خدمة أهالي كفرالشيخ، وتحقيق تطلعاتهم نحو حياة كريمة ومستقبل أفضل.

وشدد محافظ كفرالشيخ على حرص المحافظة على فتح قنوات تواصل دائمة مع أعضاء المجلسين، لتوحيد الرؤى، ومواجهة التحديات، وتسريع وتيرة الإنجاز في الملفات الحيوية، خاصة المشروعات الخدمية والتنموية التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، وتدعم أهداف التنمية المستدامة بجميع أنحاء المحافظة.