أغذية يحتاجها كبار السن لتعزيز المناعة والحفاظ على صحة العظام والعضلات | فيديو
الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الأحد| تعرف عليها
لا تنساقوا وراء الشائعات|«العامة للعاملين بالبترول»: الكيان النقابي «خط أحمر».. وسنواجه حملات التشويه
مسئول كبير: واشنطن تدرس رفع العقوبات عن فنزويلا قريبًا لتسهيل بيع النفط
«النبراوي» يُعلن طرح وحدات سكنية جديدة للمهندسين خلال 3 أشهر
صرخات ورعـ.ـب.. «إطفاء الجيزة» تنقذ إمبابة من كارثة بإخماد حريق هائل التهم عقارًا | شاهد
ترويض الأفيال.. محمد هنيدي يحتفل بتأهل منتخب مصر لنصف نهائي أمم إفريقيا على طريقته
بعد الإجراءات الحكومية الأخيرة .. تراجع أسعار الدواجن اليوم بالأسواق
رباعية الدفع .. سكودا تكشف النقاب عن كودياك RS الرياضية
حُكم صلاة من نسي سجود السهو ومتى يكون واجبًا؟ .. الموقف الشرعي
جريمة صادمة تهز المجتمع الأمريكي | رجل يقتـ.ـل والده وعمّه وإخوته في ولاية ميسيسيبي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

مسئول كبير: واشنطن تدرس رفع العقوبات عن فنزويلا قريبًا لتسهيل بيع النفط

محمد على

قال مسئول أمريكي رفيع المستوى لشبكة ABC News يوم السبت إن العقوبات الأمريكية المفروضة على فنزويلا قيد الدراسة لرفعها في أقرب وقت، ربما خلال الأيام المقبلة، لتسهيل عملية بيع النفط.

وذكر المسؤول أن وزير الخزانة سكوت بيسنت وافق على عقد اجتماعات مع رؤساء صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لمناقشة إعادة انخراطهم مع فنزويلا.

كما أكد المسؤول أنه يمكن استخدام ما يقرب من 5 مليارات دولار من الأصول النقدية المجمدة حاليًا لفنزويلا من حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي للمساعدة في إعادة بناء اقتصاد البلاد.

وقال متحدث باسم وزارة الخزانة الأمريكية في بيان لشبكة ABC News: "إن وزارة الخزانة الأمريكية ملتزمة تمامًا بدعم جهود الرئيس ترامب نيابة عن شعب فنزويلا".

وزارة الخزانة الأمريكية سكوت بيسنت صندوق النقد الدولي النقد الدولي البنك الدولي فنزويلا

