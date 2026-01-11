مسئول كبير: واشنطن تدرس رفع العقوبات عن فنزويلا قريبًا لتسهيل بيع النفط

قال مسئول أمريكي رفيع المستوى لشبكة ABC News يوم السبت إن العقوبات الأمريكية المفروضة على فنزويلا قيد الدراسة لرفعها في أقرب وقت، ربما خلال الأيام المقبلة، لتسهيل عملية بيع النفط.

وذكر المسؤول أن وزير الخزانة سكوت بيسنت وافق على عقد اجتماعات مع رؤساء صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لمناقشة إعادة انخراطهم مع فنزويلا.

كما أكد المسؤول أنه يمكن استخدام ما يقرب من 5 مليارات دولار من الأصول النقدية المجمدة حاليًا لفنزويلا من حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي للمساعدة في إعادة بناء اقتصاد البلاد.

وقال متحدث باسم وزارة الخزانة الأمريكية في بيان لشبكة ABC News: "إن وزارة الخزانة الأمريكية ملتزمة تمامًا بدعم جهود الرئيس ترامب نيابة عن شعب فنزويلا".