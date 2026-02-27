قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ركاب التزانزيت والمسافرين داخليا.. باقات سياحية مجانية لعملاء مصر للطيران
طريقة عمل الباذنجان المخلل في رمضان
مواليد 2000 دخلوا مرحلة الانجاب .. الصحة تكشف أبرز المؤشرات السكانية
إقبال غير مسبوق بانتخابات مهندسي بورسعيد.. 12.5ألف عضو مستهدف للإدلاء بأصواتهم
عائلة في واشنطن تنجو من هجوم مسلح بإطلاق 57 رصاصة على منزلها | فيديو
7 مصابين و4 مفقودين في انقلاب ميكروباص داخل ترعة أصفون بالأقصر| تفاصيل
وفاة الفنانة كيتي وهذه وصيتها
محمد الدماطي يوجه رسالة لجمهور الأهلي بعد الغياب عن التشجيع
100 ألف فلسطيني يؤدون صلاة الجمعة الثانية في شهر رمضان بالمسجد الأقصى
سيناريوهات غريبة.. الأهلي طالع نازل في ترتيب جدول الدوري
عارفة عبد الرسول ضيف شرف الحلقات الأخيرة من"أب ولكن"
سكرتير بني سويف يتفقد مستجدات وسير العمل بملف التصالح خلال زيارته اليوم لمركز إهناسيا
فن وثقافة

أحداث مشتعلة في الحلقة التاسعة من «على قد الحب».. تفاصيل

على قد الحب
على قد الحب
أحمد إبراهيم

شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل على قد الحب تصاعدًا دراميًا لافتًا، خاصة فيما يتعلق بحقيقة جديدة تخص سارة.
 

وجاءت احداث الحلقة مشوقة حيث منعت سارة (مها نصار) مريم (نيللي كريم) من ارتكاب جريمة، إثر دخول الأخيرة في نوبة تهيؤات اعتقدت خلالها أن لصًا يحاول اقتحام غرفة ابنتها لي لي. وكانت مريم ممسكة بسكين في طريقها للغرفة، قبل أن تتدخل سارة في اللحظة الأخيرة وتنتزع السكين من يدها، مؤكدة أن ما يحدث مجرد أوهام نتيجة حالتها النفسية المتدهورة، لتخرج الطفلة مفزوعة وتطمئنها سارة بأن والدتها مرهقة فقط.
 

وتتفاقم الأحداث عندما تستيقظ مريم لتجد سارة بجوار سريرها، ويدها ملفوفة بمنديل ملطخ بالدماء، لتصدمها بالحقيقة حول ما فعلته في الليلة السابقة. لاحقًا، تتوجه مريم إلى كريم (شريف سلامة) في مزرعته للاعتذار عما بدر منها، في مشهد إنساني كشف هشاشة الطرفين نفسيًا، حيث اعترف كريم بمعاناته بعد طرده من منزلها.

المفاجأة الكبرى جاءت في نهاية الحلقة، حين وضعت سارة سماعة الهاتف أثناء انصرافها من المكتب، لتكتشف لبنى (آية سليم) تسجيل محادثة بين مريم وكريم، قبل أن تهبط سارة مسرعة وتلتقي مراد داخل سيارته، في مشهد يفضح خيانتها لمريم ويمهد لانفجار درامي مرتقب.
 

الحلقة التاسعة أكدت أن «على قد الحب» يواصل تصاعده القوي، مع تطورات نفسية وإنسانية عميقة، تجعل الحلقات المقبلة حبلى بالمفاجآت.

مسلسل «على قد الحب» بطولة  نيللى كريم، شريف سلامة ، مها نصار ، أحمد سعيد عبد الغنى، أحمد ماجد، محمود الليثى، محمد أبو داوود، محمد على رزق، صفاء الطوخى، راندا إبراهيم، آية سليم، ميمى جمال ،  يوسف حشيش، محمود فايز، وهو من تأليف مصطفى جمال هاشم ، تسبيح ماهر و محمد الشخيبي وإخراج خالد سعيد.

