أحداث مشتعلة في الحلقة التاسعة من «على قد الحب».. تفاصيل

شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل على قد الحب تصاعدًا دراميًا لافتًا، خاصة فيما يتعلق بحقيقة جديدة تخص سارة.



وجاءت احداث الحلقة مشوقة حيث منعت سارة (مها نصار) مريم (نيللي كريم) من ارتكاب جريمة، إثر دخول الأخيرة في نوبة تهيؤات اعتقدت خلالها أن لصًا يحاول اقتحام غرفة ابنتها لي لي. وكانت مريم ممسكة بسكين في طريقها للغرفة، قبل أن تتدخل سارة في اللحظة الأخيرة وتنتزع السكين من يدها، مؤكدة أن ما يحدث مجرد أوهام نتيجة حالتها النفسية المتدهورة، لتخرج الطفلة مفزوعة وتطمئنها سارة بأن والدتها مرهقة فقط.



وتتفاقم الأحداث عندما تستيقظ مريم لتجد سارة بجوار سريرها، ويدها ملفوفة بمنديل ملطخ بالدماء، لتصدمها بالحقيقة حول ما فعلته في الليلة السابقة. لاحقًا، تتوجه مريم إلى كريم (شريف سلامة) في مزرعته للاعتذار عما بدر منها، في مشهد إنساني كشف هشاشة الطرفين نفسيًا، حيث اعترف كريم بمعاناته بعد طرده من منزلها.



المفاجأة الكبرى جاءت في نهاية الحلقة، حين وضعت سارة سماعة الهاتف أثناء انصرافها من المكتب، لتكتشف لبنى (آية سليم) تسجيل محادثة بين مريم وكريم، قبل أن تهبط سارة مسرعة وتلتقي مراد داخل سيارته، في مشهد يفضح خيانتها لمريم ويمهد لانفجار درامي مرتقب.



الحلقة التاسعة أكدت أن «على قد الحب» يواصل تصاعده القوي، مع تطورات نفسية وإنسانية عميقة، تجعل الحلقات المقبلة حبلى بالمفاجآت.

مسلسل «على قد الحب» بطولة نيللى كريم، شريف سلامة ، مها نصار ، أحمد سعيد عبد الغنى، أحمد ماجد، محمود الليثى، محمد أبو داوود، محمد على رزق، صفاء الطوخى، راندا إبراهيم، آية سليم، ميمى جمال ، يوسف حشيش، محمود فايز، وهو من تأليف مصطفى جمال هاشم ، تسبيح ماهر و محمد الشخيبي وإخراج خالد سعيد.