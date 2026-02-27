قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ركاب التزانزيت والمسافرين داخليا.. باقات سياحية مجانية لعملاء مصر للطيران
طريقة عمل الباذنجان المخلل في رمضان
مواليد 2000 دخلوا مرحلة الانجاب .. الصحة تكشف أبرز المؤشرات السكانية
إقبال غير مسبوق بانتخابات مهندسي بورسعيد.. 12.5ألف عضو مستهدف للإدلاء بأصواتهم
عائلة في واشنطن تنجو من هجوم مسلح بإطلاق 57 رصاصة على منزلها | فيديو
7 مصابين و4 مفقودين في انقلاب ميكروباص داخل ترعة أصفون بالأقصر| تفاصيل
وفاة الفنانة كيتي وهذه وصيتها
محمد الدماطي يوجه رسالة لجمهور الأهلي بعد الغياب عن التشجيع
100 ألف فلسطيني يؤدون صلاة الجمعة الثانية في شهر رمضان بالمسجد الأقصى
سيناريوهات غريبة.. الأهلي طالع نازل في ترتيب جدول الدوري
عارفة عبد الرسول ضيف شرف الحلقات الأخيرة من"أب ولكن"
سكرتير بني سويف يتفقد مستجدات وسير العمل بملف التصالح خلال زيارته اليوم لمركز إهناسيا
فن وثقافة

بالتفاصيل .. «نقصاك القعدة» لعمرو دياب تتصدر إعلانات رمضان بمليار و557 مليون مشاهدة

عمرو دياب
عمرو دياب
أحمد البهى

رقم قياسي جديد يحققه الهضبة عمرو دياب بأغنيته «نقصاك القعدة» بعدما تجاوزت مشاهداتها مليار و557 مليون مشاهدة عبر جميع منصات التواصل الاجتماعي، متصدرةً قائمة إعلانات الموسم.

وواصلت الأغنية تصدرها للمشهد الرقمي، محققة أرقامًا ضخمة على مختلف المنصات، حيث سجلت:
578 مليون مشاهدة على تيك توك،
400 مليون مشاهدة على إنستجرام،
391.4 مليون مشاهدة على فيسبوك،
و188.3 مليون مشاهدة على يوتيوب.

وكان النجم الكبير عمرو دياب قد طرح حملته الإعلانية في ظهور عائلي لافت جمعه بأبنائه الأربعة: نور، عبد الله، كنزي، وجانا، في أجواء دافئة يغلب عليها الطابع الأسري، حيث جرى تصوير الإعلان داخل منزله إلى جانب عدد من المشاهد الخارجية في مناطق متفرقة بالقاهرة، في توليفة بصرية تمزج بين الإبهار والحميمية.

الإعلان يحمل توقيع المخرج عمر المهندس، الذي يواصل تقديم صورة عصرية لعمرو دياب تجمع بين النجم والأب في آن واحد.

أغنية «نقصاك القعدة» من كلمات تامر حسين، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع أسامة الهندي، ومكساج وماستر أمير محروس، فيما تولّى التصوير الفوتوغرافي كريم نور.

بهذا الرقم الضخم، يؤكد الهضبة مجددًا حضوره الطاغي في سباق إعلانات رمضان، جامعًا بين التأثير الجماهيري والقوة الرقمية غير المسبوقة

نقصاك القعدة عمرو دياب تامر حسين

السيارة لحظة الحادث

مهندس زراعي يدهس مواطنين بسيارة تحمل علم اسرائيل بكرداسة.. صور

السيارة عقب الحادث

طحنوه ضرب وكسروا عربيته.. عقاب أهالي كرداسة لقائد سيارة العلم الإسرائيلي

مباراة الأهلي والزمالك

الأهلي في ورطة.. فيفا ينصف الزمالك في ملف ضم نجم سوبر

مي عز الدين

مي عز الدين تدخل العناية المركزة بعد اجراء عملية جراحية

الميراث

حبس وغرامة 100 ألف جنيه.. عقوبات رادعة لممتنعي تسليم الميراث الشرعي

السيارة عقب الحادث

مخمور أم مريض نفسي.. أقاويل تحيط بصاحب سيارة العلم الإسرائيلي

سعر الذهب

عيار 21 تخطى 7 آلاف جنيه.. أسعار الذهب الآن في مصر

النادي الأهلي وبيراميدز

كاس تصدم بيراميدز في شكوي سحب لقب الدوري من الأهلي| تطور خطير

معبر رفح

اللجنة المصرية تدعم غزة غذائياً وإنسانياً وسط انسحاب المنظمات الدولية

منسق معرض «لغز مصر» ستيفن روفييه

ستيفن روفييه: «لغز مصر» يجمع بين ثبات الزمن وصخب الحاضر في ثنائية بصرية تعكس الهوية المصرية

محافظة القاهرة

البدائل المتاحة للباعة الجائلين بعد توجيهات محافظ القاهرة بإزالة إشغالات شارع الجلاء.. فيديو

بالصور

بورش تطرح سيارة 7 راكب لمنافسة آودي Q3

بورش
بورش
بورش

فيديو

جانب من الحادث بسوهاج

رصاص ونار.. فيديو يوثق انتقام شاب من أحد أقاربه وإحراق سيارته في سوهاج

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

