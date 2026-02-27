بالتفاصيل .. «نقصاك القعدة» لعمرو دياب تتصدر إعلانات رمضان بمليار و557 مليون مشاهدة

رقم قياسي جديد يحققه الهضبة عمرو دياب بأغنيته «نقصاك القعدة» بعدما تجاوزت مشاهداتها مليار و557 مليون مشاهدة عبر جميع منصات التواصل الاجتماعي، متصدرةً قائمة إعلانات الموسم.

وواصلت الأغنية تصدرها للمشهد الرقمي، محققة أرقامًا ضخمة على مختلف المنصات، حيث سجلت:

578 مليون مشاهدة على تيك توك،

400 مليون مشاهدة على إنستجرام،

391.4 مليون مشاهدة على فيسبوك،

و188.3 مليون مشاهدة على يوتيوب.

وكان النجم الكبير عمرو دياب قد طرح حملته الإعلانية في ظهور عائلي لافت جمعه بأبنائه الأربعة: نور، عبد الله، كنزي، وجانا، في أجواء دافئة يغلب عليها الطابع الأسري، حيث جرى تصوير الإعلان داخل منزله إلى جانب عدد من المشاهد الخارجية في مناطق متفرقة بالقاهرة، في توليفة بصرية تمزج بين الإبهار والحميمية.

الإعلان يحمل توقيع المخرج عمر المهندس، الذي يواصل تقديم صورة عصرية لعمرو دياب تجمع بين النجم والأب في آن واحد.

أغنية «نقصاك القعدة» من كلمات تامر حسين، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع أسامة الهندي، ومكساج وماستر أمير محروس، فيما تولّى التصوير الفوتوغرافي كريم نور.

بهذا الرقم الضخم، يؤكد الهضبة مجددًا حضوره الطاغي في سباق إعلانات رمضان، جامعًا بين التأثير الجماهيري والقوة الرقمية غير المسبوقة