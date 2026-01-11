تصعيد غير مسبوق.. بريطانيا وحلفاؤها يدرسون نشر قوات في جرينلاند بعد تحركات ترامب

كشفت تقارير بريطانية عن تحركات أوروبية متسارعة في القطب الشمالي، بعد أن أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قادته العسكريين بإعداد خطة محتملة لغزو جزيرة جرينلاند، في خطوة أثارت قلقا واسعا بين حلفاء واشنطن.

وأفادت المصادر بأن بريطانيا تجري محادثات مكثفة مع حلفائها الأوروبيين حول إمكانية نشر قوة عسكرية مشتركة في جرينلاند، ضمن إطار مهام محتملة لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، بهدف حماية الاستقرار الإقليمي وردع أي تحرك أحادي الجانب.

ووفقا لصحيفة “التليجراف” البريطانية، عقد مسؤولون عسكريون ودبلوماسيون من المملكة المتحدة اجتماعات خلال الأيام الماضية مع نظرائهم في كل من ألمانيا وفرنسا، لوضع تصورات أولية لتعزيز الوجود العسكري الأوروبي في الجزيرة الاستراتيجية.

وتأمل الدول الأوروبية أن يؤدي هذا التحرك إلى توجيه رسالة سياسية واضحة لواشنطن، وإقناع الرئيس ترامب بالتراجع عن مساعيه لضم غرينلاند، التي وصفها سابقًا بأنها تمثل أولوية أمنية للولايات المتحدة في ظل التنافس الدولي المتصاعد في القطب الشمالي.