رئيس وزراء بولندا: تهديدات أمريكا بالسيطرة على جرينلاند تثير التوترات بالناتو

أ ش أ

أعرب رئيس وزراء بولندا دونالد توسك عن قلقه من أن التهديدات الأمريكية بالسيطرة على جزيرة "جرينلاند" تثير توترات داخل حلف شمال الأطلسي (ناتو) .



وقال توسك - في تصريحات أوردها (راديو بولندا) اليوم /السبت/ - "أشعر بالقلق الشديد إزاء قضية جرينلاند، وأشعر بقلق كبير أيضا إزاء ما يحدث في الولايات المتحدة والتوترات الأيديولوجية والسياسية التي تتراكم داخل الناتو وداخل الولايات المتحدة نفسها".



وأعرب توسك عن اعتقاده بضرورة أن تتحدث بولندا - باعتبارها حليفا مخلصا للولايات المتحدة - بصراحة مع واشنطن عن تلك الشواغل.



يأتي ذلك بعدما صعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لهجته مؤخرا قائلاً إن "جرينلاند ضرورية من منظور الأمن القومي"، ولم يستبعد التدخل العسكري مرات متعددة.



جدير بالذكر أن جرينلاند هي جزيرة غنية بالمعادن وذات أهمية استراتيجية تبلغ مساحتها 2.16 مليون كيلومتر مربع ويصل عدد سكانها إلى 57 ألف نسمة، وهي إقليم يتمتع بالحكم الذاتي تابع للدنمارك، وتقع في القطب الشمالي.