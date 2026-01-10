فاينانشال تايمز: دول الاتحاد الأوروبي لا تمتلك استراتيجية لمواجهة الاستيلاء على جرينلاند

أفادت صحيفة "فاينانشال تايمز" أن دول الاتحاد الأوروبي لا تمتلك استراتيجية محكمة لمواجهة المحاولات المحتملة للولايات المتحدة للاستيلاء على جرينلاند.

رشوة سكان جرينلاند



وبحسب الصحيفة، فإن الدول الأوروبية تفتقر أيضا لاستراتيجية لمنع سيناريوهات تعتبر أكثر احتمالية، مثل رشوة سكان جرينلاند أو إجبار الحكم الذاتي على الانفصال عن الدنمارك.





وأشارت إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمتلك التفوق في أي حال وسيرد بـ"ضربة أقوى أو يطلق تهديدات أكثر جدية".





وفي أوساط القيادة الأوروبية، يتم النظر في تطبيق إجراءات مضادة محتملة تشمل إغلاق القواعد العسكرية الأمريكية في أوروبا أو حظر شراء سندات الخزينة الأمريكية.





لكن فرص قيام الاتحاد الأوروبي بمواجهة الولايات المتحدة بشكل فعلي تُعتبر ضئيلة، حيث يفضل القادة الأوروبيون استخدام ما يُوصف بـ"الضغط الاستراتيجي" على ترامب للحفاظ ظاهريًا على دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا.