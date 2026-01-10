قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وول ستريت جورنال: إدارة ترامب تناقش خيارات الهجوم على إيران

أجرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مناقشات تمهيدية حول خيارات شن هجوم على إيران، وفاء بوعد الرئيس بالتدخل لمساعدة المتظاهرين في حال قيام النظام بقتلهم. 

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، نقلاً عن مسؤولين، أن المناقشات تناولت الأهداف المحتملة للهجوم،  ومن بين الخيارات المطروحة شن غارة جوية واسعة النطاق على أهداف عسكرية. 

في المقابل، أفاد مصدر آخر بعدم وجود توافق في الآراء بشأن خطة العمل، وأن القوات لم تُنشر بعد استعداداً للهجوم،  وأشارت المصادر أيضاً إلى أن هذه المناقشات تمهيدية وتندرج ضمن "التخطيط الاعتيادي"،  ووفقاً لها، "لا توجد أي مؤشرات على هجوم وشيك".

ومن جانب آخر، أعلن جهاز الاستخبارات التابع للحرس الثوري الإيراني، اليوم، اعتقال شخص يحمل جنسية أجنبية، بتهمة العمل لصالح جهاز الاستخبارات الإسرائيلي «الموساد»، في خطوة تعكس تصاعد حدة التوترات الأمنية في المنطقة.

وأوضح جهاز استخبارات حرس الثورة، في بيان رسمي، أن المتهم دخل الأراضي الإيرانية بطريقة سرية، وشرع في جمع معلومات ميدانية حساسة وتقييم الوضع الأمني، لا سيما ما يتعلق بما وصفه البيان بـ«الأنشطة الإرهابية التي ينفذها عملاء داخل البلاد».

وأضاف البيان أن الأجهزة الأمنية، وخلال تفتيش أمتعة الموقوف والمخبأ الذي كان يستخدمه، عثرت على وثائق وأدلة قالت إنها تثبت تورطه المباشر في أنشطة تجسسية لصالح الاستخبارات الإسرائيلية.


 

