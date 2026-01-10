طهران تتظاهر مجددا.. استمرار حركة الاحتجاجات لليوم الرابع عشر في إيران

أفادت قناة "إيران الدولية" المعارضة، نقلاً عن شهود عيان، أن سكان العاصمة طهران خرجوا مجدداً للتظاهر مساء اليوم، في اليوم الرابع عشر على التوالي من الاحتجاجات الشعبية.

وأكد الشهود رؤية المتظاهرين يتجمعون في حي فونك شمال غرب العاصمة، وسط استمرار الغضب الشعبي تجاه السياسات الحكومية.

أفادت منظمة "نت بلوك" المتخصصة في رصد توافر الإنترنت عالميا، بانقطاع خدمة الإنترنت في إيران لمدة 48 ساعة متواصلة، في ظل تصاعد الاحتجاجات الشعبية الأخيرة.

وفي وقت سابق، قال رئيس بلدية طهران، علي رضا زخاني، إن أضرارا لحقت بالممتلكات المدنية تجاوزت 18 مليون دولار أمريكي بعد ليلتين من أعمال الشغب، وفي الوقت نفسه، أفادت وكالة "مهر" الإيرانية، التابعة للنظام، "بإحباط محاولة تسلل إلى إيران من العراق قامت بها جماعة إرهابية تابعة لحزب الحياة الحرة الكردي (ميليشيا كردية)، مدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل".

كما ذكرت الوكالة أن "إرهابيين قتلوا عنصرا من قوات الأمن" في مدينة قزوين، شمال غرب البلاد.

تواصلت الاحتجاجات المناهضة للحكومة في إيران لليوم الثاني على التوالي، رغم انقطاع الإنترنت وتهديدات النظام، وسط تدخل الجيش الإيراني والحرس الثوري واتهامهما إسرائيل والولايات المتحدة بمحاولة تأجيج الفتنة.