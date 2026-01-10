شركة طيران نمساوية تعلق رحلاتها من وإلى إيران

أعلنت شركة الخطوط الجوية النمساوية تعليق جميع رحلاتها من وإلى العاصمة الإيرانية طهران حتى 12 يناير 2026 على الأقل، وذلك لأسباب أمنية احترازية، الأمر الذي يهدد بعزلة إيران عن العالم.





و قالت المتحدثة باسم الشركة: "أوصى قسم الأمن في الخطوط الجوية النمساوية، بالتنسيق مع قسم أمن المجموعة، بناءً على التقييم الحالي للوضع، بتعليق رحلات الخطوط الجوية النمساوية من وإلى طهران كإجراء احترازي حتى 12 يناير 2026 شاملا"، و ذلك بحسب ما نقلته مجلة "Austrian Wings" المتخصصة.





وأضافت أن قرار استئناف الرحلات اعتبارا من 13 يناير سيتخذ لاحقا بعد "تقييم إضافي للوضع".





يأتي هذا القرار في أعقاب إجراءات مماثلة لشركات طيران أخرى، حيث أعلنت شركة "فلاي دبي" الإماراتية إلغاء جميع رحلاتها إلى إيران، كما ألغت الخطوط الجوية التركية سابقا 17 رحلة بين إسطنبول ومدن إيرانية.