قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نيجيريا يضرب الجزائر بالهدف الثاني فى أمم إفريقيا
خطر على السلم والأمن الإقليمي والدولي .. مصر تجدد رفضها القاطع لاعتراف إسرائيل بأرض الصومال
وزير الخارجية: الموقف المصري الداعم لوحدة وسيادة وسلامة الأراضي الصومالية ثابت
المسؤولة الأوروبية: استقرار الشرق الأوسط مصلحة مشتركة ونثمّن الدور المحوري لمصر
خبير: تناقض خطاب ماكرون وأزمة فرنسا الداخلية تحدان من طموحاتها في الشرق الأوسط
مصر تؤكد رفضها القاطع وإدانتها لأي اعتراف غير مشروع بأرض الصومال
رزق بتوأم بعد 17 سنة زواج.. أزمة قلبية تخطف فرحة حمادة ابن الصف
السجن المؤبد لـ 3 متهمين لحيازتهم مخدرات في الجيزة
انقطاع الإنترنت في إيران 48 ساعة وسط احتجاجات واسعة
وزير خارجية الصومال: مزاعم إسرائيل حول أرض الصومال غير قانونية
قراران جمهوريان على الأبواب بعد اكتمال تشكيل مجلس النواب .. تعرف عليهما
موعد صرف معاش تكافل وكرامة يناير 2026 وخطوات الاستعلام والشروط كاملة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بعد عقد من التأجيل.. حركة فتح تحسم الجدل وتحدد موعد مؤتمرها الثامن

أرشيفية
أرشيفية
محمود عبد القادر

قرر المجلس الثوري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" عقد المؤتمر العام الثامن للحركة في الرابع عشر من شهر مايو المقبل، واصفا الخطوة بأنها استحقاق تنظيمي وضرورة سياسية بعد سنوات طويلة من التأجيل.

ويأتي هذا الإعلان في ظل تأجيل انعقاد المؤتمر لقرابة عشر سنوات، إذ يفترض أن يكون المؤتمر الثامن هو الأول منذ انعقاد المؤتمر السابع عام 2016، ما يجعله محطة تنظيمية مفصلية في تاريخ الحركة.

وكانت حركة فتح قد عقدت مؤتمرها السابع في 29 نوفمبر 2016 في قاعة أحمد الشقيري بمقر الرئاسة الفلسطينية في مدينة رام الله، واختتمت أعماله في الرابع من ديسمبر من العام نفسه.

وجاء قرار عقد المؤتمر الثامن في ختام أعمال الدورة الثالثة عشرة للمجلس الثوري للحركة، التي انعقدت على مدار يومين في مقر الرئاسة برام الله، حيث تقرر أيضًا عقد دورة جديدة للمجلس الثوري قبل موعد المؤتمر العام، بهدف المصادقة على أعمال اللجنة التحضيرية.

وسبق أن طرح ملف عقد المؤتمر الثامن عام 2022، قبل اندلاع الحرب على قطاع غزة، حيث دفع حينها نائب رئيس السلطة الفلسطينية حسين الشيخ باتجاه عقده، إلا أن الأمر تأجل مجددًا دون إعلان أسباب واضحة.

وفي سياق متصل، كشفت تقارير سابقة عن توجيهات صادرة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس للجنة التحضيرية، تقضي بألا يتجاوز عدد أعضاء المؤتمر 1200 عضو، وفق معايير ونِسَب محددة تشمل الأجهزة الأمنية، والمتقاعدين، ووزراء فتح الحاليين والسابقين، إضافة إلى أعضاء المجلس الثوري الحاليين والسابقين.

وبحسب وسائل إعلام فلسطينية، لا تزال خلافات داخلية قائمة حول عدد الأعضاء ومعايير التمثيل، في ظل انتقادات من داخل الحركة ترى أن هذه المعايير قد تفضي إلى اختيار أعضاء محسوبين على مراكز النفوذ في قيادة الحركة، وهو ما يضيف مزيدًا من الجدل قبيل انعقاد المؤتمر المنتظر.

فتح حركة التحرير الوطني الفلسطيني مقر الرئاسة الفلسطينية رام الله قطاع غزة الحرب على قطاع غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

8 قنوات مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد كوت ديفوار | تعرف عليها

منتخب مصر

بالترددات.. قنوات مفتوحة تبث مباراة مصر وكوت ديفوار في أمم أفريقيا

منتخب مصر

شاهد مجانا.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وكوت ديفوار

قنوات مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار

نزل التردد الآن.. قنوات مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار مباشر

400 جنيه دفعة واحدة| قفزة مفاجئة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

400 جنيه دفعة واحدة| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

الديزل

المتهم بودي جارد والضحية بطل جمهورية وأب لأربع أطفال| شهادات نارية من شهود عيان على ضرب “ديزل” الشيخ زايد

أسعار الدواجن

بعد القرارات الحكومية الأخيرة.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم

منتخب مصر

موعد مباراة مصر وكوت ديفوار في ربع نهائي أمم أفريقيا 2025 والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

التظاهرات في عدن

اليمن.. مظاهرة حاشدة في عدن تؤيد المجلس الانتقالي الجنوبي

أرشيفية

زلزال بقوة 6.3 درجة على مقياس ريختر يهز إندونيسيا

أرشيفية

شركة طيران نمساوية تعلق رحلاتها من وإلى إيران

بالصور

طريقة تخزين الخضراوات والفواكة لشهر رمضان

طرق تخزين الخضراوات والفواكه لشهر رمضان
طرق تخزين الخضراوات والفواكه لشهر رمضان
طرق تخزين الخضراوات والفواكه لشهر رمضان

تباطؤ مبيعات السيارات الصينية في 2025 رغم ارتفاع الصادرات

السيارات الصينية
السيارات الصينية
السيارات الصينية

رمضان 2026 .. لقطات من كواليس مسلسل "أب ولكن" بطولة محمد فراج

محمد فراج
محمد فراج
محمد فراج

مشروبات طبيعية تهدئ الجهاز التنفسي.. حلول فعالة لتخفيف السعال وضيق التنفس

أفضل مشروبات طبيعية لتهدئة الجهاز التنفسي
أفضل مشروبات طبيعية لتهدئة الجهاز التنفسي
أفضل مشروبات طبيعية لتهدئة الجهاز التنفسي

فيديو

شيرين عبدالوهاب

ابحثوا عنها .. عمرو أديب يثير القلق بشأن اختفاء شيرين عبد الوهاب

المشجع الكونغولي

هدية غير متوقعة.. سيارة للمشجع الكونغولي «التمثال»

الفنان أحمد عبد الحميد

محدش يكلمنى ولا يعزينى.. فنان شهير يفقد ابنته بعد رحيل والده

ظاهرة فلكية نادرة

سماء رمضان تشهد ظاهرة فلكية نادرة تزين الشهر المبارك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

المزيد