الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

انقطاع الإنترنت في إيران 48 ساعة وسط احتجاجات واسعة

إيران
إيران
فرناس حفظي

أفادت منظمة "نت بلوك" المتخصصة في رصد توافر الإنترنت عالميا، بانقطاع خدمة الإنترنت في إيران لمدة 48 ساعة متواصلة، في ظل تصاعد الاحتجاجات الشعبية الأخيرة.

وفي وقت سابق، قال رئيس بلدية طهران، علي رضا زخاني، إن أضرارا لحقت بالممتلكات المدنية تجاوزت 18 مليون دولار أمريكي بعد ليلتين من أعمال الشغب، وفي الوقت نفسه، أفادت وكالة "مهر" الإيرانية، التابعة للنظام، "بإحباط محاولة تسلل إلى إيران من العراق قامت بها جماعة إرهابية تابعة لحزب الحياة الحرة الكردي (ميليشيا كردية)، مدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل".

 كما ذكرت الوكالة أن "إرهابيين قتلوا عنصرا من قوات الأمن" في مدينة قزوين، شمال غرب البلاد.

تواصلت الاحتجاجات المناهضة للحكومة في إيران لليوم الثاني على التوالي، رغم انقطاع الإنترنت وتهديدات النظام، وسط تدخل الجيش الإيراني  والحرس الثوري واتهامهما إسرائيل والولايات المتحدة بمحاولة تأجيج الفتنة.

وأعلنت القوات المسلحة الإيرانية، في بيان صباح السبت عبر وكالات شبه رسمية، أنها ستعمل على حماية "المصالح الوطنية والبنية التحتية الاستراتيجية والممتلكات العامة"، مؤكدة أن الاحتجاجات "من صنع العدو" وأن أي مؤامرة ستواجه تحت قيادة المرشد علي خامنئي، واتهم البيان إسرائيل بمحاولة "زعزعة استقرار البلاد" بعد حرب الـ12 يوماً التي شنتها إسرائيل في يونيو الماضي.


وأشار الحرس الثوري الإيرانيب  إلى أن العدو" يحاول تحويل احتجاجات مشروعة لبعض المواطنين إلى "فوضى مسلحة"، وهاجم ما وصفه بـ"التدخل الوقح" للرئيس الأميركي دونالد ترمب والقيادات الإسرائيلية في دعم مثيري الشغب وتنشيط مجموعات إرهابية والتحركات العسكرية المعادية لإيران، وشدد البيان على أن "الحفاظ على مكتسبات الثورة وأمن البلاد خط أحمر".


وبدأت موجة الاحتجاجات في 28 ديسمبر الماضي، بعد احتجاج تجار البازار الرئيس في طهران على فشل الحكومة في إدارة الأزمة الاقتصادية وارتفاع التضخم، ما أدى إلى صعوبة الحصول على السلع الأساسية لنحو 90 مليون مواطن، ومنذ ذلك الحين امتدت الاحتجاجات إلى مختلف المدن الإيرانية، بما في ذلك طهران، ومشهد، وتبريز، وأصفهان، وكرج، يزد، وهمدان.


وأظهرت مقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي مجموعات كبيرة من المتظاهرين يرددون هتافات مناهضة للحكومة مثل "الموت للديكتاتور" و"عاش الشاه"، وسط مشاهد نيران مشتعلة وحاويات قمامة محترقة،  وأفاد شهود أن أعداد قوات الأمن كانت أقل مقارنة بالاحتجاجات السابقة، في محاولة لتجنب تصعيد الغضب الشعبي.


وأودت أعمال العنف بحياة 65 شخصاً واعتقال أكثر من 2300 آخرين، وفق وكالة أنباء حقوق الإنسان الأميركية.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب مساء الجمعة أن أي ضربة محتملة لإيران "لن تشمل قوات برية، لكنها ستكون قوية في نقاط حساسة"، كما أكّد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو دعم الولايات المتحدة للشعب الإيراني، قائلاً عبر منصة "إكس": "ندعم الشعب الإيراني الشجاع".


ورد المرشد علي خامنئي على التهديدات الأميركية، معتبراً أن أيدي ترمب "ملطخة بدماء الإيرانيين"، بينما هتف أنصاره "الموت لأميركا"، وتعهد رئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إيجئي بأن العقوبات بحق المتظاهرين ستكون "حاسمة، قصوى، ومن دون أي تساهل".

 ويأتي هذا الإجراء في إطار محاولات النظام لقمع المظاهرات ومنع تنظيم الاحتجاجات، فيما واصلت قيادات النظام وقنوات الدعاية الرسمية نشر رواياتها الخاصة للأحداث رغم انقطاع الشبكة.

انقطاع خدمة الإنترنت في إيران تصاعد الاحتجاجات محاولات النظام قمع المظاهرات قيادات النظام انقطاع الشبكة

