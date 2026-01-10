إيران.. اعتقال 100 شخص من بهارستان قادوا أعمال الشغب و استهدفوا المواطنين والأمن

أعلنت سلطات مقاطعة بهارستان قرب طهران الإيرانية اعتقال 100 شخص قادوا أعمال الشغب واستهدفوا المواطنين والأمن في المنطقة، بحسب وكالة تسنيم.



استهداف المواطنين وقوات الأمن

وقال حاكم المقاطعة للوكالة، إن هؤلاء الأشخاص استخدموا أسلحة نارية وبيضاء ضد المواطنين وقوات الأمن وإنفاذ القانون.





وفي سياق متصل أعلنت الشرطة في محافظة لرستان غرب إيران عن إيقاف 100 من مثيري الشغب والعناصر المخلة بالأمن في عدد من مدن المحافظة.





كما قالت الشرطة إن قواتها فككت خلال الأيام القليلة الماضية خليتين إرهابيتين مكونتين من 4 و7 أشخاص في مدينتي بروجرد وخرم آباد في لرستان بعد التعرف على هويات الإرهابيين، الذين كانت بحوزتهم أنواع من الأسلحة النارية والباردة وكانوا ينوون تنفيذ عمليات لنشر الفوضى وعمليات قتل في المحافظة وإلقاء اللوم على قوات الأمن.





وأفاد المدير العام لمؤسسة شهداء وقدامى المحاربين في محافظة خراسان رضوي في شرق البلاد بمقتل 7 من عناصر الأمن خلال الاضطرابات الأخيرة التي شهدتها مدينة مشهد في الأيام القليلة الماضية.





وأشارت وسائل إعلام رسمية لإضرام النار في مبنى بلدية في مدينة كرج غرب طهران خلال اضطرابات الليلة الماضية، وألقت باللوم على "مثيري الشغب"، بينما بث التلفزيون الرسمي لقطات لتشييع جنازات أفراد من قوات الأمن قال إنهم قتلوا في الاحتجاجات في مدن شيراز وقم وهمدان.



