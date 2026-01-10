لبنان: انهيار مبنى في الضاحية الجنوبية لبيروت بعد تعرضه لهجوم سابق

انهار مبنى سكني في منطقة الكفعات بالضاحية الجنوبية لبيروت، وهي منطقة سبق أن تعرضت لهجوم إسرائيلي خلال جولة القتال الأخيرة ضد حزب الله.

وأفادت مصادر محلية بأن المبنى كان متضرراً منذ القصف الذي استهدف المنطقة خلال المواجهات، ما أدى إلى تآكل بنيته الإنشائية قبل أن ينهار اليوم بشكل كامل، ولم ترد حتى الآن معلومات رسمية عن حجم الأضرار أو ما إذا كان هناك ضحايا.

وتشهد الضاحية الجنوبية منذ نهاية جولة التصعيد عمليات إزالة ركام وترميم في المناطق التي طالتها الغارات الإسرائيلية، وسط تحذيرات هندسية من مخاطر المباني المتصدعة.

وفي وقت سابق، أفادت تقارير إعلامية بأن قوة إسرائيلية توغلت فجر الجمعة داخل الأراضي اللبنانية حيث قامت بتفجير منزل في بلدة يارون جنوب لبنان.

في سياق آخر، أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أنه ليس في العالم اليوم سوى دولة واحدة وإمبراطور واحد نحن في عالم يحكمه يوليوس قيصر.

وقال بري، في تصريحات له: “بينما تجتمع لجنة الميكانيزم تقوم إسرائيل بالاعتداءات بلا توقف - هذا هو الضامن الأمريكي الذي عوّلنا عليه وأردت أن يكون إلى جانبه ضامن فرنسي كي نتحقق من تطبيق ما اتفقنا عليه ويكفلا تنفيذ وقف النار، وهو ما لم يحدث أبدا منذ إعلان الاتفاق”.

وأضاف بري: “اجتماع لجنة الميكانيزم الأخير بضباطها دون المدنيين هو نتيجة افتعال الأمريكيين مشكلة بإبعاد الفرنسيين عن دور الشريك فيها كي يستأثروا هم وإسرائيل بعملها ويعطلوه”.

وتابع بري: “لا ضوابط لما يجري في الجنوب يوميا من دون تمكن لجنة الميكانيزم من أداء مهماتها”.

وختم: “عندما وضعنا اتفاق وقف النار وأنا أصررت على وجود ضامنَين له لتطبيقه هما الأمريكي والفرنسي كنا نتحدّث عن أن للجنة الميكانيزم مهمتين: المراقبة والمعاقبة فهي مسؤولة عن توثيق انتهاك الاتفاق لكن أيضا على فرض تطبيق الاتفاق على مَن لا يفعل”.