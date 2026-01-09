قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
استشاري يحذر من تشخيص الأمراض عبر الذكاء الاصطناعي: خطر يهدد صحة المرضى
محمد رمضان يروج لأغنية جديدة في أحدث ظهور
قوات الاحتلال تتوغل داخل الأراضي اللبنانية وتفجر منزلا في بلدة يارون
66 عاما على وضع حجر أساس السد العالي.. أعظم مشروع هندسي في القرن العشرين
مواجهة شرسة بين الأسود.. المغرب تواجه الكاميرون في ربع نهائي أمم أفريقيا
أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 ينخفض تحت 6 آلاف جنيه
العراق يحتفل بعيد الشرطة ويكرم جهود عناصر الأمن
أونروا: الجيش الإسرائيلي ينتشر في أكثر من نصف قطاع غزة
قداسة البابا تواضروس الثاني يستقبل وفودًا كنسية من أستراليا وأمريكا بوادي النطرون
ترامب: لا أستبعد ضربات إضافية محتملة في نيجيريا
روسيا تعلن ضرب مواقع حيوية أوكرانية باستخدام صاروخ أوريشنيك
لبنان توقع اتفاقا مع تحالف شركات توتال وقطر للطاقة و شركة إيطالية للتنقيب عن الغاز

أعلنت رئاسة مجلس الوزراء اللبناني توقيع لبنان اليوم اتفاقا مع  تحالف شركات توتال الفرنسية وقطر للطاقة واني الإيطالية  للتنقيب عن الغاز في البلوك رقم  8 .

وفي وقت لاحق ؛ أكد وزير الاقتصاد في لبنان أن البنك المركزي قادر على دعم خطة لسداد غالبية المودعين الذين ظلّت أموالهم مجمدة في النظام المالي لسنوات.

وأوضح عامر البساط خلال مقابلة مع تلفزيون "بلومبرغ" : "نعتقد أن هناك سيولة كبيرة لن تقتصر على سداد المودعين الصغار فحسب، بل ستشمل أيضاً، بدعم من عوائد أصول البنك المركزي، المودعين الكبار".

أضاف: "نشعر براحة كبيرة بأن هذا البرنامج يوفر آلية للسداد العادل والموضوعي للمستحقات المالية للمودعين الصغار ويتيح أيضاً مساراً شفافاً وواضحاً لسداد المودعين الكبار أيضاً".

تحديد سقف المطالبات في لبنان

وزير الاقتصاد أدلى بهذه التصريحات بعد أن أقرّ مجلس الوزراء الشهر الماضي مشروع قانون يسمح للمودعين بالمطالبة بما يصل إلى 100 ألف دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة. وسيتم تحويل الأموال التي تتجاوز هذا الحد إلى سندات مدعومة بأصول البنك المركزي.

يشكل ذلك خطوة مهمة نحو استعادة الثقة في القطاع المصرفي والاقتصاد الذي يعاني من أزمة منذ سنوات، بعد أن تخلف لبنان عن سداد حوالي 30 مليار دولار من السندات الدولية في 2020.

ولا تزال الحكومة تواجه العديد من العقبات قبل أن تتمكن من تحقيق هذا الهدف.

