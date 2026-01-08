مكتب نتنياهو: جهود لبنان لنزع سلاح "حزب الله" بداية مشجعة ولكنها "غير كافية"

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن جهود لبنان لنزع سلاح حزب الله "مشجعة" لكنها غير كافية، وذلك بعد ساعات من إعلان القوات المسلحة اللبنانية أنها حققت هدف احتكار الدولة للأسلحة في جنوب البلاد "بطريقة فعالة وملموسة".



وأضاف مكتب نتنياهو، بحسب ما نقلت عنه صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الإسرائيلية، أن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، والذي توسطت فيه الولايات المتحدة ينص على نزع سلاح (حزب الله) بالكامل.

وقال المكتب: "إن الجهود التي تبذلها الحكومة والجيش فى لبنان من أجل حصر السلاح بداية مشجعة، لكنها غيركافية".



في المقابل.. أعلنت المتحدثة باسم الرئاسة اللبنانية نجاة شرف الدين، أن انتشار الجيش جنوب الليطاني يهدف إلى ترسيخ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية وتكريس مبدأ أن قرار الحرب والسلم في عهدة المؤسسات الدستورية.

