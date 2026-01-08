هند الضاوي: مخطط نتنياهو قائم على تهجير سكان غزة والضفة وجنوب لبنان وسوريا

أكدت الإعلامية هند الضاوي، أن الهدف الاستراتيجي والأساسي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتمثل في تهجير الفلسطينيين من غزة والضفة الغربية والقدس، إلى جانب الدفع نحو تهجير سكان جنوب لبنان وجنوب سوريا، معتبرة أن سياساته تسير في اتجاه إعادة تشكيل الخريطة السكانية للمنطقة بالقوة.

وأشارت هند الضاوي، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، إلى أن نتائج هذا النهج بدأت تنعكس داخل إسرائيل نفسها، حيث غادر نحو 200 ألف إسرائيلي البلاد خوفًا من تداعيات الحرب وتصاعد التوترات الأمنية.

وأضافت هند الضاوي أن نتنياهو، رغم خطابه المتشدد، يتصرف بدافع الخوف على أسرته، موضحة أنه وضع أبناءه في الولايات المتحدة تحسبًا لتصعيد قادم، في وقت يواصل فيه دفع المنطقة نحو مزيد من الصدام، وكشفت عن وجود خلافات متصاعدة بين نتنياهو والمؤسسة العسكرية الإسرائيلية، مؤكدة أنه يسعى لفرض شخصيات على هواه في مواقع القيادة، بدلًا من التوافق مع المؤسسة العسكرية، بما يخدم بقاءه السياسي.

ووصفت هند الضاوي نتنياهو بأنه مخادع يعتمد دائمًا على سياسة «فرّق تسُد»، مشيرة إلى أنه يتجنب إسناد المهام إلى شخصيات موالية للمؤسسة العسكرية حتى لا تتوحد ضده وتؤدي إلى فشله، مؤكدة أن هذه الأساليب تعكس إدارة قائمة على المناورة وإضعاف مراكز القوة بدلًا من البحث عن حلول سياسية حقيقية للصراع في المنطقة.