نتنياهو يلتقي المرشح لمنصب مدير مجلس سلام غزة

التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الخميس نيكولاي ملادينوف المرشح لمنصب المدير العام لمجلس سلام غزة.

نزع سلاح حماس

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي مجدداً على ضرورة نزع سلاح حماس وتجريد قطاع غزة من السلاح وفقاً لخطة الرئيس ترامب المكونة من 20 نقطة.

وقبل أيام قليلة، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ملتزمون بإعادة آخر جثمان من غزة ونعمل على الأمر في هذه الأثناء، و أضاف تحدثنا أنا وترامب كثيرا بشأن إعادة آخر جثمان رهينة إسرائيلي من غزة.

وتابع نتنياهو قائلا، الرئيس ترمب أكد التزامه بتفكيك سلاح حماس ونزع السلاح من غزة.

كما أوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن موقفي أنا والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واضح، ولن نسمح لإيران بتجديد برنامجها النووي، أو ترميم صناعة الصواريخ البالستية.