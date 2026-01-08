فنزويلا تطلق سراح عدد كبير من السجناء بينهم أجانب

أعلن رئيس البرلمان الفنزويلي، خورخي رودريجيز، يوم الخميس، أن السلطات الفنزويلية ستُفرج عن "عدد كبير" من السجناء، بعضهم أجانب، بعد خمسة أيام من الإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو.

الإفراج عن السجناء في فنزويلا

وقال رودريجيز إن الحكومة ستُفرج فورًا عن "عدد كبير من المواطنين الفنزويليين والأجانب"، بحسب ما أفادت به وكالة فرانس برس.

والسبت الماضي، اختطف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وزوجته من العاصمة كاركاس خلال هجوم أمريكي أسفر عن مقتل العشرات.

ونقل الرئيس مادورو وزوجته إلى نيويورك حيث خضع للمحاكمة الاثنين الماضي، وواجه اتهامات بارتكاب 4 جرائم من بينها الاتجار بالمخدرات والسلاح.

وتولت نائبة مادورو الرئاسة مؤقتا في فنزويلا بينما انتخب شقيقها رئيسا للبرلمان، في الوقت الذي أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن السيطرة الأمريكية على فنزويلا ربما تمتد لفترة طويلة مؤكدا أن واشنطن ستتولى بيع النفط الفنزويلي.