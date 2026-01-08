قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ماكرون يصعّد ضد واشنطن: اعتقال مادورو انقلاب على القواعد الدولية
الهلال يكتسح الحزم بثلاثية ويعزز صدارته للدوري السعودي
تشكيل باريس سان جيرمان لمواجهة مارسيليا في بطولة كأس السوبر الفرنسي
قانون الإيجار القديم يحدد حالتي الإخلاء الإجباري ويمنح المالك حق الطرد الفوري
فنزويلا تطلق سراح عدد كبير من السجناء بينهم أجانب
موسم عودة الإكسات.. ياسمين عز توجه رسالة حاسمة للفتيات مع بداية السنة الجديدة
غلق كلى 3 أيام بشارع 26 يوليو من كوبرى 15 مايو اتجاه ميدان لبنان
انقطاع الإنترنت في طهران وأجزاء أخرى من إيران
بعد وفاة ابن فيروز الأصغر.. تفاصيل معاناة هلي الرحباني قبل رحيله
تقرير خطير من البنتاجون.. حذف سجلات وتضليل متعمد في تسليح إسرائيل خلال حرب غزة
الجرام يسجل 7000 جنيه بالمصنعية.. قفزة كبيرة في سعر الذهب عيار 24
زواج في الخفاء يشعل الجدل.. رأي محمود سعد بعد أزمة لقاء الخميسي
فنزويلا تطلق سراح عدد كبير من السجناء بينهم أجانب

أعلن رئيس البرلمان الفنزويلي، خورخي رودريجيز، يوم الخميس، أن السلطات الفنزويلية ستُفرج عن "عدد كبير" من السجناء، بعضهم أجانب، بعد خمسة أيام من الإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو.

الإفراج عن السجناء في فنزويلا

وقال رودريجيز إن الحكومة ستُفرج فورًا عن "عدد كبير من المواطنين الفنزويليين والأجانب"، بحسب ما أفادت به وكالة فرانس برس.

والسبت الماضي، اختطف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وزوجته من العاصمة كاركاس خلال هجوم أمريكي أسفر عن مقتل العشرات.

ونقل الرئيس مادورو وزوجته إلى نيويورك حيث خضع للمحاكمة الاثنين الماضي، وواجه اتهامات بارتكاب 4 جرائم من بينها الاتجار بالمخدرات والسلاح.

وتولت نائبة مادورو الرئاسة مؤقتا في فنزويلا بينما انتخب شقيقها رئيسا للبرلمان، في الوقت الذي أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن السيطرة الأمريكية على فنزويلا ربما تمتد لفترة طويلة مؤكدا أن واشنطن ستتولى بيع النفط الفنزويلي.

