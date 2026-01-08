قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تشكيل باريس سان جيرمان لمواجهة مارسيليا في بطولة كأس السوبر الفرنسي
قانون الإيجار القديم يحدد حالتي الإخلاء الإجباري ويمنح المالك حق الطرد الفوري
فنزويلا تطلق سراح عدد كبير من السجناء بينهم أجانب
موسم عودة الإكسات.. ياسمين عز توجه رسالة حاسمة للفتيات مع بداية السنة الجديدة
غلق كلى 3 أيام بشارع 26 يوليو من كوبرى 15 مايو اتجاه ميدان لبنان
انقطاع الإنترنت في طهران وأجزاء أخرى من إيران
بعد وفاة ابن فيروز الأصغر.. تفاصيل معاناة هلي الرحباني قبل رحيله
تقرير خطير من البنتاجون.. حذف سجلات وتضليل متعمد في تسليح إسرائيل خلال حرب غزة
الجرام يسجل 7000 جنيه بالمصنعية.. قفزة كبيرة في سعر الذهب عيار 24
زواج في الخفاء يشعل الجدل.. رأي محمود سعد بعد أزمة لقاء الخميسي
زلزال 2026 .. معهد الفلك المصري يحسم الجدل حول تنبؤات العالم الهولندي
نقل 7 من القيادات.. محافظ الجيزة يعيد ترتيب حي الهرم من جديد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تقرير خطير من البنتاجون.. حذف سجلات وتضليل متعمد في تسليح إسرائيل خلال حرب غزة

تقرير البنتاغون يكشف انفلات الرقابة على الأسلحة الأميركية المرسلة لإسرائيل وتواطؤًا في حرب الإبادة
تقرير البنتاغون يكشف انفلات الرقابة على الأسلحة الأميركية المرسلة لإسرائيل وتواطؤًا في حرب الإبادة
ملك ريان

قالت أستاذة العلوم السياسية المختصة بالشأن الفلسطيني، الدكتورة أريج جبر، إن تقريراً أعده وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) وأُنجز في نهاية ديسمبر 2025 كشف عن ضعف كبير في عمليات التتبع والرقابة على الأسلحة الأميركية المرسلة إلى إسرائيل

وترى جبر أن هذا الانفلات يعكس أبعاداً خطيرة في الدور الأميركي تجاه الحرب الدائرة في قطاع غزة.

وأوضحت جبر لـ جو ٢٤ أن التقرير يشير إلى ارتفاع ضعف الرقابة من نحو 9% قبل حرب أكتوبر إلى ما يقارب 44% خلال الحرب الجارية، معتبرة أن هذا يعكس تزويد الولايات المتحدة لإسرائيل بكافة أشكال الدعم العسكري دون أي اعتبار لطبيعة أو نوعية المعدات المرسلة. من بين هذه الإمدادات ذخائر متطورة، منصات أسلحة، وأنظمة رؤية ليلية وقنابل محظورة دولياً، والتي استُخدمت بوضوح في العمليات العسكرية داخل قطاع غزة.


 

ترى جبر أن ما وصفته واشنطن بـ ضعف الرقابة هو ذريعة لتبرير استمرار الدعم العسكري، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة تدرك أن هذه الأسلحة وصلت بالفعل إلى إسرائيل، وأن الحديث عن وصولها إلى “جهات غير معلومة” ما هو إلا حجة لتبرير الدعم اللامحدود. وأكدت أن إجمالي قيمة هذه الأسلحة منذ بداية الحرب وصل إلى نحو 20 مليار دولار حتى أغسطس 2025.


 

وأضافت أن توقيت صدور التقرير “ليس بريئاً”، وقد يرتبط بمحاولات أميركية لتبرئة نفسها من أي مسؤولية في حال توسع نطاق الحرب أو دخولها مرحلة جديدة من التصعيد. وأشارت إلى أن الولايات المتحدة استبعدت المعايير القانونية والأخلاقية وركزت فقط على ما يخدم مصالحها المشتركة مع إسرائيل.

وختمت جبر بالإشارة إلى أن التقرير تضمن “حذفاً متعمداً لبعض السجلات”، مما يعزز فرضية التضليل المتعمد والتواطؤ السياسي والعسكري في الحرب.

امريكا امريكييون الرقابة اسلحة امريكية البنتاغون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المرتبات

موعد زيادة المرتبات 2026.. مفاجأة سارة لموظفي الحكومة

عريس المرج

أنا حامل في طفل.. اعترافات صادمة للمتهمة بقتـ.ل زوجها في المرج| خاص

سعر الذهب

الجرام يسجل 7000 جنيه بالمصنعية.. قفزة كبيرة في سعر الذهب عيار 24

لقاء سويدان

لم تخجل .. التفاصيل الكاملة عن مرض لقاء سويدان بعد تصدرها التريند

المجني عليه

ضربته في فخدة رجله الشمال .. اعترافات مثيرة لـ قاتل فران بولاق الدكرور| (خاص)

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قرار جمهوري بتعيين شريف خشبة نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات

عادل حقي

وفاة ابنة شقيق الموزع الموسيقي عادل حقي

لقاء سويدان

أيمن بهجت قمر يتأثر بفيديو لقاء سويدان: خلاني أعيد حساباتي في حاجات كتير

ترشيحاتنا

دجاج بالرمان

طريقة عمل الدجاج بالزعتر والرمان

زيادة الوزن

دراسة: زيادة الوزن قد تعود بوتيرة أسرع بعد التوقف عن تناول أدوية الرجيم

اللحم

طبيبة تكشف حقائق عن اللحم المستورد لاتتوقعها

بالصور

تعرف علي أسعار الأسماك الطازجة بأسواق الوادي الجديد

اسماك ارشيفيه
اسماك ارشيفيه
اسماك ارشيفيه

من مطبخك..10 مشروبات لعلاج نزلات البرد

10 مشروبات لعلاج نزلات البرد
10 مشروبات لعلاج نزلات البرد
10 مشروبات لعلاج نزلات البرد

خاف على نفسك.. أطعمة شائعة تهدد هرمون الذكورة عند الرجال

أطعمة تهدد هرمون الذكورة عند الرجال
أطعمة تهدد هرمون الذكورة عند الرجال
أطعمة تهدد هرمون الذكورة عند الرجال

اضطراب القلق الاجتماعي.. الأعراض والأسباب

اضطراب القلق الاجتماعي..الاعراض والاسباب
اضطراب القلق الاجتماعي..الاعراض والاسباب
اضطراب القلق الاجتماعي..الاعراض والاسباب

فيديو

نجوى ابراهيم

إصابة قديمة تعود من جديد.. نجوى إبراهيم تروي ما حدث في أمريكا

محمود سعد والزواج الثاني

زواج في الخفاء يشعل الجدل.. رأي محمود سعد بعد أزمة لقاء الخميسي

تخرج الدورة الرابعة من المعينين بالهيئات القضائية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية

تخرج الدورة الرابعة من المعينين بالهيئات القضائية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية

محمد رمضان

بسبب قبله وحذاء.. محمد رمضان يوقف حفله في استاد القاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

المزيد