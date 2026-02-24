قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مش بيعرف يلعب.. عماد متعب يهاجم كامويش
حمد لاشين: إيران ستغلق مضيق هرمز إذا حدثت حرب مع أمريكا
انخفاض حراري غير مسبوق.. تحذيرات زراعية عاجلة|ممنوع ري القمح والفول اليوم
زكاة الفطر.. هل يجب إخراجها عن الجنين في بطن أمه؟.. الإفتاء تجيب
بتصميم الـ بيك أب .. مواصفات ميتسوبيشي L200 الجديدة | صور
متى تبدأ صلاة التهجد في رمضان 2026؟ .. اعرف توقيتها وعدد ركعاتها
مرام علي: الدراما السورية في طريقها للصدارة.. وسنحقق نجاحات كبيرة
أسعار سبائك الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 24 فبراير 2026
الأمور واضحة كالشمس.. رد فعل صادم من خالد الغندور بعد فوز الأهلي
الإفراج عن سفير بريطاني سابق بعد اعتقاله على خلفية قضية إبستين
الزمالك vs زد.. مواجهات نارية اليوم الثلاثاء بجميع الدوريات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

بتصميم الـ بيك أب .. مواصفات ميتسوبيشي L200 الجديدة | صور

صبري طلبه

تعزز ميتسوبيشي مكانتها في الأسواق العالمية؛ عبر مجموعة واسعة من الطرازات المتنوعة، ومن بينها فئة الـ بيك أب التي تمثلها النسخة L200 الجديدة.

محركات وأداء ميتسوبيشي L200

تتوفر ميتسوبيشي L200 بمحرك بنزين من 4 أسطوانات بسعة 2.4 لتر، يولد قوة تبلغ 126 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 194 نيوتن متر، ويرتبط هذا المحرك بناقل حركة يدوي من 5 سرعات، مع نظام دفع خلفي، ويبلغ متوسط استهلاك الوقود نحو 10.4 كيلومتر لكل لتر، فيما تصل سعة خزان الوقود إلى 75 لترًا.

وتقدم ميتسوبيشي خيارًا بمحرك ديزل تيربو سعة 2.4 لتر، رباعي الأسطوانات، يولد قوة تبلغ 148 حصانًا، مع عزم دوران أعلى يصل إلى 330 نيوتن متر، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات، مع نظام دفع رباعي، واستهلاك الوقود في هذه النسخة إلى نحو 13.4 كيلومتر لكل لتر.

أبعاد وتصميم ميتسوبيشي L200

تعتمد L200 على أبعاد خارجية تعزز حضورها في فئة البيك أب، إذ يبلغ طولها 5,220 مم، وعرضها 1,815 مم، وارتفاعها 1,780 مم، مع قاعدة عجلات بطول 3,000 مم. 

ويصل الخلوص الأرضي إلى 205 مم، وتحمل الواجهة الأمامية مصابيح LED  مع إضاءة نهارية، وشبكة أمامية تتوفر باللون الأسود أو بلمسات كرومية حسب الفئة، إضافة إلى مرايا جانبية كهربائية مزودة بإشارات انعطاف، وجنوط رياضية.

تجهيزات السيارة ميتسوبيشي L200

تتضمن ميتسوبيشي L200 باقة من تجهيزات السلامة منها وسائد هوائية أمامية، مع زيادة عددها في الفئات الأعلى، إلى جانب نظام مانع انغلاق المكابح ونظام توزيع قوة الكبح إلكترونيًا ونظام الثبات الإلكتروني.

كما يتوفر نظام مساعد الانطلاق على المرتفعات، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، إضافة إلى مستشعرات خلفية للركن، وكاميرا خلفية، وتضم بعض الفئات أنظمة متقدمة مثل: تنبيه مغادرة المسار، والتحذير من التصادم الأمامي.

وتوفر السيارة نوافذ كهربائية بالكامل، وحاملات أكواب أمامية وخلفية، مع مقاعد تتنوع بين القماش والجلد بحسب الفئة، ويتوفر مقعد سائق قابل للتعديل يدويًا أو كهربائيًا، وعجلة قيادة متعددة الوظائف مكسوة بالجلد.

كما تضم المقصورة، فتحات تكييف للمقاعد الخلفية، وشاشة لمس بقياس 7 أو 8 بوصات تدعم Apple CarPlay، إلى جانب نظام صوتي يتكون من سماعتين أو 6 سماعات حسب التجهيز، مع منافذ USB وبلوتوث ومنفذ 12 فولت.

ميتسوبيشي L200

وزير التربية والتعليم

هل قررت التعليم تعطيل الدراسة غداً في المدارس لسوء الأحوال الجوية؟|توضيح عاجل

بسبب تحذيرات الارصاد .. حقيقة تعطيل الدراسة غدا بالمحافظات

بسبب تحذيرات الارصاد .. حقيقة تعطيل الدراسة غدا بالمحافظات

منحة التموين

800 جنيه لكل بطاقة.. كيف تحصل على منحة التموين وآخر موعد لصرفها؟

صورة الطفل

القصة الكاملة لاختفاء طفل داخل البحر بصندوق حفظ أسماك بالساحل الشمالي

صورة أرشيفية

إسرائيل تدرس إخلاء سفاراتها وترفع التأهب عالميا وتستدعي مسؤولين سابقين

لميس الحديدي ومنال سلامة

لقطة غير متوقعة في رمضان.. ظهور لميس الحديدي وسط عائلة عمرو أديب يثير التساؤلات

عيد الفطر

أول يوم الجمعة ولا السبت؟.. موعد عيد الفطر 2026 فلكيا

سعر الذهب في مصر اليوم .. عيار 21 يفاجئ الجميع

سعر الذهب اليوم في مصر 24 فبراير 2026 .. عيار 21 يواصل الصعود

جوري بكر

جوري بكر: في ناس كانت بتحسدني على ابني ونجاحي.. وبتحسد حتى على الضحكة

الفنان أحمد ماهر

آخر التطورات في أزمة الفنان أحمد ماهر بسبب الإساءة إلى أسرة المخرج الراحل جلال توفيق

فاتن سعيد

باسم سمرة يكتشف إصابة فاتن سعيد بالقلب ملخص الحلقة 6 من عين سحرية

تحذير رمضاني.. هذا النوع من التمر والزبادي يضر الصحة

لامبورجيني ريفويلتو المعدلة من منصوري تنضم لشرطة دبي في 2026

أخطاء في تعبئة الوقود قد تكلفك كثيرا

سعر ومواصفات أوبل كورسا 2003 المستعملة

محمد عبد المنصف

الجمهور ظلمها.. محمد عبد المنصف يكشف تفاصيل زواجه الثاني

نجوى فؤاد

مبقدرش أدخل الحمام لوحدي.. نجوى فؤاد تكشف أمنيتها في ليلة القدر

هند عصام تكتب: الأميرة سنت

هند عصام تكتب: الأميرة سنت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذئاب المنفردة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شهر الأنوار

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: خداع الهدايا.. حين يتحول حصان طروادة إلى شفرة رقمية

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: في صيانة العقيدة من صناعة الوهم

