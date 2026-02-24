بتصميم الـ بيك أب .. مواصفات ميتسوبيشي L200 الجديدة | صور

تعزز ميتسوبيشي مكانتها في الأسواق العالمية؛ عبر مجموعة واسعة من الطرازات المتنوعة، ومن بينها فئة الـ بيك أب التي تمثلها النسخة L200 الجديدة.

محركات وأداء ميتسوبيشي L200

تتوفر ميتسوبيشي L200 بمحرك بنزين من 4 أسطوانات بسعة 2.4 لتر، يولد قوة تبلغ 126 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 194 نيوتن متر، ويرتبط هذا المحرك بناقل حركة يدوي من 5 سرعات، مع نظام دفع خلفي، ويبلغ متوسط استهلاك الوقود نحو 10.4 كيلومتر لكل لتر، فيما تصل سعة خزان الوقود إلى 75 لترًا.

ميتسوبيشي L200

وتقدم ميتسوبيشي خيارًا بمحرك ديزل تيربو سعة 2.4 لتر، رباعي الأسطوانات، يولد قوة تبلغ 148 حصانًا، مع عزم دوران أعلى يصل إلى 330 نيوتن متر، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات، مع نظام دفع رباعي، واستهلاك الوقود في هذه النسخة إلى نحو 13.4 كيلومتر لكل لتر.

أبعاد وتصميم ميتسوبيشي L200

تعتمد L200 على أبعاد خارجية تعزز حضورها في فئة البيك أب، إذ يبلغ طولها 5,220 مم، وعرضها 1,815 مم، وارتفاعها 1,780 مم، مع قاعدة عجلات بطول 3,000 مم.

ويصل الخلوص الأرضي إلى 205 مم، وتحمل الواجهة الأمامية مصابيح LED مع إضاءة نهارية، وشبكة أمامية تتوفر باللون الأسود أو بلمسات كرومية حسب الفئة، إضافة إلى مرايا جانبية كهربائية مزودة بإشارات انعطاف، وجنوط رياضية.

تجهيزات السيارة ميتسوبيشي L200

تتضمن ميتسوبيشي L200 باقة من تجهيزات السلامة منها وسائد هوائية أمامية، مع زيادة عددها في الفئات الأعلى، إلى جانب نظام مانع انغلاق المكابح ونظام توزيع قوة الكبح إلكترونيًا ونظام الثبات الإلكتروني.

كما يتوفر نظام مساعد الانطلاق على المرتفعات، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، إضافة إلى مستشعرات خلفية للركن، وكاميرا خلفية، وتضم بعض الفئات أنظمة متقدمة مثل: تنبيه مغادرة المسار، والتحذير من التصادم الأمامي.

ميتسوبيشي L200

وتوفر السيارة نوافذ كهربائية بالكامل، وحاملات أكواب أمامية وخلفية، مع مقاعد تتنوع بين القماش والجلد بحسب الفئة، ويتوفر مقعد سائق قابل للتعديل يدويًا أو كهربائيًا، وعجلة قيادة متعددة الوظائف مكسوة بالجلد.

كما تضم المقصورة، فتحات تكييف للمقاعد الخلفية، وشاشة لمس بقياس 7 أو 8 بوصات تدعم Apple CarPlay، إلى جانب نظام صوتي يتكون من سماعتين أو 6 سماعات حسب التجهيز، مع منافذ USB وبلوتوث ومنفذ 12 فولت.