قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مش بيعرف يلعب.. عماد متعب يهاجم كامويش
حمد لاشين: إيران ستغلق مضيق هرمز إذا حدثت حرب مع أمريكا
انخفاض حراري غير مسبوق.. تحذيرات زراعية عاجلة|ممنوع ري القمح والفول اليوم
زكاة الفطر.. هل يجب إخراجها عن الجنين في بطن أمه؟.. الإفتاء تجيب
بتصميم الـ بيك أب .. مواصفات ميتسوبيشي L200 الجديدة | صور
متى تبدأ صلاة التهجد في رمضان 2026؟ .. اعرف توقيتها وعدد ركعاتها
مرام علي: الدراما السورية في طريقها للصدارة.. وسنحقق نجاحات كبيرة
أسعار سبائك الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 24 فبراير 2026
الأمور واضحة كالشمس.. رد فعل صادم من خالد الغندور بعد فوز الأهلي
الإفراج عن سفير بريطاني سابق بعد اعتقاله على خلفية قضية إبستين
الزمالك vs زد.. مواجهات نارية اليوم الثلاثاء بجميع الدوريات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مش بيعرف يلعب.. عماد متعب يهاجم كامويش

كامويش
كامويش
محمد بدران   -  
يارا أمين

هاجم عماد متعب، نجم منتخب السابق، الأنجولي يلتسين كامويش، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الذي تم التعاقد معه في الميركاتو الشتوي الماضي.

وقال متعب فى تصريحات تلفزيونية "عماد متعب:
مش عارف كامويش بيعمل إيه في تدريبات الأهلي.. مش بيلتحم كويس ولا بيعرف يلعب كرات بدماغه.. ولازم يكون الأمور واضحة.. ولازم يكون في فرصة لمحمد شريف".

حقق الأهلي فوزا ثمينا على حساب مضيفه سموحة بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد برج العرب، ضمن مواجهات الجولة 19 من الدوري الممتاز.

يتصدر الأهلي المصري جدول ترتيب الدوري الممتاز بشكل مؤقت، بعدما رفع رصيده إلى 36 نقطة من 17 مباراة.

ويأتي في المركز الثاني فريق سيراميكا كليوباترا برصيد 35 نقطة من 17 جولة، بفارق نقطة واحدة عن المتصدر.

فيما يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 34 نقطة من 16 مباراة، متساويًا في عدد النقاط مع بيراميدز صاحب المركز الرابع، الذي خاض 16 مواجهة أيضًا.

ويحتل فريق سموحة المركز الثامن بترتيب الدوري الممتاز، برصيد 25 نقطة من 18 جولة

موعد مباراة الأهلي القادمة

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في مباراته القادمة مع زد، يوم السبت 28 فبراير الجاري 2026، ضمن منافسات الجولة الـ20 من مسابقة دوري نايل، وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة الأهلي القادمة عماد متعب يلتسين كامويش كامويش الأهلي سموحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

هل قررت التعليم تعطيل الدراسة غداً في المدارس لسوء الأحوال الجوية؟|توضيح عاجل

بسبب تحذيرات الارصاد .. حقيقة تعطيل الدراسة غدا بالمحافظات

بسبب تحذيرات الارصاد .. حقيقة تعطيل الدراسة غدا بالمحافظات

منحة التموين

800 جنيه لكل بطاقة.. كيف تحصل على منحة التموين وآخر موعد لصرفها؟

صورة الطفل

القصة الكاملة لاختفاء طفل داخل البحر بصندوق حفظ أسماك بالساحل الشمالي

صورة أرشيفية

إسرائيل تدرس إخلاء سفاراتها وترفع التأهب عالميا وتستدعي مسؤولين سابقين

لميس الحديدي ومنال سلامة

لقطة غير متوقعة في رمضان.. ظهور لميس الحديدي وسط عائلة عمرو أديب يثير التساؤلات

عيد الفطر

أول يوم الجمعة ولا السبت؟.. موعد عيد الفطر 2026 فلكيا

سعر الذهب في مصر اليوم .. عيار 21 يفاجئ الجميع

سعر الذهب اليوم في مصر 24 فبراير 2026 .. عيار 21 يواصل الصعود

ترشيحاتنا

طارق النبراوي نقيب المهندسين

المهندسين تحدد مواعيد الانتخابات وتوافق على زيادة المعاشات 15%

عمرو دياب

حملة أورنج رمضان تتصدر أنغامي.. وأغنيتها الإعلانية في المركز الأول.. تفاصيل

هاني ضاحي المرشح لمنصب نقيب عام المهندسين

حفنة وعود من هاني ضاحي لمهندسي الوادي الجديد.. هذه أهمها

بالصور

تحذير رمضاني.. هذا النوع من التمر والزبادي يضر الصحة

تمر ولبن وزبادي
تمر ولبن وزبادي
تمر ولبن وزبادي

لامبورجيني ريفويلتو المعدلة من منصوري تنضم لشرطة دبي في 2026

لامبورجيني ريفويلتو
لامبورجيني ريفويلتو
لامبورجيني ريفويلتو

أخطاء في تعبئة الوقود قد تكلفك كثيرا

تعبئة الوقود
تعبئة الوقود
تعبئة الوقود

سعر ومواصفات أوبل كورسا 2003 المستعملة

اوبل كورسا 2003
اوبل كورسا 2003
اوبل كورسا 2003

فيديو

محمد عبد المنصف

الجمهور ظلمها.. محمد عبد المنصف يكشف تفاصيل زواجه الثاني

نجوى فؤاد

مبقدرش أدخل الحمام لوحدي.. نجوى فؤاد تكشف أمنيتها في ليلة القدر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الأميرة سنت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذئاب المنفردة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شهر الأنوار

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: خداع الهدايا.. حين يتحول حصان طروادة إلى شفرة رقمية

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: في صيانة العقيدة من صناعة الوهم

المزيد