مش بيعرف يلعب.. عماد متعب يهاجم كامويش

هاجم عماد متعب، نجم منتخب السابق، الأنجولي يلتسين كامويش، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الذي تم التعاقد معه في الميركاتو الشتوي الماضي.

وقال متعب فى تصريحات تلفزيونية "عماد متعب:

مش عارف كامويش بيعمل إيه في تدريبات الأهلي.. مش بيلتحم كويس ولا بيعرف يلعب كرات بدماغه.. ولازم يكون الأمور واضحة.. ولازم يكون في فرصة لمحمد شريف".

حقق الأهلي فوزا ثمينا على حساب مضيفه سموحة بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد برج العرب، ضمن مواجهات الجولة 19 من الدوري الممتاز.

يتصدر الأهلي المصري جدول ترتيب الدوري الممتاز بشكل مؤقت، بعدما رفع رصيده إلى 36 نقطة من 17 مباراة.

ويأتي في المركز الثاني فريق سيراميكا كليوباترا برصيد 35 نقطة من 17 جولة، بفارق نقطة واحدة عن المتصدر.

فيما يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 34 نقطة من 16 مباراة، متساويًا في عدد النقاط مع بيراميدز صاحب المركز الرابع، الذي خاض 16 مواجهة أيضًا.

ويحتل فريق سموحة المركز الثامن بترتيب الدوري الممتاز، برصيد 25 نقطة من 18 جولة

موعد مباراة الأهلي القادمة

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في مباراته القادمة مع زد، يوم السبت 28 فبراير الجاري 2026، ضمن منافسات الجولة الـ20 من مسابقة دوري نايل، وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.