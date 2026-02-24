قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
روسيا: لا حل للأزمة مع أوكرانيا دون معالجة مشكلة انتشار حلف الناتو قرب حدودنا
زيلنسكي: سنواصل بذل كل ما في وسعنا لتحقيق سلام عادل ودائم
التعليم تنفي تعديل مواصفات وشكل الأسئلة في امتحانات الثانوية العامة 2026
أمي جالها جلطة بسبب الأهلي.. جمال العدل يعلن مفاجأة عن عائلته
زلزال بقوة 5.6 ريختر بضرب سواحل ييلان شرق تايوان
قفزة مفاجئة.. أسعار الدواجن والبانيه سادس أيام شهر رمضان
مباراة عقيمة زي دوري الشركات.. تعليق مفاجئ من رضا عبدالعال بعد فوز الأهلي
الخارجية الروسية تعلن بدء عملية خاصة ضد أوكرانيا
سوريا .. اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن وفلول النظام السابق
عودة البرودة الشديدة.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس من الأربعاء إلى الأحد المقبل
تحطم طائرة إيرانية في محافظة أصفهان
الزمالك يواجه زد في الجولة 19 من الدوري.. الليلة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

بيراميدز يخوض اختبارا جديدا اليوم أمام غزل المحلة في الدوري

بيراميدز
رباب الهواري

يخوض فريق بيراميدز مواجهة قوية، مساء اليوم، أمام غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، في لقاء يحمل أهمية كبيرة لكلا الفريقين مع اقتراب المسابقة من مراحلها الحاسمة.

ملعب المباراة وأهميتها للفريقين

تُقام المباراة على أرضية استاد غزل المحلة، حيث يسعى أصحاب الأرض لاستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق نتيجة إيجابية تساعدهم على تحسين موقعهم في جدول الترتيب.

وفي المقابل، يدخل بيراميدز اللقاء بطموح حصد النقاط الثلاث لمواصلة المنافسة بقوة في المربع الذهبي والاقتراب أكثر من فرق المقدمة.

موقف الفريقين في جدول الترتيب

يحتل بيراميدز المركز الرابع برصيد 34 نقطة، بعدما قدم مستويات مميزة خلال الجولات الماضية، ويأمل في مواصلة نتائجه الإيجابية لتعزيز حظوظه في المنافسة على اللقب أو على الأقل ضمان مركز متقدم يؤهله للمشاركات القارية.

على الجانب الآخر، يحتل غزل المحلة المركز الخامس عشر برصيد 18 نقطة من 17 مباراة، ويطمح إلى الخروج بنتيجة إيجابية تمنحه دفعة قوية في صراع البقاء والابتعاد عن مناطق الخطر، خاصة في ظل اشتداد المنافسة بين فرق القاع.

موعد مباراة بيراميدز وغزل المحلة

تنطلق صافرة بداية اللقاء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 9.30 مساءً بتوقيت القاهرة، 10.30 مساءً بتوقيت السعودية، في توقيت مناسب للجماهير لمتابعة المواجهة المنتظرة.

القناة الناقلة لمباراة بيراميدز وغزل المحلة

من المقرر أن تُذاع المباراة عبر قناة “أون سبورتس 2”، الناقل الحصري لمنافسات الدوري المصري الممتاز، حيث توفر تغطية مميزة واستوديو تحليلي يضم نخبة من نجوم الكرة المصرية لتحليل أحداث اللقاء قبل وبعد المباراة.

وزير التربية والتعليم

هل قررت التعليم تعطيل الدراسة غداً في المدارس لسوء الأحوال الجوية؟|توضيح عاجل

بسبب تحذيرات الارصاد .. حقيقة تعطيل الدراسة غدا بالمحافظات

بسبب تحذيرات الارصاد .. حقيقة تعطيل الدراسة غدا بالمحافظات

منحة التموين

800 جنيه لكل بطاقة.. كيف تحصل على منحة التموين وآخر موعد لصرفها؟

لميس الحديدي ومنال سلامة

لقطة غير متوقعة في رمضان.. ظهور لميس الحديدي وسط عائلة عمرو أديب يثير التساؤلات

سعر الذهب في مصر اليوم .. عيار 21 يفاجئ الجميع

سعر الذهب اليوم في مصر 24 فبراير 2026 .. عيار 21 يواصل الصعود

ياسر ورامز جلال مع والدهم

أزمة الفيديو المسيء.. «المهن التمثيلية» تعتذر لياسر ورامز جلال وتُحيل أحمد ماهر للتحقيق

أكلة في رمضان

أكلة في رمضان أوصى بها النبي تجعل الله وملائكته يصلون عليك.. هل تعرفها؟

صورة ارشيفية

موعد صرف معاشات مارس لـ 11.5 مليون مستحق

جانب من الواقعة

بعد قليل.. أولى جلسات محاكمة المتهم بضرب فرد أمن بكومبوند في التجمع

المتهمة

ألفاظ مسيئة وحركات خارجة.. القبض على صانعة محتوى بأكتوبر

دعوى حماية أهرامات الجيزة من الحفلات المخالفة

دعوى حماية أهرامات الجيزة من الحفلات المخالفة.. في هذا الموعد

سيارة مازدا MX-5 NE الأيقونية الجديدة بمحرك هجين.. صور

مازدا MX-5
مازدا MX-5

تحذير رمضاني.. هذا النوع من التمر والزبادي يضر الصحة

تمر ولبن وزبادي
تمر ولبن وزبادي

لامبورجيني ريفويلتو المعدلة من منصوري تنضم لشرطة دبي في 2026

لامبورجيني ريفويلتو
لامبورجيني ريفويلتو

أخطاء في تعبئة الوقود قد تكلفك كثيرا

تعبئة الوقود
تعبئة الوقود

محمد عبد المنصف

الجمهور ظلمها.. محمد عبد المنصف يكشف تفاصيل زواجه الثاني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الأميرة سنت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذئاب المنفردة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شهر الأنوار

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: خداع الهدايا.. حين يتحول حصان طروادة إلى شفرة رقمية

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: في صيانة العقيدة من صناعة الوهم

