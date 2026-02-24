بيراميدز يخوض اختبارا جديدا اليوم أمام غزل المحلة في الدوري

يخوض فريق بيراميدز مواجهة قوية، مساء اليوم، أمام غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، في لقاء يحمل أهمية كبيرة لكلا الفريقين مع اقتراب المسابقة من مراحلها الحاسمة.

ملعب المباراة وأهميتها للفريقين

تُقام المباراة على أرضية استاد غزل المحلة، حيث يسعى أصحاب الأرض لاستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق نتيجة إيجابية تساعدهم على تحسين موقعهم في جدول الترتيب.

وفي المقابل، يدخل بيراميدز اللقاء بطموح حصد النقاط الثلاث لمواصلة المنافسة بقوة في المربع الذهبي والاقتراب أكثر من فرق المقدمة.

موقف الفريقين في جدول الترتيب

يحتل بيراميدز المركز الرابع برصيد 34 نقطة، بعدما قدم مستويات مميزة خلال الجولات الماضية، ويأمل في مواصلة نتائجه الإيجابية لتعزيز حظوظه في المنافسة على اللقب أو على الأقل ضمان مركز متقدم يؤهله للمشاركات القارية.

على الجانب الآخر، يحتل غزل المحلة المركز الخامس عشر برصيد 18 نقطة من 17 مباراة، ويطمح إلى الخروج بنتيجة إيجابية تمنحه دفعة قوية في صراع البقاء والابتعاد عن مناطق الخطر، خاصة في ظل اشتداد المنافسة بين فرق القاع.

موعد مباراة بيراميدز وغزل المحلة

تنطلق صافرة بداية اللقاء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 9.30 مساءً بتوقيت القاهرة، 10.30 مساءً بتوقيت السعودية، في توقيت مناسب للجماهير لمتابعة المواجهة المنتظرة.

القناة الناقلة لمباراة بيراميدز وغزل المحلة

من المقرر أن تُذاع المباراة عبر قناة “أون سبورتس 2”، الناقل الحصري لمنافسات الدوري المصري الممتاز، حيث توفر تغطية مميزة واستوديو تحليلي يضم نخبة من نجوم الكرة المصرية لتحليل أحداث اللقاء قبل وبعد المباراة.