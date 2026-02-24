قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
روسيا: لا حل للأزمة مع أوكرانيا دون معالجة مشكلة انتشار حلف الناتو قرب حدودنا
زيلنسكي: سنواصل بذل كل ما في وسعنا لتحقيق سلام عادل ودائم
التعليم تنفي تعديل مواصفات وشكل الأسئلة في امتحانات الثانوية العامة 2026
أمي جالها جلطة بسبب الأهلي.. جمال العدل يعلن مفاجأة عن عائلته
زلزال بقوة 5.6 ريختر بضرب سواحل ييلان شرق تايوان
قفزة مفاجئة.. أسعار الدواجن والبانيه سادس أيام شهر رمضان
مباراة عقيمة زي دوري الشركات.. تعليق مفاجئ من رضا عبدالعال بعد فوز الأهلي
الخارجية الروسية تعلن بدء عملية خاصة ضد أوكرانيا
سوريا .. اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن وفلول النظام السابق
عودة البرودة الشديدة.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس من الأربعاء إلى الأحد المقبل
تحطم طائرة إيرانية في محافظة أصفهان
الزمالك يواجه زد في الجولة 19 من الدوري.. الليلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

فيديو صادم في الإسكندرية.. أم تكشف اعتداءات نجلها عليها بأدوات حادة وأسلاك كهرباء

الأبن الجاني
الأبن الجاني
رنا أشرف

شهدت منطقة أبو سليمان بمحافظة الإسكندرية واقعة مؤسفة، بعد أن استغاثت سيدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي من تعرضها لاعتداءات متكررة على يد نجلها، مؤكدة أنه يستخدم أدوات حادة وأسلاك كهربائية في الاعتداء عليها.

تفاصيل الاستغاثة عبر “فيس بوك” تكشف كواليس الاعتداءات
 

ونشرت السيدة مقطع فيديو عبر حسابها على موقع “فيس بوك”،  روت خلاله تفاصيل ما تتعرض له، مشيرة إلى أن نجلها اعتدى عليها أكثر من مرة باستخدام “كتر” وأسلاك كهرباء. 

وأظهر الفيديو مشادة كلامية بين الطرفين، حيث خاطبته قائلة: “المرة اللي فاتت الكتر والمرة دي الحبل، هعرفك ضربك ليا”، ليرد عليها: “وبضربك تاني”، في إقرار صريح بتكرار الاعتداء.

وأوضحت الأم أن نجلها يهددها بأدوات حادة لإجبارها على منحه أموالًا، مطالبةً إياه بالتوجه إلى جهات التحقيق ومحاسبته قانونيًا. 

كما أظهر المقطع المتداول الابن جالسًا وبحوزته حبل وأدوات أخرى بجوار مقبس كهربائي، فيما أقر خلال الحديث بتعديه عليها، وسط اتهامات بتعاطيه المواد المخدرة.

أم تستغيث من إبنها أم تستغيث من ابنها في الإسكندرية الإسكندرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

هل قررت التعليم تعطيل الدراسة غداً في المدارس لسوء الأحوال الجوية؟|توضيح عاجل

بسبب تحذيرات الارصاد .. حقيقة تعطيل الدراسة غدا بالمحافظات

بسبب تحذيرات الارصاد .. حقيقة تعطيل الدراسة غدا بالمحافظات

منحة التموين

800 جنيه لكل بطاقة.. كيف تحصل على منحة التموين وآخر موعد لصرفها؟

لميس الحديدي ومنال سلامة

لقطة غير متوقعة في رمضان.. ظهور لميس الحديدي وسط عائلة عمرو أديب يثير التساؤلات

سعر الذهب في مصر اليوم .. عيار 21 يفاجئ الجميع

سعر الذهب اليوم في مصر 24 فبراير 2026 .. عيار 21 يواصل الصعود

ياسر ورامز جلال مع والدهم

أزمة الفيديو المسيء.. «المهن التمثيلية» تعتذر لياسر ورامز جلال وتُحيل أحمد ماهر للتحقيق

أكلة في رمضان

أكلة في رمضان أوصى بها النبي تجعل الله وملائكته يصلون عليك.. هل تعرفها؟

صورة ارشيفية

موعد صرف معاشات مارس لـ 11.5 مليون مستحق

ترشيحاتنا

وزارة الأوقاف

أيام الله في رمضان.. الأوقاف تعلن موضوع خطبة الجمعة القادمة

بئر غرس إحدى آبار المدينة المنورة

بئر غرس.. وصفها النبي بعين من عيون الجنة وطلب تغسيله منها ودعا لها

ملتقى الجامع الأزهر

ملتقى الجامع الأزهر: لن تجد دينًا ولا فلسفة تهتم بالعقل مثل الإسلام

بالصور

سيارة مازدا MX-5 NE الأيقونية الجديدة بمحرك هجين.. صور

مازدا MX-5
مازدا MX-5
مازدا MX-5

تحذير رمضاني.. هذا النوع من التمر والزبادي يضر الصحة

تمر ولبن وزبادي
تمر ولبن وزبادي
تمر ولبن وزبادي

لامبورجيني ريفويلتو المعدلة من منصوري تنضم لشرطة دبي في 2026

لامبورجيني ريفويلتو
لامبورجيني ريفويلتو
لامبورجيني ريفويلتو

أخطاء في تعبئة الوقود قد تكلفك كثيرا

تعبئة الوقود
تعبئة الوقود
تعبئة الوقود

فيديو

محمد عبد المنصف

الجمهور ظلمها.. محمد عبد المنصف يكشف تفاصيل زواجه الثاني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الأميرة سنت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذئاب المنفردة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شهر الأنوار

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: خداع الهدايا.. حين يتحول حصان طروادة إلى شفرة رقمية

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: في صيانة العقيدة من صناعة الوهم

المزيد