فيديو صادم في الإسكندرية.. أم تكشف اعتداءات نجلها عليها بأدوات حادة وأسلاك كهرباء

شهدت منطقة أبو سليمان بمحافظة الإسكندرية واقعة مؤسفة، بعد أن استغاثت سيدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي من تعرضها لاعتداءات متكررة على يد نجلها، مؤكدة أنه يستخدم أدوات حادة وأسلاك كهربائية في الاعتداء عليها.

تفاصيل الاستغاثة عبر “فيس بوك” تكشف كواليس الاعتداءات



ونشرت السيدة مقطع فيديو عبر حسابها على موقع “فيس بوك”، روت خلاله تفاصيل ما تتعرض له، مشيرة إلى أن نجلها اعتدى عليها أكثر من مرة باستخدام “كتر” وأسلاك كهرباء.

وأظهر الفيديو مشادة كلامية بين الطرفين، حيث خاطبته قائلة: “المرة اللي فاتت الكتر والمرة دي الحبل، هعرفك ضربك ليا”، ليرد عليها: “وبضربك تاني”، في إقرار صريح بتكرار الاعتداء.

وأوضحت الأم أن نجلها يهددها بأدوات حادة لإجبارها على منحه أموالًا، مطالبةً إياه بالتوجه إلى جهات التحقيق ومحاسبته قانونيًا.

كما أظهر المقطع المتداول الابن جالسًا وبحوزته حبل وأدوات أخرى بجوار مقبس كهربائي، فيما أقر خلال الحديث بتعديه عليها، وسط اتهامات بتعاطيه المواد المخدرة.