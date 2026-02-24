فاينانشال تايمز تكشف تفاصيل جديدة عن الضربات الامريكية المتوقعة ضد إيران

أكدت صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية أن قدرات الولايات المتحدة على شن ضربات واسعة النطاق ضد إيران ستستمر لمدة 4-5 أيام من القصف المكثف لإيران أو أسبوعا واحدا من القصف الأقل كثافة.

وقد هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما وصفها بـ"الأخبار المضللة" التي تزعم معارضة الجنرال دانيال كين "رازين" دخول بلاده في حرب مع إيران، مؤكدا أن هذه التقارير "محض افتراء".

وكتب ترامب على منصته "تروث سوشيال": "انتشرت مؤخرا العديد من الأخبار المضللة من وسائل إعلام تدّعي أن الجنرال دانيال كين، المعروف أحيانا باسم رازين، يعارض دخولنا في حرب مع إيران.. هذه الأخبار لا تُنسب إلى أي جهة، وهي محض افتراء".

وأشاد الرئيس الأمريكي بالجنرال كين، مشيرا إلى أنه "كغيره، لا يرغب في الحرب، لكنه يرى أنه إذا اتُخذ قرار بمواجهة إيران عسكريا، فسيكون النصر حليفا سهلا".

وكشف ترامب أن كين كان مسؤولا عن عملية "مطرقة منتصف الليل" التي استهدفت البرنامج النووي الإيراني، مؤكدا أن البرنامج "لم يعد قيد التطوير، بل دُمّر تمامًا بواسطة قاذفاتنا العملاقة من طراز B-2".

وأضاف ترامب: "رازين كين قائد عسكري بارع، ويمثل أقوى جيش في العالم.. لم يتحدث قط عن عدم مواجهة إيران، ولا حتى عن الضربات المحدودة المزعومة التي قرأت عنها، فهو لا يعرف سوى شيء واحد: كيف ينتصر، وإذا طُلب منه ذلك، سيكون في طليعة المنتصرين".

واختتم ترامب تصريحه بتوجيه رسالة إلى إيران، قائلا: "كل ما كُتب عن حرب محتملة مع إيران كُتب بشكل خاطئ، وعن قصد.. أنا صاحب القرار، وأفضّل التوصل إلى اتفاق على عدمه، ولكن إن لم نتوصل إلى اتفاق، سيكون يوما عصيبا على ذلك البلد، وللأسف الشديد، على شعبه أيضا، لأنهم عظماء ورائعون، وما كان ينبغي أن يحدث لهم شيء كهذا أبدا".