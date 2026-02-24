وزير الري: محطات الرفع تحافظ على المناسيب في المصارف الزراعية بالدرجات الآمنة

تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى تقريراً من المهندس مراد غالى رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء بخصوص الموقف التنفيذي لإنشاء محطة النصر ٥ بمحافظة البحيرة، التي تضم عدد ٧ وحدات بتصرف ١٢.٥٠ م/٣ث لكل وحدة، وبقدرة رفع ١٣.١٠ متر، وتخدم زمام قدره ١٧٠ ألف فدان .

ووجه الدكتور سويلم بمواصلة تنفيذ أعمال إنشاء المحطة طبقاً للبرنامج الزمنى المقرر، واستمرار المجهودات المبذولة من أجهزة مصلحة الميكانيكا والكهرباء فى تنفيذ مشروعات تأهيل وإحلال وصيانة المحطات بكل دقة، تحت مظلة الجيل الثانى لمنظومة المياه المصرية 2.0، لضمان أداء المحطات لدورها الحيوى فى خدمة منظومة الرى والصرف.

وصرح الدكتور سويلم أن محطات الرفع تُعد ذات أهمية كبيرة فى المنظومة المائية نظراً لدورها في رفع التصرفات المائية المطلوبة بالترع، والحفاظ على المناسيب بالمصارف الزراعية بالدرجات الآمنة، وتحقيق الإدارة المثلى للمنظومة المائية للوفاء بالاحتياجات المطلوبة لكافة المنتفعين، من خلال عدد ٥٩٨ محطة رفع ( ٣٦٩ محطة رى تخدم زمام ٦.٣٠ مليون فدان - ١٣٠ محطة صرف تخدم زمام ٤.٤٠ مليون فدان – ٤٦ محطة خلط تخدم زمام ٨٤٦ ألف فدان – ٥٣ عائمة ) ، وتضم هذه المحطات عدد ٢٢٥٠ وحدة رفع .