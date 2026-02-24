مزاعم أوكرانية بإسقاط 111 مسيرة روسية

زعم الجيش الأوكراني إسقاط 111 مسيرة روسية استهدفت مواقع متفرقة في البلاد خلال الساعات القليلة الماضية .

وفي وقت سابق ؛ أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية شن هجوم ضد زورق إنزال روسي في شبه جزيرة القرم.

وقالت هيئة الأركان الأوكرانية، أن القوات تواصل استهداف مواقع عسكرية مهمة للعدو، وفي إطار التدابير المنهجية الرامية إلى الحد من القدرة الهجومية الروسية.

وأضافت أنه في 12 فبراير الجاري ، تم استهداف زورق إنزال روسي من طراز BK-16 بالقرب من بلدة نوفوزيرني في شبه جزيرة القرم.

وأوضحت أنه في اليوم نفسه، تم استهداف محطة رادار من طراز RSP-10 بالقرب من هفاردييسكي في شبه جزيرة القرم، ومركز اتصالات تابع للجيش الروسي بالقرب من بريمورسك، في الجزء المحتل مؤقتًا من منطقة زابوروجيا.