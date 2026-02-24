قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التعليم تنفي تعديل مواصفات وشكل الأسئلة في امتحانات الثانوية العامة 2026
أمي جالها جلطة بسبب الأهلي.. جمال العدل يعلن مفاجأة عن عائلته
زلزال بقوة 5.6 ريختر بضرب سواحل ييلان شرق تايوان
قفزة مفاجئة.. أسعار الدواجن والبانيه سادس أيام شهر رمضان
مباراة عقيمة زي دوري الشركات.. تعليق مفاجئ من رضا عبدالعال بعد فوز الأهلي
الخارجية الروسية تعلن بدء عملية خاصة ضد أوكرانيا
سوريا .. اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن وفلول النظام السابق
عودة البرودة الشديدة.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس من الأربعاء إلى الأحد المقبل
تحطم طائرة إيرانية في محافظة أصفهان
الزمالك يواجه زد في الجولة 19 من الدوري.. الليلة
المغرب الساعة كام.. مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء سادس أيام رمضان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مزاعم أوكرانية بإسقاط 111 مسيرة روسية

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني
محمود نوفل

زعم الجيش الأوكراني إسقاط 111 مسيرة روسية استهدفت مواقع متفرقة في البلاد خلال الساعات القليلة الماضية .

وفي وقت سابق ؛ أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية شن هجوم ضد زورق إنزال روسي في شبه جزيرة القرم.

وقالت هيئة الأركان الأوكرانية، أن القوات تواصل استهداف مواقع عسكرية مهمة للعدو، وفي إطار التدابير المنهجية الرامية إلى الحد من القدرة الهجومية الروسية.

وأضافت أنه في 12 فبراير الجاري ، تم استهداف زورق إنزال روسي من طراز BK-16 بالقرب من بلدة نوفوزيرني في شبه جزيرة القرم.

وأوضحت أنه في اليوم نفسه، تم استهداف محطة رادار من طراز RSP-10 بالقرب من هفاردييسكي في شبه جزيرة القرم، ومركز اتصالات تابع للجيش الروسي بالقرب من بريمورسك، في الجزء المحتل مؤقتًا من منطقة زابوروجيا.

أوكرانيا روسيا الجيش الأوكراني مسيرة روسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

هل قررت التعليم تعطيل الدراسة غداً في المدارس لسوء الأحوال الجوية؟|توضيح عاجل

بسبب تحذيرات الارصاد .. حقيقة تعطيل الدراسة غدا بالمحافظات

بسبب تحذيرات الارصاد .. حقيقة تعطيل الدراسة غدا بالمحافظات

منحة التموين

800 جنيه لكل بطاقة.. كيف تحصل على منحة التموين وآخر موعد لصرفها؟

لميس الحديدي ومنال سلامة

لقطة غير متوقعة في رمضان.. ظهور لميس الحديدي وسط عائلة عمرو أديب يثير التساؤلات

سعر الذهب في مصر اليوم .. عيار 21 يفاجئ الجميع

سعر الذهب اليوم في مصر 24 فبراير 2026 .. عيار 21 يواصل الصعود

أكلة في رمضان

أكلة في رمضان أوصى بها النبي تجعل الله وملائكته يصلون عليك.. هل تعرفها؟

ياسر ورامز جلال مع والدهم

أزمة الفيديو المسيء.. «المهن التمثيلية» تعتذر لياسر ورامز جلال وتُحيل أحمد ماهر للتحقيق

صورة ارشيفية

موعد صرف معاشات مارس لـ 11.5 مليون مستحق

ترشيحاتنا

الذكاء الاصطناعي

مستشار أمن سيبراني يوضح دور تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الشهر الكريم

أحمد سلامة

أحمد سلامة يكشف تفاصيل دوره النفسي في مسلسل «درش»

جمال العدل

كبر 10 سنين.. جمال العدل: حسين لبيب مينفعش يمسك الزمالك

بالصور

سيارة مازدا MX-5 NE الأيقونية الجديدة بمحرك هجين.. صور

مازدا MX-5
مازدا MX-5
مازدا MX-5

تحذير رمضاني.. هذا النوع من التمر والزبادي يضر الصحة

تمر ولبن وزبادي
تمر ولبن وزبادي
تمر ولبن وزبادي

لامبورجيني ريفويلتو المعدلة من منصوري تنضم لشرطة دبي في 2026

لامبورجيني ريفويلتو
لامبورجيني ريفويلتو
لامبورجيني ريفويلتو

أخطاء في تعبئة الوقود قد تكلفك كثيرا

تعبئة الوقود
تعبئة الوقود
تعبئة الوقود

فيديو

محمد عبد المنصف

الجمهور ظلمها.. محمد عبد المنصف يكشف تفاصيل زواجه الثاني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الأميرة سنت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذئاب المنفردة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شهر الأنوار

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: خداع الهدايا.. حين يتحول حصان طروادة إلى شفرة رقمية

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: في صيانة العقيدة من صناعة الوهم

المزيد