الأحمر يفوز في أسوأ حالاته.. سموحة يعلق على الهزيمة أمام الأهلي بالدوري

يارا أمين

علَقَ أحمد عبدالعزيز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة على مباراته أمام الأهلي في إطار منافسات الجولة التاسعة عشرة من الدوري الممتاز.

وخسر سموحة أمام الأهلي بهدف نظيف سجله مروان عثمان أوتاكا ، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد برج العرب بالإسكندرية ، ليعتلي الأحمر صدارة ترتيب الدوري ، ولو بصفة مؤقتة في انتظار ما ستسفر عنه النتائج الأخرى في الجولة.

وقال أحمد عبدالعزيز في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق ، عبر فضائية TeN :


قدمنا أداءً جيداً أمام الأهلي وكنا الطرف الأفضل في معظم أوقات المباراة ، وأهدرنا عدة فرص محققة على مرمى مصطفى شوبير حارس مرمى الأحمر ، لكن الخبرة رجحت كفة الأخير.

وأضاف: الأهلي يستطيع الفوز بالمباريات حتى في أسوأ حالاته الفنية ، وهذه شخصيات الفرق الكبرى ، لكن إجمالاً فقد قدم لاعبو سموحة أداءً جيداً ، لكن كانت تنقصنا اللمسة الأخيرة أمام المرمى.

أحمد عبدالعزيز سموحة نادي سموحة الأهلي أوتاكا برنامج البريمو

