سعر اليورو اليوم الثلاثاء 24-2-2026 في البنوك

سجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري تباينًا طفيفًا في البنوك العاملة بالسوق المحلية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 24-2-2026، حيث تراوح سعر الشراء بين 55.981 جنيه و56.238 جنيه، بينما تراوح سعر البيع بين 56.399 جنيه و56.562 جنيه، وفقًا لآخر تحديثات معلنة داخل القطاع المصرفي.
أسعار اليورو في البنوك
البنك المركزي المصري
الشراء: 56.238 جنيه
البيع: 56.399 جنيه
بنك قناة السويس
الشراء: 56.205 جنيه
البيع: 56.543 جنيه
بنك البركة
الشراء: 56.205 جنيه
البيع: 56.543 جنيه
QNB الأهلي
الشراء: 56.205 جنيه
البيع: 56.543 جنيه
البنك العقاري المصري العربي
الشراء: 56.205 جنيه
البيع: 56.543 جنيه
بنك الكويت الوطني NBK
الشراء: 56.205 جنيه
البيع: 56.543 جنيه
المصرف العربي الدولي
الشراء: 56.205 جنيه
البيع: 56.538 جنيه
كريدي أجريكول مصر
الشراء: 56.190 جنيه
البيع: 56.530 جنيه
البنك التجاري الدولي (CIB)
الشراء: 56.177 جنيه
البيع: 56.562 جنيه
بنك مصر
الشراء: 56.143 جنيه
البيع: 56.543 جنيه
البنك الأهلي المصري
الشراء: 56.143 جنيه
البيع: 56.543 جنيه
HSBC مصر
الشراء: 56.140 جنيه
البيع: 56.540 جنيه
بنك الإسكندرية
الشراء: 56.023 جنيه
البيع: 56.425 جنيه
البنك الأهلي الكويتي – بيريوس
الشراء: 55.981 جنيه
البيع: 56.493 جنيه
أسعار اليورو اليوم
سجل اليورو في البنك المركزي المصري 56.238 جنيه للشراء و56.399 جنيه للبيع. فيما بلغ السعر في بنك قناة السويس وبنك البركة وQNB الأهلي والبنك العقاري المصري العربي وبنك الكويت الوطني NBK مستوى 56.205 جنيه للشراء و56.543 جنيه للبيع.
وسجل المصرف العربي الدولي 56.205 جنيه للشراء و56.538 جنيه للبيع، بينما بلغ السعر في كريدي أجريكول مصر 56.190 جنيه للشراء و56.530 جنيه للبيع.
وفي البنك التجاري الدولي (CIB) سجل اليورو 56.177 جنيه للشراء و56.562 جنيه للبيع، في حين بلغ السعر في بنك مصر والبنك الأهلي المصري 56.143 جنيه للشراء و56.543 جنيه للبيع.
وسجل في HSBC مصر 56.140 جنيه للشراء و56.540 جنيه للبيع، بينما جاء أقل سعر شراء في بنك الإسكندرية عند 56.023 جنيه مقابل 56.425 جنيه للبيع، وأقل سعر شراء مسجل كان في البنك الأهلي الكويتي – بيريوس عند 55.981 جنيه، مقابل 56.493 جنيه للبيع.