مانشستر يونايتد يخطط لضم أرنولد من ريال مدريد مقابل 50 مليون يورو

ذكرت تقارير صحفية أن نادي مانشستر يونايتد يدرس تقديم عرض مالي كبير لضم الظهير الأيمن ترينت ألكسندر أرنولد، لاعب ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضحت شبكة "Team Talk" أن إدارة الشياطين الحمر أُعجبت بمستويات أرنولد منذ انتقاله الصيف الماضي إلى ريال مدريد في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع ليفربول، وتدرس الآن تقديم مبلغ يقارب 50 مليون يورو لإقناع النادي الإسباني بالتخلي عنه.

ويأتي هذا الاهتمام على الرغم من أن أرنولد عانى من إصابات متكررة هذا الموسم، حيث لم يلعب منذ 3 ديسمبر بعد إصابة قوية في كأس العالم للأندية 2025، إضافة إلى تعرضه لإصابتين عضليتين أثرتا على مشاركاته مع الفريق الملكي.

ويعول مانشستر يونايتد على قدرة أرنولد في تعزيز الجانب الدفاعي والهجومي للفريق، خاصة بعد أن أثبت نجاعته في المباريات الأخيرة مع ريال مدريد، ما يجعله هدفًا محوريًا ضمن خطط الفريق الصيفية.