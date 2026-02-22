قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

أبرز 5 سيارات تحت 800 ألف جنيه في مصر.. بالأسعار

سيارات تحت 800 الف جنيه
سيارات تحت 800 الف جنيه
صبري طلبه

يضم السوق المصري باقة من السيارات الجديدة ضمن موديلات 2026، والتي تختلف بحسب التصميمات الداخلية والخارجية، إلى جانب تنوع التجهيزات الفنية والتقنية، وتنوع الأسعار.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" ابرز 5 سيارات تحت 800 الف جنيه في مصر

بايك U5 PLUS

بايك U5 PLUS

زودت بايك U5 PLUS بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، 1500 سي سي، بقوة قدرها 111 حصانًا، و142 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الأداء، مع تقنيات الدفع الأمامي للعجلات، وتقدم السيارة بسعر يتراوح بين 724,900 جنيه و 854,900 جنيه، موديل 2026.

شيري اريزو 5

شيري اريزو 5

دعمت شيري اريزو 5 بمحرك 1500 سي سي، بقوة 114 حصانًا، و141 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع ناقل سرعات 7 غيار CVT، مع زمن تسارع 11.5 ثانية وصولًا من 0 إلى 100 كم/ساعة، وبسعر يتراوح بين 665,000 جنيه و 740,000 جنيه.

بروتون ساجا

بروتون ساجا

تعتمد بروتون ساجا على محرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، سعة 1300 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 95 حصانًا، و120 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات 4 غيار أوتوماتيك، وتقدم بسعر يبلغ 599,900 جنيه.

نيسان صني

نيسان صني

تأتي نيسان صني بناقل سرعات 4 غيار اوتوماتيك أو مانيوال 5 غيار، بتقنية الجر الأمامي للعجلات، مع محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، قوة اجمالية قدرها 108 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 134 نيوتن متر، وبسعر يتراوح بين 645,000 جنيه و 795,000 جنيه، موديل 2026.

هيونداي اكسنت  RB

هيونداي اكسنت  RB

تستمد السيارة هيونداي أكسنت RB قوتها من محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، قادر على انتاج قوة إجمالية بلغت 125 حصانا و156 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وناقل سرعات أوتوماتيك 4 غيار، وتبدأ أسعار السيارة من 729,900 إلى 895,000 جنيه.

أسعار السيارات أسعار السيارات في مصر أسعار السيارات 2026 أرخص السيارات أرخص السيارات في مصر أرخص السيارات 2026 أسعار السيارات في السوق المصري

