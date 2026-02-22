قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تهديد «عادل» لمالك المصنع بفيديو .. تطورات صادمة في الحلقة الرابعة من مسلسل «عين سحرية»
ادعوا له بالشفاء.. الشاعر الكبير محمد الشهاوي يخضع لجراحة عاجلة بكفر الشيخ
سعر الذهب اليوم 22-2-2026
سر برودة رخام الكعبة .. كيف تبقى أرض الطواف باردة للحجاج في رمضان والصيف؟
قادر على الانتصارات.. «جاليليو»: الإيمان بالزمالك أقوى من أي عراقيل أو ظروف صعبة
الإفراط في الجلوس أمام الشاشات يهدد نمو الأطفال.. طبيب يحذر من آثار لا تظهر فورًا
أوتوهو الكونغولي يطلب تغيير موعد مباراة الزمالك بالكونفيدرالية |تفاصيل
الأهلي يدرس تمديد عقد إمام عاشور قبل كأس العالم 2026
بشأن المُصابين.. إعلامي يكشف كواليس جديدة داخل نادي الزمالك
ترامب يرسل مستشفى عائمًا إلى جرينلاند في خطوة مُثيرة للجدل
إعلامي يُحذّر من تحويل الحكام في الدوري المصري إلى «هدف للانتقادات»
أكبر خيبة أمل .. صالح جمعة: حزنت على غياب فرصتي مع المنتخب الوطني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تبدأ من 54 ألف ريال.. أرخص سيارة من سوزوكي بالسوق السعودي | صور

سوزوكي ديزاير
سوزوكي ديزاير
صبري طلبه

تتصدر سوزوكي ديزاير موديل 2026 قائمة الطرازات الأقل سعراً التي تحمل شعار العلامة اليابانية في السوق السعودي، حيث تندرج ضمن فئة السيدان المدمجة وتتوفر بسعر يبدأ من 54,050 ريال، وعبر فئتين هما GL Plus وGLX.

أبعاد وتصميم سوزوكي ديزاير

تعتمد سوزوكي ديزاير على هيكل مدمج من فئة السيدان، حيث يبلغ طولها 3,995 مم، بينما يصل عرضها إلى 1,735 مم وارتفاعها إلى 1,525 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2,450 مم.

سوزوكي ديزاير

ويبلغ الخلوص الأرضي 145 مم، ويصل وزن السيارة إلى 960 كجم في فئة GL Plus و980 كجم في فئة GLX، وتتوفر السيارة بجنوط قياس 15 بوصة، إما من الألمنيوم أو الفولاذ بحسب الفئة، مع تجهيزات إضاءة بتقنية   LED في بعض النسخ.

مقصورة وتجهيزات سوزوكي ديزاير

تقدم ديزاير بمقاعد الأمامية بكسوة قماشية مع إمكانية التعديل اليدوي للسائق والراكب الأمامي، وتختلف تجهيزات الترفيه بحسب الفئة، إذ تتوفر شاشة معلومات وترفيه بقياس 7 بوصات في الفئة الأساسية، بينما ترتفع إلى 9 بوصات في الفئة الأعلى، مع دعم آبل كاربلاي وأندرويد أوتو بشكل لاسلكي. 

وتضم السيارة شاشة عدادات بقياس 4.2 بوصة لعرض البيانات الأساسية للقيادة، ويتراوح النظام الصوتي بين 4 و6 مكبرات حسب التجهيزات، في حين يتوفر مكيف هواء يدوي في الفئة الأولى وأوتوماتيكي في الفئة الأعلى، إضافة إلى خاصية طي المرايا الجانبية كهربائياً، مع مقود حركة متعدد الوظائف.

سوزوكي ديزاير

وزُودت ديزاير بعدد من أنظمة السلامة، تشمل وسائد هوائية أمامية للحماية، إلى جانب نظام المكابح المانعة للانغلاق مع التوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، كما تتوفر أنظمة التحكم في قوى الجر والثبات الإلكتروني، إضافة إلى نظام مساعد صعود المرتفعات، وتضم السيارة حساسات ركن خلفية وكاميرا للرؤية الخلفية، ومثبت سرعة.

محرك وأداء سوزوكي ديزاير 2026

تعتمد السيارة على محرك بنزين ثلاثي الأسطوانات بسعة 1.2 لتر، يستطيع أن يولد قوة تبلغ 80 حصاناً وعزم دوران يصل إلى 112 نيوتن متر، ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي تتابعي متغير CVT ينقل القوة إلى العجلات الأمامية عبر نظام دفع أمامي. 

سعر السيارة سوزوكي ديزاير 2026 في السعودية

يتراوح سعر سوزوكي ديزاير 2026 في السوق السعودي بين 54,050 ريال و55,775 ريال.

سوزوكي ديزاير سوزوكي ديزاير سعر سوزوكي ديزاير سعر سوزوكي ديزاير في السعودية سعر سوزوكي ديزاير 2026 أسعار سوزوكي ديزاير في السعودية أسعار سوزوكي ديزاير 2026 في السعودية مواصفات سوزوكي ديزاير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد

الأرصاد تحذر: ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات غدا رابع أيام رمضان

موعد صرف مرتبات مارس 2026 للموظفين

بعد بيان وزارة المالية.. موعد صرف مرتبات مارس 2026 للموظفين

الأهلي

رسميا .. الأهلي يتعاقد مع نجم الزمالك

محمود الخطيب

الحركات دي بتقول إنك سليم.. نجم الزمالك يثير الجدل حول صحة محمود الخطيب

الفقيد

على الطريق. السريع.. حكاية رحيل معتصم ابن الدقهلية لحظة توزيعه وجبات رمضان

مروان عطية

غيابات بالجملة عن الأهلي أمام سموحة بالدوري

الخطيب

مدحت شلبي يعتذر لـ محمود الخطيب: لم أقصد الإساءة

محمد فاروق

محمد فاروق: أول مشاريعي كان منزل القذافي وأنا عندي 21 سنة.. أنجزناه في 15 يوما ولدينا مستحقات بـ 5.5 مليون دولار في ليبيا

ترشيحاتنا

الدواجن

أسعار الدواجن في أسوان اليوم الأحد 22-2-2026

مطبخ المصرية بقنا

أخبار قنا: المستشفى العام ينقذ حياة أم وجنينها بعد تدخل عاجل.. والأمن يضبط المتهم بإنهاء حياة محامٍ.. والسيطرة على حريق مخزن أسمنت

اوقاف بني سويف

ملتقى فكري بمسجد الأباصيري.. «أوقاف بني سويف»: رمضان فرصة لمراجعة النفس وبناء القيم

بالصور

إصدار خاص من جيب جلاديتور وايت كاب.. طابع كلاسيكي بلمسات حديثة

جيب جلاديتور
جيب جلاديتور
جيب جلاديتور

تفاصيل مزاد سيارات جمرك بورسعيد

مزاد سيارات
مزاد سيارات
مزاد سيارات

عودة محرك ‏V8‎‏ الجبار .. طرح سيارة مرسيدس ‏AMG CLE ‎‎63‎‏ الجديدة

مرسيدس ‏AMG CLE ‎‎63‎‏ الجديدة
مرسيدس ‏AMG CLE ‎‎63‎‏ الجديدة
مرسيدس ‏AMG CLE ‎‎63‎‏ الجديدة

فريق نيسان يعتلي منصة التتويج الثالثة في الموسم الثاني عشر ‏في جدة من فورمولا إي ‏

فريق نيسان
فريق نيسان
فريق نيسان

فيديو

التعدي على فرد أمن

القصة الكاملة .. تفاصيل جديدة في التعدي على فرد أمن التجمع

نجيب ساويرس

أسرار واعترافات نجيب ساويرس… من خسارة 500 مليون يورو إلى وصيته لأولاده

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قبل هذا الكتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوزيرة راندا المنشاوي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

المزيد