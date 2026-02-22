تبدأ من 54 ألف ريال.. أرخص سيارة من سوزوكي بالسوق السعودي | صور

تتصدر سوزوكي ديزاير موديل 2026 قائمة الطرازات الأقل سعراً التي تحمل شعار العلامة اليابانية في السوق السعودي، حيث تندرج ضمن فئة السيدان المدمجة وتتوفر بسعر يبدأ من 54,050 ريال، وعبر فئتين هما GL Plus وGLX.

أبعاد وتصميم سوزوكي ديزاير

تعتمد سوزوكي ديزاير على هيكل مدمج من فئة السيدان، حيث يبلغ طولها 3,995 مم، بينما يصل عرضها إلى 1,735 مم وارتفاعها إلى 1,525 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2,450 مم.

سوزوكي ديزاير

ويبلغ الخلوص الأرضي 145 مم، ويصل وزن السيارة إلى 960 كجم في فئة GL Plus و980 كجم في فئة GLX، وتتوفر السيارة بجنوط قياس 15 بوصة، إما من الألمنيوم أو الفولاذ بحسب الفئة، مع تجهيزات إضاءة بتقنية LED في بعض النسخ.

مقصورة وتجهيزات سوزوكي ديزاير

تقدم ديزاير بمقاعد الأمامية بكسوة قماشية مع إمكانية التعديل اليدوي للسائق والراكب الأمامي، وتختلف تجهيزات الترفيه بحسب الفئة، إذ تتوفر شاشة معلومات وترفيه بقياس 7 بوصات في الفئة الأساسية، بينما ترتفع إلى 9 بوصات في الفئة الأعلى، مع دعم آبل كاربلاي وأندرويد أوتو بشكل لاسلكي.

وتضم السيارة شاشة عدادات بقياس 4.2 بوصة لعرض البيانات الأساسية للقيادة، ويتراوح النظام الصوتي بين 4 و6 مكبرات حسب التجهيزات، في حين يتوفر مكيف هواء يدوي في الفئة الأولى وأوتوماتيكي في الفئة الأعلى، إضافة إلى خاصية طي المرايا الجانبية كهربائياً، مع مقود حركة متعدد الوظائف.

سوزوكي ديزاير

وزُودت ديزاير بعدد من أنظمة السلامة، تشمل وسائد هوائية أمامية للحماية، إلى جانب نظام المكابح المانعة للانغلاق مع التوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، كما تتوفر أنظمة التحكم في قوى الجر والثبات الإلكتروني، إضافة إلى نظام مساعد صعود المرتفعات، وتضم السيارة حساسات ركن خلفية وكاميرا للرؤية الخلفية، ومثبت سرعة.

محرك وأداء سوزوكي ديزاير 2026

تعتمد السيارة على محرك بنزين ثلاثي الأسطوانات بسعة 1.2 لتر، يستطيع أن يولد قوة تبلغ 80 حصاناً وعزم دوران يصل إلى 112 نيوتن متر، ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي تتابعي متغير CVT ينقل القوة إلى العجلات الأمامية عبر نظام دفع أمامي.

سعر السيارة سوزوكي ديزاير 2026 في السعودية

يتراوح سعر سوزوكي ديزاير 2026 في السوق السعودي بين 54,050 ريال و55,775 ريال.