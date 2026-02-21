لكزس تقدم سيارتها RZ الكهربائية بقوة تصل لـ 408 حصانًا| صور

كشفت لكزس العالمية عن طرح طرازها الكهربائي الجديد RZ، في خطوة تعكس تسارع خطط العلامة اليابانية في التحول نحو التنقل الكهربائي الكامل.

تنتمي السيارة إلى فئة المركبات الرياضية متعددة الاستخدام، وتجمع بين الطابع الفاخر الذي اشتهرت به الشركة والتقنيات المرتبطة بمنظومات الدفع الكهربائية الحديثة.

أداء ومحركات سيارة لكزس RZ

تتوفر لكزس RZ بعدة نسخ تختلف من حيث القوة ونظام الدفع، حيث تضم فئة الدفع الأمامي RZ 350e محرك كهربائي بقوة 167 كيلووات، ما يعادل 227 حصانًا، وتستمد طاقتها من بطارية سعة 77 كيلووات ساعة، توفر مدى قيادة يصل إلى نحو 509 كيلومترات وفقًا لدورة الاختبار المعتمدة.

لكزس RZ

أما نسخة الدفع الرباعي RZ 500e فتقدم مستويات أداء أعلى، إذ تتوفر بقوة 280 كيلووات، أي ما يعادل 380 حصانًا، مع مدى يبلغ حوالي 460 كيلومترًا، كما تقدم الشركة إصدارًا أقوى بقوة 300 كيلووات تعادل 408 أحصنة، مع مدى يصل إلى 462 كيلومترًا.

مقصورة وتجهيزات لكزس RZ

حصلت لكزس RZ على تجهيزات تقنية متطورة، حيث تتوسط لوحة القيادة شاشة عرض كبيرة لنظام المعلومات والترفيه، تدعم تكامل الهواتف الذكية عبر آبل كار بلاي وأندرويد أوتو، إضافة إلى الاتصال عبر البلوتوث، كما تضم السيارة عجلة قيادة متعددة الوظائف تتيح التحكم في الأنظمة الصوتية والمكالمات، إلى جانب نظام تكييف أوتوماتيكي.

لكزس RZ

وزُودت لكزس RZ بحزمة من تقنيات السلامة ومساعدة السائق، تشمل وسائد هوائية متعددة لتعزيز الحماية، ونظام تثبيت سرعة متكيف يدعم القيادة على الطرق السريعة، إضافة إلى نظام توجيه إلكتروني مدمج يعزز دقة التحكم.

لكزس RZ

تم تطوير نظام الملاحة ليأخذ في الاعتبار مستوى شحن البطارية عند تخطيط المسار، ما يساعد السائق على إدارة الرحلات الطويلة بكفاءة أعلى، وتضم السيارة أيضًا منظومة حساسات أمامية وخلفية لتسهيل الاصطفاف، إلى جانب كاميرا للرؤية والمتابعة.