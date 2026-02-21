قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سمير كمونة: الأهلي لا يحتاج مجاملات تحكيمية من أجل تحقيق البطولات
الموت لا يُستدعى.. أول تعليق من عبد الحميد الدبيبة على حالته الصحية
ابنة شيرين عبدالوهاب تظهر مع زينة وشقيقتها في جلسة عائلية.. شاهد
واتساب يطلق ميزة سجل رسائل الجروبات لتسهيل متابعة الأعضاء الجدد
دعاء الفجر ثالث أيام رمضان.. كلمات تكتب لك النجاة من كل كرب وضيق
علاء إبراهيم: الأهلي بكلتاريخه يتعاقد مع المهاجمين الأجانب بالفيديوهات
الإغماء الأبرز..7علامات للجفاف في رمضان توجب كسر الصيام وشرب السوائل
معتمد جمال: توقعنا دفاع الحدود وصححنا أخطاء الزمالك بين الشوطين
ترامب يعلن رسوم جمركية مؤقتة على الواردات من جميع الدول بنسبة 10%
طارق السيد: بلعمري صفقة قوية بالأهلي.. وكامويش مهاجم «على الله»
مقترح أمريكي بالقضاء على المرشد الإيراني خامنئي وابنه والملالي
لبنان: استشهاد 10مواطنين وإصابة 24 آخرين نتيجة غارات إسرائيل على البقاع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

لكزس تقدم سيارتها RZ الكهربائية بقوة تصل لـ 408 حصانًا| صور

لكزس RZ
لكزس RZ
صبري طلبه

كشفت لكزس العالمية عن طرح طرازها الكهربائي الجديد RZ، في خطوة تعكس تسارع خطط العلامة اليابانية في التحول نحو التنقل الكهربائي الكامل.

تنتمي السيارة إلى فئة المركبات الرياضية متعددة الاستخدام، وتجمع بين الطابع الفاخر الذي اشتهرت به الشركة والتقنيات المرتبطة بمنظومات الدفع الكهربائية الحديثة.

أداء ومحركات سيارة لكزس RZ

تتوفر لكزس RZ بعدة نسخ تختلف من حيث القوة ونظام الدفع، حيث تضم فئة الدفع الأمامي RZ 350e محرك كهربائي بقوة 167 كيلووات، ما يعادل 227 حصانًا، وتستمد طاقتها من بطارية سعة 77 كيلووات ساعة، توفر مدى قيادة يصل إلى نحو 509 كيلومترات وفقًا لدورة الاختبار المعتمدة. 

لكزس RZ

أما نسخة الدفع الرباعي RZ 500e فتقدم مستويات أداء أعلى، إذ تتوفر بقوة 280 كيلووات، أي ما يعادل 380 حصانًا، مع مدى يبلغ حوالي 460 كيلومترًا، كما تقدم الشركة إصدارًا أقوى بقوة 300 كيلووات تعادل 408 أحصنة، مع مدى يصل إلى 462 كيلومترًا. 

مقصورة وتجهيزات لكزس RZ

حصلت لكزس RZ على تجهيزات تقنية متطورة، حيث تتوسط لوحة القيادة شاشة عرض كبيرة لنظام المعلومات والترفيه، تدعم تكامل الهواتف الذكية عبر آبل كار بلاي وأندرويد أوتو، إضافة إلى الاتصال عبر البلوتوث، كما تضم السيارة عجلة قيادة متعددة الوظائف تتيح التحكم في الأنظمة الصوتية والمكالمات، إلى جانب نظام تكييف أوتوماتيكي.

لكزس RZ

وزُودت لكزس RZ بحزمة من تقنيات السلامة ومساعدة السائق، تشمل وسائد هوائية متعددة لتعزيز الحماية، ونظام تثبيت سرعة متكيف يدعم القيادة على الطرق السريعة، إضافة إلى نظام توجيه إلكتروني مدمج يعزز دقة التحكم.

لكزس RZ

 تم تطوير نظام الملاحة ليأخذ في الاعتبار مستوى شحن البطارية عند تخطيط المسار، ما يساعد السائق على إدارة الرحلات الطويلة بكفاءة أعلى، وتضم السيارة أيضًا منظومة حساسات أمامية وخلفية لتسهيل الاصطفاف، إلى جانب كاميرا للرؤية والمتابعة.

لكزس RZ لكزس RZ مواصفات لكزس RZ سيارة لكزس RZ لكزس RZ الجديدة سيارة لكزس RZ الرياضية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سند المواطن

دخل شهري ثابت وآمن من الدولة.. تفاصيل طرح سند المواطن عبر مكاتب البريد

800 جنيه كاملة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 اليوم

800 جنيه كاملة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 اليوم

موعد زيادة المرتبات والمعاشات

قبل العيد؟.. موعد زيادة المرتبات والمعاشات بعد إعلان الحكومة رسميًا

منحة رمضان

خطوات الحصول على منحة التموين الإضافية 400 جنيه .. شروط الاستحقاق وطرق الاستلام

الجريمة

الداخلية تكشف سبب إطلاق النار على صاحب مصنع ونجله في القليوبية

الأب ونجله

ضحايا فيديو الخرطوش.. ضبط المتهمين بالتعدي على أب وابنه في القليوبية

الواقعة

بعد الفيديو الصادم .. قرار رسمي ضد رجل الأعمال المعتدي على فرد أمن التجمع

تقلبات مفاجئة خلال أيام.. الأجواء الباردة تعود بقوة وأمطار على هذه المناطق

تقلبات مفاجئة في الطقس خلال أيام.. الأجواء الباردة تعود بقوة وأمطار على هذه المناطق

ترشيحاتنا

مباريات اليوم الجمعة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 20-2-2026 والقنوات الناقلة

موعد صلاة الجمعة اليوم

موعد صلاة الجمعة اليوم.. كل مواقيت الصلاة 20 فبراير 2026

جامعة المنيا تنظم قافلة متكاملة

جامعة المنيا تنظم قافلة متكاملة لقرية الحوارتة والكشف على 608 مواطنين

بالصور

الإغماء الأبرز..7علامات للجفاف في رمضان توجب كسر الصيام وشرب السوائل

علامات الجفاف في رمضان ومتى يجب القلق؟ دليلك الكامل لتجنب المضاعفات
علامات الجفاف في رمضان ومتى يجب القلق؟ دليلك الكامل لتجنب المضاعفات
علامات الجفاف في رمضان ومتى يجب القلق؟ دليلك الكامل لتجنب المضاعفات

لماذا يزيد الشعور بالجوع بعد 3 أيام صيام؟.. السبب العلمي الذي لا يعرفه كثيرون

لماذا يزيد الشعور بالجوع بعد ثلاثة أيام صيام؟ السبب العلمي الذي لا يعرفه كثيرون
لماذا يزيد الشعور بالجوع بعد ثلاثة أيام صيام؟ السبب العلمي الذي لا يعرفه كثيرون
لماذا يزيد الشعور بالجوع بعد ثلاثة أيام صيام؟ السبب العلمي الذي لا يعرفه كثيرون

أفضل أطعمة تمنع العطش في ثالث يوم صيام وتمنحك ترطيبا يدوم لساعات طويلة

أفضل أطعمة تمنع العطش في ثالث يوم صيام
أفضل أطعمة تمنع العطش في ثالث يوم صيام
أفضل أطعمة تمنع العطش في ثالث يوم صيام

برج الجدي حظك اليوم السبت 21 فبراير 2026.. راجع التزاماتك جيدا

برج الجدي حظك اليوم السبت 21 فبراير 2026..راجع التزاماتك جيدًا
برج الجدي حظك اليوم السبت 21 فبراير 2026..راجع التزاماتك جيدًا
برج الجدي حظك اليوم السبت 21 فبراير 2026..راجع التزاماتك جيدًا

فيديو

علي قدورة واعتزال الغنا

اعتزلت المهرجانات.. علي قدورة: حياتي تغيرت بعد التزامي بالصلاة

رد لقاء الخميسي بعد أزمتها

فتحت قلبها .. لقاء الخميسي تكشف تفاصيل أزمتها الزوجية ورحلة التعافي النفسي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد