لكزس تقدم نسختها الجديدة RZ 600e F الرياضية.. بمدى 525 كم

صبري طلبه

كشفت لكزس عن إطلاق سيارتها الجديدة RZ 600e Performance  عالميًا، لتدخل منافسة قوية ضمن فئة سيارات الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات، حيث تقدم مزيجًا من الأداء الكهربائي المتطور والتصميم العصري، مع مجموعة من التجهيزات التي تعكس فخامة العلامة اليابانية.

لكزس RZ 600e ونظام الدفع والقوة 

تعتمد لكزس RZ 600e على نظام دفع كهربائي متكامل يولد قوة تصل إلى 313 كيلووات، أي ما يعادل نحو 426 حصانًا، وتعزز هذه القدرات من قوة المحرك الكهربائي الذي يمنح السيارة قدرة فائقة على الانطلاق.

لكزس RZ 600e 

تسارع ومدى السيارة

تتمكن RZ 600e من التسارع من الثبات إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 4.4 ثانية فقط، ما يجعلها منافسًا قويًا ضمن فئة SUV الرياضية الكهربائية، ويصل مدى القيادة إلى 525 كيلومتر، ما يوفر حرية أكبر للسائقين في الرحلات الطويلة دون الحاجة للتوقف المتكرر لإعادة شحن البطارية.

التصميم الخارجي لسيارة لكزس الجديدة 

تتميز السيارة بخيارات لونية مميزة تشمل الأسود مع لمسة HAKUGIN II المطفأ والأسود مع Neutrino Gray وتبلغ كتلة السيارة الفارغة 2140 كيلوجرام، مع واجهة أمامية حادة مصممة بمصابيح LED وشبكة سوداء متعددة الفتحات الهوائية تعكس طابعًا رياضيًا متقدمًا.

لكزس RZ 600e 

وتشمل التفاصيل الخارجية للسيارة مرايات كهربائية تعمل بتقنية  LED، وقطع Aero لتعزيز القوة السفلية، سبويلر خلفي، وزجاج معتم، بالإضافة إلى لمسات سوداء لامعة تتناغم مع المصابيح الخلفية الشريطية المتصلة، لتجسد مظهرًا رياضيًا.

التجهيزات الداخلية والتقنيات

تحتوي السيارة على شاشة كبيرة تعمل باللمس وتدعم تطبيقات آبل كار بلاي وأندرويد أوتو، إلى جانب أنظمة الملاحة والخرائط المدمجة، وتأتي المقصورة مزودة بمكيف هواء أوتوماتيكي، لوحة عدادات رقمية، وعجلة قيادة متعددة الوظائف مع أوامر التحكم الصوتي، وتشمل المزايا الإضافية النوافذ الكهربائية الأمامية والخلفية وفرامل يد إلكترونية.

تزود RZ 600e بأحدث أنظمة مساعدة القيادة التي تشمل حساسات ركن وكاميرا خلفية لتسهيل الاصطفاف، إضافة إلى تقنيات السلامة القياسية التي تعزز حماية الركاب، مثل رصد النقاط العمياء، تحديد المسار، مثبت سرعة تكيفي.

