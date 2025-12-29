قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زيلينسكي: اتفاق كامل على الضمانات الأمنية الأمريكية واستئناف المحادثات مع ترامب قريبا
مصدر مقرب من بنتايج: اللاعب قرر فسخ عقده رفضا للاستمرار مع الزمالك
هروب جماعي من مصحة إدمان غير مرخصة.. متحدث الصحة يكشف التفاصيل
شريان جديد يربط أكتوبر بالقاهرة.. أحدث تصوير لأعمال الخط الرابع لمترو الأنفاق
حكم الدعاء بالمغفرة عند نهاية كل عام وبالإعانة في العام الجديد
الجماهير الجزائرية تخطف الأنظار بتنظيف المدرجات بعد الفوز على بوركينا فاسو | صور
ترمب يعلن تقدما كبيرا نحو اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا
وزير الخارجية: مصر والسعودية جناح الأمة.. والعلاقات أبدية ومتجذرة
طقس اليوم.. انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة وسقوط أمطار على تلك المناطق
سعر ومواصفات شيفروليه بليزر 2026 في السعودية
الشناوي أم شوبير.. من الأقرب لحراسة مرمى منتخب مصر أمام أنجولا؟
نصائح مفيدة لمنع تكثف بخار الماء على زجاج السيارات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بمحرك V6.. الكشف عن فورد إيفرست تريمور 2026 الرياضية

فورد إيفرست تريمور
فورد إيفرست تريمور
صبري طلبه

تعزز فورد من تواجدها في عالم السيارات، من خلال نسختها إيفرست تريمور موديل 2026، والتي تأتي ضمن الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام، وتحديدًا عائلة الـ SUV.

تصميم فورد إيفرست تريمور 

تأتي السيارة بتصميم رياضي، مع عجلات سوداء قياس 17 إنش محاطة بإطارات مخصصة لجميع التضاريس من نوع General Grabber AT3، ما يمنحها ثباتًا إضافيًا على الأسطح الرملية والصخرية.

فورد إيفرست تريمور 

ويعزز هذا التوجه نظام تعليق بيلشتاين المطور خصيصًا للاستخدامات الوعرة، إلى جانب زيادة الخلوص الأرضي بمقدار 26 ملم، الأمر الذي يرفع من قدرة المركبة على تجاوز العوائق بشكل أفضل.

وتظهر الواجهة الأمامية بخطوط حادة ومظهر هجومي مدعوم بإضاءة LED حديثة، مع شبكة أمامية واسعة متعددة الفتحات باللون الأسود، كما تشمل التجهيزات مرايا جانبية كهربائية، وعتبات جانبية عملية تسهّل عملية الدخول والخروج في مختلف الظروف.

قدرات ميكانيكية متقدمة للأداء العالي

تستند هذه النسخة من فورد إيفرست إلى منظومة دفع متطورة تجعلها الأقوى ضمن فئتها، حيث تعتمد على محرك بنزين إيكوبوست سداسي الأسطوانات بسعة 2.7 لتر مع شاحنين توربينيين.

ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي متقدم من 10 سرعات، مع نظام دفع رباعي قياسي يضمن توزيع القوة بكفاءة على مختلف أنواع الطرق، وتبلغ القوة القصوى للمحرك 355 حصانًا، بينما يصل عزم الدوران إلى 500 نيوتن متر.

فورد إيفرست تريمور 

تجهيزات فورد إيفرست تريمور 

تقدم السيارة بشاشة طولية كبيرة تعمل باللمس، تُستخدم لإدارة أنظمة السيارة المختلفة وعرض الوسائط المتعددة والخرائط وأنظمة الملاحة، وتدعم المقصورة عجلة قيادة متعددة الوظائف تتيح التحكم السريع دون تشتيت السائق، إلى جانب فرامل يد كهربائية.

وتضم السيارة نظام تكييف إلكتروني، نظامًا صوتيًا ترفيهيًا متطورًا، ومستشعرات حركة، بالإضافة إلى كاميرا متابعة تعزز مستوى الرؤية أثناء القيادة والركن، نوافذ كهربائية، مقاعد كهربائية أمامية للتحكم في أوضاع الجلوس.

فورد إيفرست تريمور إيفرست تريمور فورد إيفرست تريمور سيارة فورد إيفرست تريمور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

ابراج محظوظة

أبراج محظوظة في الزواج خلال 2026 .. خبيرة فلك تكشف مفاجأة

اجازة

هل الخميس المقبل إجازة رسمية لكل الموظفين والطلاب؟.. إعرف الإجابة

كاس الامم

قنوات مجانية لإذاعة مباراة منتخب مصر و أنجولا في كأس الأمم الإفريقية

اجازة البنوك 2026

3 أيام رسمية في رأس السنة.. أول إجازة للبنوك 2026

دقدق

بعد وفاة مطرب المهرجانات دقدق .. ما لا تعرفه عن سرطان المخ

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر

رسميا .. سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر

اعراض سرطان المخ

بعد وفاة المطرب دقدق.. ماهي أول أعراض سرطان الدماغ؟

ترشيحاتنا

التيك توكر أرينا جلازانوفا

بعد سقوطها أثناء التصوير.. مصرع تيك توكر روسية شهيرة

كيف انقلبت واشنطن على حلفائها وتركت أوروبا وحيدة في مواجهة الدب الروسي؟"

كيف انقلبت واشنطن على حلفائها وتركت أوروبا وحيدة في مواجهة الدب الروسي؟"

الصومال تعلن الاستنفار ضد 'العدوان الإسرائيلي' وتطالب تل أبيب بالتراجع الفوري عن اعترافها بـ 'أرض الصومال'"

الصومال يعلن الاستنفار ضد العدوان الإسرائيلي ويطالب تل أبيب بالتراجع الفوري عن اعترافها

بالصور

ببطن مكشوف.. عبير صبري تثير الجدل في احتفالات الكريسماس

ببطن مكشوف.. عبير صبرى تثير الجدل احتفالاً بالكريسماس
ببطن مكشوف.. عبير صبرى تثير الجدل احتفالاً بالكريسماس
ببطن مكشوف.. عبير صبرى تثير الجدل احتفالاً بالكريسماس

بعد وفاة مطرب المهرجانات دقدق.. علامات الإصابة بسرطان المخ

بعد وفاه مطرب المهرجانات دقدق.. علامات تؤكد إصابتك بـ سرطان المخ
بعد وفاه مطرب المهرجانات دقدق.. علامات تؤكد إصابتك بـ سرطان المخ
بعد وفاه مطرب المهرجانات دقدق.. علامات تؤكد إصابتك بـ سرطان المخ

رمضان 2026 .. لقطات من مسلسل "بيبو" بطولة كزبرة

كزبرة وعلاء مرسي من مسلسل بيبو
كزبرة وعلاء مرسي من مسلسل بيبو
كزبرة وعلاء مرسي من مسلسل بيبو

تجربة جديدة تبهر جمهور رمضان 2026.. دُرّة تكشف عن شخصية ميادة في «علي كلاي»

درة
درة
درة

فيديو

محمد الشرنوبي وبلال العربي

الشرنوبي: بمشي ورا قلبي واعتذرت عن فيلم قبل أسبوع من التصوير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ندى عصام

د. ندى عصام تكتب: البطولة المصرية بين المترو والتطبيقات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: كذب المنجمون ولو صادفوا!

د. آية الهنداوي

د. آية النهداوي تكتب: تغير المناخ .. التهديد الصامت الذي يعيد رسم خرائط النزاعات

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: لقاء ترامب ونتنياهو.. اختبار الصفقة وحدود الهيمنة في شرق أوسط مضطرب

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رسائل فرح في وداع عام واستقبال آخر

المزيد