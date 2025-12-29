بمحرك V6.. الكشف عن فورد إيفرست تريمور 2026 الرياضية

تعزز فورد من تواجدها في عالم السيارات، من خلال نسختها إيفرست تريمور موديل 2026، والتي تأتي ضمن الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام، وتحديدًا عائلة الـ SUV.

تصميم فورد إيفرست تريمور

تأتي السيارة بتصميم رياضي، مع عجلات سوداء قياس 17 إنش محاطة بإطارات مخصصة لجميع التضاريس من نوع General Grabber AT3، ما يمنحها ثباتًا إضافيًا على الأسطح الرملية والصخرية.

فورد إيفرست تريمور

ويعزز هذا التوجه نظام تعليق بيلشتاين المطور خصيصًا للاستخدامات الوعرة، إلى جانب زيادة الخلوص الأرضي بمقدار 26 ملم، الأمر الذي يرفع من قدرة المركبة على تجاوز العوائق بشكل أفضل.

وتظهر الواجهة الأمامية بخطوط حادة ومظهر هجومي مدعوم بإضاءة LED حديثة، مع شبكة أمامية واسعة متعددة الفتحات باللون الأسود، كما تشمل التجهيزات مرايا جانبية كهربائية، وعتبات جانبية عملية تسهّل عملية الدخول والخروج في مختلف الظروف.

قدرات ميكانيكية متقدمة للأداء العالي

تستند هذه النسخة من فورد إيفرست إلى منظومة دفع متطورة تجعلها الأقوى ضمن فئتها، حيث تعتمد على محرك بنزين إيكوبوست سداسي الأسطوانات بسعة 2.7 لتر مع شاحنين توربينيين.

ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي متقدم من 10 سرعات، مع نظام دفع رباعي قياسي يضمن توزيع القوة بكفاءة على مختلف أنواع الطرق، وتبلغ القوة القصوى للمحرك 355 حصانًا، بينما يصل عزم الدوران إلى 500 نيوتن متر.

فورد إيفرست تريمور

تجهيزات فورد إيفرست تريمور

تقدم السيارة بشاشة طولية كبيرة تعمل باللمس، تُستخدم لإدارة أنظمة السيارة المختلفة وعرض الوسائط المتعددة والخرائط وأنظمة الملاحة، وتدعم المقصورة عجلة قيادة متعددة الوظائف تتيح التحكم السريع دون تشتيت السائق، إلى جانب فرامل يد كهربائية.

وتضم السيارة نظام تكييف إلكتروني، نظامًا صوتيًا ترفيهيًا متطورًا، ومستشعرات حركة، بالإضافة إلى كاميرا متابعة تعزز مستوى الرؤية أثناء القيادة والركن، نوافذ كهربائية، مقاعد كهربائية أمامية للتحكم في أوضاع الجلوس.