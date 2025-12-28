شاهد| فورد توروس 2026 الفيس ليفت

كشفت شركة فورد عن طرازها الجديد فورد توروس موديل 2026، وتنتمي توروس لفئة السيارات السيدان، وتظهر بتصميم عصري وجذاب .

محرك فورد توروس موديل 2026

تستمد سيارة فورد توروس موديل 2026 قوتها من محرك 4 سلندر سعة 2000 سي سي توين تيربو، وتنتج قوة 239 حصان، وبها عزم دوران 382 نيوتن/متر، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك من 8 سرعات، وبها نظام دفع أمامي .

ويوجد من سيارة فورد توروس موديل 2026 نسخة هجينة تجمع بين محرك 1500 سي سي توين تيربو، وتنتج قوة 185 حصان، بجانب محرك كهربائي بقوة 64 حصان، ومتصل بها علبة تروس سي في تي .

مواصفات فورد توروس موديل 2026

زودت سيارة فورد توروس موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، شاشة عملاقة ممتدة بعرض لوحة القيادة بالكامل، وبها مصابيح أمامية أكثر حدة LED يمنح السيارة ملامح أقرب لسيارات موستانج ذات الأربعة أبواب، وبها شبك أمامي أعرض ويتصل بفتحة سفلية أكثر رياضية، وبها خطوط جانبية عامة، وبها تصاميم جديدة للعجلات، وفي الخلف بها مصابيح جديدة برسومات أكثر حداثة، وبها صداد معدل يضم لمسات سوداء وناشر هواء بلون الهيكل .

تاريخ شركة فورد في صناعة السيارات

تأسست شركة فورد رسميًا في عام 1903، بدعم من 12 مستثمر، بما في ذلك الأخوين دودج، وكانت أول سيارة منتجة هي فورد موديل A، وفي عام 1908، تم إطلاق السيارة الأسطورية موديل تي (Model T)، والتي تميزت بالاعتمادية والسعر المنخفض، مما أدى إلى انتشار واسع للسيارات .

وفي عام 1913 تم تقديم خط التجميع المتحرك (moving assembly line)، مما قلل وقت تجميع السيارة من 12.5 ساعة إلى 1.5 ساعة فقط، وفي عام 1919، استحوذ هنري فورد وابنه إدسل على الملكية الكاملة للشركة، مما جعلها شركة خاصة بالكامل، ووسع انتشارها عالمياً.

في عام 1956، طرحت أسهم شركة فورد للاكتتاب العام لأول مرة، مما فتح الباب أمام مساهمين جدد، بينما حافظت عائلة فورد على نسبة كبيرة من حقوق التصويت.