رسميا .. سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر
الجامعة العربية: اعتراف إسرائيل بصومالي لاند محاولة لتحقيق أجندات غير مشروعة
ضربة حظ تاريخية.. رجل يحصد 1.8 مليار دولار | إيه الحكاية؟
القومي لحقوق الإنسان: انضباط في تأمين لجان الانتخابات لتلافي التجاوزات
برلماني يتهم وزارة الإسكان بالتسبب في ضعف حالات التصالح بمخالفات البناء
حبشي يصدق على إقامة شلترين لإيواء الكلاب الضالة في بورسعيد وبورفؤاد
لافروف يفتح النار على بروكسل: الاتحاد الأوروبي هو العقبة الكبرى أمام السلام
جنايات الإسكندرية تؤجل محاكمة المتهم بقتل مهندس كرموز لسماع المرافعات
الدائرة الثامنة بالجيزة تشهد إقبالاً في التصويت بـ إعادة انتخابات النواب
نشاط غير استثنائي.. بركان «إتنا» يثور والمُتزلجون يستمتعون بالمشهد على المنحدرات | شاهد
مهند العكلوك: نتنياهو يريد تحقيق حلم إسرائيل الكبرى على حساب الأراضي العربية
وزير الإسكان: منصة مصر العقارية بدأت المرحلة الثانية من طرح 400 ألف وحدة سكنية
تكنولوجيا وسيارات

شاهد| فورد توروس 2026 الفيس ليفت

إبراهيم القادري

كشفت شركة فورد عن طرازها الجديد فورد توروس موديل 2026، وتنتمي توروس لفئة السيارات السيدان، وتظهر بتصميم عصري وجذاب .

محرك فورد توروس موديل 2026

تستمد سيارة فورد توروس موديل 2026 قوتها من محرك 4 سلندر سعة 2000 سي سي توين تيربو، وتنتج قوة 239 حصان، وبها عزم دوران 382 نيوتن/متر، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك من 8 سرعات، وبها نظام دفع أمامي .

ويوجد من سيارة فورد توروس موديل 2026 نسخة هجينة تجمع بين محرك 1500 سي سي توين تيربو، وتنتج قوة 185 حصان، بجانب محرك كهربائي بقوة 64 حصان، ومتصل بها علبة تروس سي في تي .

مواصفات فورد توروس موديل 2026

زودت سيارة فورد توروس موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، شاشة عملاقة ممتدة بعرض لوحة القيادة بالكامل، وبها مصابيح أمامية أكثر حدة LED يمنح السيارة ملامح أقرب لسيارات موستانج ذات الأربعة أبواب، وبها شبك أمامي أعرض ويتصل بفتحة سفلية أكثر رياضية، وبها خطوط جانبية عامة، وبها تصاميم جديدة للعجلات، وفي الخلف بها مصابيح جديدة برسومات أكثر حداثة، وبها صداد معدل يضم لمسات سوداء وناشر هواء بلون الهيكل .

تاريخ شركة فورد في صناعة السيارات

تأسست شركة فورد رسميًا في عام 1903، بدعم من 12 مستثمر، بما في ذلك الأخوين دودج، وكانت أول سيارة منتجة هي فورد موديل A، وفي عام 1908، تم إطلاق السيارة الأسطورية موديل تي (Model T)، والتي تميزت بالاعتمادية والسعر المنخفض، مما أدى إلى انتشار واسع للسيارات .

وفي عام 1913 تم تقديم خط التجميع المتحرك (moving assembly line)، مما قلل وقت تجميع السيارة من 12.5 ساعة إلى 1.5 ساعة فقط، وفي عام 1919، استحوذ هنري فورد وابنه إدسل على الملكية الكاملة للشركة، مما جعلها شركة خاصة بالكامل، ووسع انتشارها عالمياً.

في عام 1956، طرحت أسهم شركة فورد للاكتتاب العام لأول مرة، مما فتح الباب أمام مساهمين جدد، بينما حافظت عائلة فورد على نسبة كبيرة من حقوق التصويت.

توروس السيارات السيدان فورد توروس موديل 2026 توروس موديل 2026 محرك فورد توروس موديل 2026 مواصفات فورد توروس

