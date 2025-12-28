مواصفات وسعر ام جى جي 50 بلس 2026 فى مصر .. صور

يحتوي سوق السيارات المصري علي العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

ام جى جي 50 بلس موديل 2026

وجاءه تلك الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: ام جى جي 50 بلس موديل 2026، وتنتمي جي 50 بلس لفئة السيارات الميني الفان .

أبعاد ام جى جي 50 بلس موديل 2026

ام جى جي 50 بلس موديل 2026

تأتى سيارة ام جى جي 50 بلس موديل 2026 في سوق السيارات المصري بطول 4825 مم، وعرض 1825 مم، وارتفاع 1800 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2800 مم .

محرك ام جى جي 50 بلس موديل 2026

تستمد سيارة ام جى جي 50 بلس موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها خزان وقود سعة 50 لتر، وبها عزم دوران 285 نيوتن/متر، وبها قوة 170 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

ام جى جي 50 بلس موديل 2026

وسائل الأمان بـ ام جى جي 50 بلس موديل 2026

زودت سيارة ام جى جي 50 بلس موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وبها وسائد هوائية للسائق، وسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها ESP، وبها حساسات للركن، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى، وبها Daytime running lights، وبها Tyre pressure sensor، وبها Xenon Headlights، وبها Immobilizer Key، وبها Fog Lights .

مواصفات ام جى جي 50 بلس موديل 2026

تحتوي سيارة ام جى جي 50 بلس موديل 2026 علي العديد من المميزات من ضمنها، مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها نوافذ كهربائية امامية، وبها نوافذ كهربائية خلفية، وبها زجاج فاميه، وبها Power Windows، وبها تكييف، وبها ريموت كنترول، وبها زجاج كهربائي، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها باور ستيرنج، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها Start/Stop system، وبها Touch Screen، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها GPS، وبها مثبت سرعة، وبها قفل مركزي للأبواب، وبها زر لتشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح .

ام جى جي 50 بلس موديل 2026

سعر ام جى جي 50 بلس موديل 2026

تباع سيارة ام جى جي 50 بلس موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها مليون و 229 ألف جنيه .