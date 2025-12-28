قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قفزة قوية.. أسعار الذهب الآن بمنتصف التعاملات في مصر
محافظ كفر الشيخ يتفقد دورة رفع كفاءة باحثي الشئون القانونية.. صور
وزير الخارجية: مصر منفتحة على جميع الأطراف في ليبيا وتتواصل مع كل الوزراء بالشرق والغرب
للطلاب والموظفين.. احسب إجازاتك الرسمية في العام الجديد 2026
بعد 6 سنوات من التوقف.. غانا تعيد تشغيل مصفاة النفط الوحيدة
وزير المالية: توسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية والضريبية هدف استراتيجي للدولة
السجن المشدد 15 عاما للإرهابي طارق العريان المتهم بالشروع بقتل ضابط والتخطيط لعمليات ضد الشرطة والجيش
صادرات الغزل والمنسوجات تصل لمستوى قياسي خلال 11 شهرًا.. 1.063 مليار دولار
ماتت التي كنّا نكرمك من أجلها .. داعية: خطأ كبير نقع فيه من وراء هذه الجملة
الرئيس الصومالي: لن نستضيف الفلسطينيين المُهجرين قسريًا من إسرائيل
بعد واقعة مصحة المريوطية| خبير قانوني: الحبس وجوبي على مصحات الإدمان المخالفة لحماية المرضى
غرامات تصل لـ30 ألف جنيه.. تعديلات جديدة بقانون المرور الجديد لتعزيز الردع
تكنولوجيا وسيارات

لقيادة آمنة.. فحوصات أساسية للسيارات خلال الشتاء

إبراهيم القادري

من أجل ضمان قيادة آمنة للسيارات في فصل الشتاء، يجب فحص الإطارات وعمق المداس والضغط، ويفضل ان يتم تركيب إطارات شتوية .

ويجب فحص البطارية للتأكد من قوتها، و المساحات، والسوائل ، والفرامل، والإضاءة داخلية وخارجية، بالإضافة إلى أنه يجب التأكد من عمل المدفأة ونظام التدفئة، وتجهيز حقيبة طوارئ، وذلك لان الشتاء يزيد من خطر الانزلاق والأعطال المفاجئة.

- فحوصات أساسية للسيارات خلال الشتاء  :

الكشف علي الإطارات

افحص عمق النقوش بالإطارات، وتأكد من الضغط المناسب، ويجب العلم ان الإطارات الشتوية يتم تركيبها لأنها تمنح السيارة ثبات أفضل على الطرق المبللة.

اختبر البطارية

اختبر كفاءة البطارية، لان البرد الشديد يقلل من قدرتها، كما ان فحصها مبكراً يمنع مشاكل التشغيل.

فحص السوائل

تأكد من مستوى زيت المحرك، وقم بوضع سائل تبريد مضاد للتجمد، ولا تنسي الكشف عن سائل غسيل الزجاج، وسائل الفرامل، ولا تنس فحص سائل ناقل الحركة.

تأـكد من عمل الفرامل

افحص نظام الفرامل بالكامل لضمان كفاءة التوقف على الأسطح الزلقة، لأنه عند التعرض لموقف محرج علي الطريق لن تحتاج إل لفرامل قوية حتي تتمكن من توقف السيارة .

الزجاج والمساحات

تأكد من سلامة جلد المساحات وقدرتها على مسح الماء بفعالية، وكذلك عمل بخاخ الزجاج، وعدم وجود عوائق تحجب الرؤية.

تحقق من الإضاءة

تحقق من عمل جميع المصابيح الأمامية، والخلفية، والفرامل، والإشارات للحفاظ على رؤية واضحة ورؤية السائق لك.

التدفئة والتكيف

تأكد من كفاءة المدفأة لتوفير الدفء للسائق والركاب، وللمساعدة في إزالة الضباب عن الزجاج خلال الأجواء الباردة .

نظام العادم

افحص ماسورة العادم للتأكد من عدم وجود تسريبات أو تلف، خاصة مع الرطوبة.

أدوات الطوارئ

جهز حقيبة إسعافات أولية، وكشاف، وأدوات أساسية، و طفاية حريق .

الصيانة الشاملة

خلال فصل الشتاء يجب القيام بصيانة دورية شاملة للسيارة لمعالجة أي مشاكل ميكانيكية أو كهربائية يمكن ان تؤدي لمشكلة مع الوقت .

