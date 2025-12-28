قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإمارات تؤكد دعمها المطلق لوحدة الصومال الفيدرالي
غرفة الجبهة الوطنية تستأنف متابعة جولة الإعادة بالدوائر الملغاة لانتخابات النواب
صرخات التعذيب تنتهي بهروب جماعي من مصحة إدمان في المريوطية.. تفاصيل
مدبولي يهنئ الرئيس السيسي بالعام الميلادي الجديد: نجدد العهد لتحقيق تطلعات الشعب
في أول ظهور.. أسرة إبراهيم عيسى تخطف الأنظار بالعرض الخاص لفيلم الملحد
تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة بلدية المحلة في كأس مصر
بنداري يحث رؤساء اللجان على إتاحة الفرصة لوسائل الإعلام لتغطية الانتخابات
بأسعار مخفضة.. طرح كميات كبيرة من الدواجن المجمدة والبيض بمنافذ وزارة الزراعة
الوطنية للانتخابات: الإعلام شريك في نقل الواقع من داخل لجان التصويت
«حنظلة» الإيرانية تزعم اختراق هاتف رئيس ديوان نتنياهو
رضوى الشربيني في رسالة غامضة: «هي دي الدنيا .. يوم أنا معاك ويوم أنا هناك»
د. خالد عبدالغفار يشهد احتفالية مرور 150 عامًا على تأسيس مؤسسة الأهرام
تكنولوجيا وسيارات

أرخص 5 سيارات هاتشباك مستعملة في 2025

سيارات هاتشباك مستعملة في 2025
إبراهيم القادري

ينتشر داخل سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات المستعملة، التي يرغب المواطنون في اقتنائها، ما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

وجاءه تلك الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، فيات باليو، ودايو ماتيز، وسكودا فيليشا، وأوبل كورسا، واسبيرانزا A113  .

فيات باليو موديل 2007

تستمد سيارة فيات باليو موديل 2007 علي قوتها من محرك سعة 1300 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة 300 ألف/كم، وتباع باللون الفضي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

فيات باليو موديل 2007

تباع سيارة فيات باليو موديل 2007 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 150 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

دايو ماتيز موديل 2000

تحصل سيارة دايو ماتيز موديل 2000 علي قوتها من محرك سعة 800 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة 100 ألف/كم، وتباع باللون الأخضر، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

دايو ماتيز موديل 2000

تتوافر سيارة دايو ماتيز موديل 2000 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 130 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

سكودا فيليشيا موديل 1996

تنقل قوة سيارة سكودا فيليشيا موديل 1996 من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس مانيوال، وبها محرك سعة 1300 سي سي، وتمكنت من قطع مسافة 148 ألف/كم، وتباع باللون الأخضر، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

سكودا فيليشيا موديل 1996

يصل سعر سيارة سكودا فيليشيا موديل 1996 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 125 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

أوبل كورسا موديل 1994

تمكنت سيارة أوبل كورسا موديل 1994 من قطع مسافة 210 ألف/كم، وبها محرك سعة 1200 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وتباع باللون الأزرق، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

أوبل كورسا موديل 1994

يبلغ سعر سيارة أوبل كورسا موديل 1994 في سوق السيارات المصري 150 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

اسبيرانزا A113 موديل 2012

تباع سيارة اسبيرانزا A113 موديل 2012 باللون الرمادي، وبها محرك سعة 1300 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة 120 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

اسبيرانزا A113 موديل 2012

تأتى سيارة اسبيرانزا A113 موديل 2012 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 200 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

