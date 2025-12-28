فولكس فاجن جولف هاتشباك سعرها 650 ألف جنيه | شاهد

ينتشر داخل سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات المستعملة، التي يرغب المواطنون في اقتنائها، ما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

فولكس فاجن جولف موديل 2017

وجاءت تلك الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، فولكس فاجن جولف موديل 2017، وتنتمي جولف لفئة السيارات الهاتشباك .

مواصفات فولكس فاجن جولف موديل 2017 الخارجية

تمتلك سيارة فولكس فاجن جولف موديل 2017 من الخارج تصميم عصري بفضل احتوائها علي ، شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة فولكس فاجن، وبها مصابيح أمامية، وبها مصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها مصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها 4 مقابض للأبواب بنفس لون السيارة، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش، وبها مساحات زجاج أمامية وخلفية .

محرك فولكس فاجن جولف موديل 2017

تستمد سيارة فولكس فاجن جولف موديل 2017 قوتها من محرك سعة 1200 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 190 ألف/كم، وتباع باللون الرمادي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة فولكس فاجن جولف موديل 2017 الداخلية

زودت مقصورة سيارة فولكس فاجن جولف موديل 2017 بالعديد من المميزات من ضمنها، تكييف، ومخارج تكييف أمامية، وبها درج تخزين أمامي، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمساحات، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها زجاج كهربائي بالأبواب الأمامية، وبها كونسول وسطي، وبها حوامل أكواب، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وبها أحزمة أمان، وبها مراه داخلية للرؤية .

سعر فولكس فاجن جولف موديل 2017

تباع سيارة فولكس فاجن جولف موديل 2017 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 650 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

وجدير بالذكر انه عند الذهاب لشراء سيارة مستعملة يجب ان تصطحب معك فني سيارات يكون علي دراية بجميع أجزاء السيارة .