قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وصفه بـ«فوق الخيال».. وائل جمعة يتجوّل بالمتحف المصري الكبير ويُشيد بروح لاعبي منتخب مصر|صور
«الملحد» يُشعل الجدل قبل العرض الرسمي.. وإسعاد يونس تتألق في العرض الخاص | شاهد
من أمام الكاتدرائية.. شيماء سيف تتألق في ميلانو وتشارك جمهورها أجمل لحظات الكريسماس|شاهد
عضو اتحاد الكرة: «الشناوي» قائد كبير ويحظى بدعم جميع لاعبي منتخب مصر
اليوم العالمي لمكافحة الأوبئة.. متحف ايمحتب يُنظم محاضرة توعوية بعنوان «دروس الماضي»
بإطلالة جريئة وفستان قصير.. سيرين عبدالنور تتألق بالأحمر احتفالًا بالكريسماس | شاهد
أرخص سيارة تقدمها كيا في السوق السعودي موديل 2026
متى ينزل الله إلى سماء الدنيا كل يوم؟.. في هذه الساعة قبل الفجر
حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة
المنسق الإعلامي لمنتخب مصر: هوجو بروس «بيهرج وبيداري» على الهزيمة بالحديث عن «صلاح»
بين الفن والموضة والأناقة المُطلقة.. ياسمينا العبد تودّع 2025 بطريقتها الخاصة | شاهد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أرخص سيارة تقدمها كيا في السوق السعودي موديل 2026

كيا بيجاس
كيا بيجاس
صبري طلبه

تُعد كيا بيجاس واحدة من أرخص السيارات التي تقدمها كيا الكورية الجنوبية في السوق السعودي عن فئة السيدان الاقتصادية، حيث يتم طرحها بسعر يبدأ من 53,154 ريالا، وتتوفر من خلال 3 فئات مختلفة.

أداء ومحرك كيا بيجاس

تعتمد كيا بيجاس على محرك بسعة 1.4 لتر يعمل بنظام السحب الطبيعي، يولد قوة تصل إلى 95 حصان، مع عزم دوران يبلغ 132 نيوتن متر، هذا المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 4 سرعات، وينقل القوة إلى العجلات الأمامية، وبمعدل استهلاك للوقود يقدر بـ 17.8 كم لكل لتر.

 كيا بيجاس

تجهيزات ومواصفات السيارة 

تأتي السيارة بجنوط قياس 14 بوصة، سواء من الحديد أو الألومنيوم وفقا للفئة، إلى جانب مرايا جانبية كهربائية مدمج بها إشارات انعطاف، بعض الفئات توفر خيار فتحة السقف، وترتكز كيا بيجاس موديل 2026 على قاعدة عجلات بطول 2.570 م، بينما يبلغ الطول الكلي للسيارة 4.300 م، ويصل عرض السيارة إلى 1.700 م، مع ارتفاع إجمالي يبلغ 1.460 م. 

 كيا بيجاس

وتعتمد كيا بيجاس على تصميم بسيط للاستخدام اليومي دون تعقيد، حيث السيارة تأتي بمقاعد قماش، مع نظام تكييف يدوي وتحكم يدوي في وضعية المقاعد، وتتوفر شاشة ترفيه قياس 7 بوصة في الفئات الأعلى، مع دعم نظام Apple CarPlay، نوافذ كهربائية أمامية وخلفية، نظام ترفيهي، عجلة قيادة متعددة الوظائف.

 كيا بيجاس

وتتوفر كيا بيجاس بوسادتين هوائيتين أماميتين بشكل قياسي، إلى جانب أنظمة الثبات الإلكتروني ونظام منع انغلاق المكابح، كما تأتي السيارة بحساسات خلفية بشكل قياسي في جميع الفئات، مع إضافة كاميرا خلفية ومثبت سرعة في الفئات الأعلى، وقفل مركزي للأبواب، ريموت للتحكم.

أسعار كيا بيجاس 2026 في السعودية

تبدأ أسعار كيا بيجاس موديل 2026 في السوق السعودي من 53,154 ريالا لفئة LX1، وترتفع الأسعار إلى 54,865 ريالا لفئة LX2، بينما تصل إلى 58,288 ريالا لفئة EX الأعلى تجهيزا.

كيا بيجاس كيا بيجاس أرخص سيارات كيا أرخص سيارة من كيا سعر كيا بيجاس في السعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

باق 4 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة بسبب الفاتورة

طقس اليوم

تحذيرات من الساعات القادمة .. أمطار ورياح قوية تضرب مصر

الطقس في مصر

تصل الوجه البحري خلال ساعات.. أمطار غزيرة على 7 محافظات| تفاصيل حالة الطقس

طقس

طقس الأحد| أمطار متوسطة تضرب هذه المحافظات

صورة من لقاء بنين وبوتسوانا

بوتسوانا أول المغادرين لكأس الأمم الأفريقية بعد الجولة الثانية

سعر الدولار الآن في مصر بعد خفض الفائدة.. استقرار ملحوظ بالبنوك اليوم

سعر الدولار الآن في مصر بعد خفض الفائدة.. استقرار ملحوظ بالبنوك اليوم

شريف سلامة ونيللى كريم

بعد انفصاله عن داليا مصطفى .. حقيقة ارتباط شريف سلامة ونيللى كريم | تفاصيل

عمرو اديب

خبيرة تاروت تكشف لعمرو أديب على الهوا: معمول لك عمل

ترشيحاتنا

دخلت ثلاجة الموتى بالخطأ

فتاة في ثلاجة الموتي بالخطأ.. اعرف السبب وماذا حدث؟

ريهام عبد الغفور

بعد واقعة الصور المسيئة.. الفنانون يساندون ريهام عبد الغفور بقوة

شقيق ناصر البرنس يفترش الرصيف

بعد محاولة إحــ.ــراق نفسه.. شقيق ناصر البرنس يفترش الرصيف| ما السبب؟

بالصور

بيدفي ويغذي.. طريقة عمل طاجن الكوارع في الفرن

طاجن الكوارع
طاجن الكوارع
طاجن الكوارع

برعاية الشباب والرياضة.. أكبر تجمع للسيارات المعدلة في مصر| شاهد

أكبر تجمع للسيارات المعدلة
أكبر تجمع للسيارات المعدلة
أكبر تجمع للسيارات المعدلة

سبب وفاة داوود عبد السيد.. مرض خطير | اكتشف التفاصيل

داوود عبد السيد
داوود عبد السيد
داوود عبد السيد

خالد النبوي في عندك وقت مع عبلة .. كنت هبطل تمثيل بسبب دوري فى واحة الغروب

خالد النبوي مع عبلة سلامة
خالد النبوي مع عبلة سلامة
خالد النبوي مع عبلة سلامة

فيديو

أحمد فهمي ومعتز التونى

اشتغلت فى محل فاكهة بأمريكا .. أحمد فهمى يروى كواليس فترة دراسته بالجامعة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر القديمة وسياستها الخارجية

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

المزيد