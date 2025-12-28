أرخص سيارة تقدمها كيا في السوق السعودي موديل 2026

تُعد كيا بيجاس واحدة من أرخص السيارات التي تقدمها كيا الكورية الجنوبية في السوق السعودي عن فئة السيدان الاقتصادية، حيث يتم طرحها بسعر يبدأ من 53,154 ريالا، وتتوفر من خلال 3 فئات مختلفة.

أداء ومحرك كيا بيجاس

تعتمد كيا بيجاس على محرك بسعة 1.4 لتر يعمل بنظام السحب الطبيعي، يولد قوة تصل إلى 95 حصان، مع عزم دوران يبلغ 132 نيوتن متر، هذا المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 4 سرعات، وينقل القوة إلى العجلات الأمامية، وبمعدل استهلاك للوقود يقدر بـ 17.8 كم لكل لتر.

تجهيزات ومواصفات السيارة

تأتي السيارة بجنوط قياس 14 بوصة، سواء من الحديد أو الألومنيوم وفقا للفئة، إلى جانب مرايا جانبية كهربائية مدمج بها إشارات انعطاف، بعض الفئات توفر خيار فتحة السقف، وترتكز كيا بيجاس موديل 2026 على قاعدة عجلات بطول 2.570 م، بينما يبلغ الطول الكلي للسيارة 4.300 م، ويصل عرض السيارة إلى 1.700 م، مع ارتفاع إجمالي يبلغ 1.460 م.

وتعتمد كيا بيجاس على تصميم بسيط للاستخدام اليومي دون تعقيد، حيث السيارة تأتي بمقاعد قماش، مع نظام تكييف يدوي وتحكم يدوي في وضعية المقاعد، وتتوفر شاشة ترفيه قياس 7 بوصة في الفئات الأعلى، مع دعم نظام Apple CarPlay، نوافذ كهربائية أمامية وخلفية، نظام ترفيهي، عجلة قيادة متعددة الوظائف.

وتتوفر كيا بيجاس بوسادتين هوائيتين أماميتين بشكل قياسي، إلى جانب أنظمة الثبات الإلكتروني ونظام منع انغلاق المكابح، كما تأتي السيارة بحساسات خلفية بشكل قياسي في جميع الفئات، مع إضافة كاميرا خلفية ومثبت سرعة في الفئات الأعلى، وقفل مركزي للأبواب، ريموت للتحكم.

أسعار كيا بيجاس 2026 في السعودية

تبدأ أسعار كيا بيجاس موديل 2026 في السوق السعودي من 53,154 ريالا لفئة LX1، وترتفع الأسعار إلى 54,865 ريالا لفئة LX2، بينما تصل إلى 58,288 ريالا لفئة EX الأعلى تجهيزا.